«Доплатите налоги, иначе пеня»: мошенники стали притворяться налоговиками

аферисты атакуют россиян липовыми уведомлениями от ФНС. Фото: Sandwish Studio/shutterstock/fotodom

- Ты не представляешь, я так устала от мошенников. Звонят и пишут каждый день. А в последнее время все больше от налоговой. Якобы у меня там какая-то задолженность. Я даже сходила в инспекцию, чтобы на всякий случай проверить. Вдруг и правда что-то есть. Но там успокоили и сказали, что не надо обращать внимания на эти звонки и сообщения. И ни в коем случае не переходить по ссылкам, - рассказала соседка по дому.

Как выяснили эксперты «Лаборатории Касперского», такие рассылки стали довольно массовыми. Чаще всего атакуют пожилых людей и пенсионеров. Тех, кто не любит быть должным и для кого звонок из налогового ведомства – это серьезно и повод потянуться за валидолом. Причем сообщения приходят и в мессенджерах, и на почту.

КАК УСТРОЕНА СХЕМА

- Адресат получает письмо, в котором говорится о необходимости срочно уточнить данные по НДФЛ за 2025 год. Отправители ссылаются на изменения в налоговом законодательстве, связанные с введением прогрессивной шкалы налогообложения. Они утверждают, что после автоматизированного перерасчета обнаружено расхождение между суммой полученного дохода и начисленным налогом. Также в сообщении приводятся конкретные суммы якобы начисленного и уплаченного налога, а также размер образовавшейся задолженности, - поясняют в «Лаборатории Касперского».

Естественно, после этого получателя начинают пугать. Мол, если он не предоставит уточнения в короткий срок, долги спишут принудительно. Да еще и пени начислят. Чтобы проверить данные, надо перейти по ссылке, скачать вложенные документы. Для идентификации нужно ввести ИНН и СНИЛС, а подтвердить операцию – кодом из смс. В общем, классика.

- Во вложении находится вредоносный архив, открытие которого может привести к заражению устройства троянским ПО. Только за три дня в сентябре 2026 года было отправлено более 400 таких писем, - выяснили эксперты «Лаборатории Касперского».

КАК НА САМОМ ДЕЛЕ

Во-первых, все уведомления от Федеральной налоговой службы приходят только на официальные ресурсы. Это может быть либо личный кабинет налогоплательщика, либо его аккаунт на портале госуслуг. Отдельные староверы еще получают бумажные квитанции через Почту России, но их меньшинство.

Во-вторых, перерасчет налога на доходы физических лиц в этом году действительно может произойти у отдельных граждан. Но в основном это те люди, которые заработали за прошлый год больше 2,4 млн рублей. И при этом получили этот доход из разных источников.

К примеру, если человек заработал в 2025 году 3 млн рублей от двух работодателей и у каждого получил по 1,5 млн рублей, тогда каждый из этих работодателей оплатил лишь 13% НДФЛ. При этом с 600 тысяч он должен был заплатить 15%. Налоговая сведет все эти данные и выяснит, что с этих 600 тысяч сам гражданин должен доплатить 2% (12 тысяч). Это уведомление и появится в личном кабинете налогоплательщика. Оплатить этот налог и надо будет до 1 декабря.

МОЖЕТ ЛИ НАЛОГОВАЯ СПИСАТЬ ДЕНЬГИ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Да, может. Но процедура довольно долгая. Бояться, что прямо завтра с вашего банковского счета уйдут деньги по требования ФНС, не стоит. Как минимум у вас есть несколько месяцев.

Алгоритм такой. Если человек не оплатит налоги на имущество, то со 2 декабря начнут начисляться пени. Они составляют 1/300 ключевой ставки каждый календарный день. Грубо говоря, если сейчас «ключ» равен 14% годовых, то на остаток долга будет начисляться 17% годовых.

Если человек не реагирует на пени, налоговая сначала присылает уведомление-напоминание. Опять же в личном кабинете – не смской и не письмом на электронную почту. Потом опять ждет. Через 8 дней еще одно – что скоро спишем долг с банковского счета. И если реакции нет, то через 30 рабочих дней поручение о списании отправляется в банк.

В общем, если вы добросовестный налогоплательщик и всегда платите по счетам, спешить и переходить по неизвестным ссылкам точно не нужно.

СОВЕТЫ «КП»

Как обезопасить себя от телефонных аферистов

- Поставьте ограничение в мессенджерах, чтобы вам могли писать только люди, состоящие в вашей контактной базе;

- Не переходите по ссылкам из неизвестных источников;

- Перепроверяйте информацию на официальных страницах государственных ведомств;

- Поставьте антивирусное программное обеспечение на свои гаджеты;

- Никому не сообщайте коды из смс, особенно приходящие с портала госуслуг.

Если кто-то пугает и требует что-то срочно сделать с деньгами, это «красный флаг». Надо взять паузу. Например, положить трубку.

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