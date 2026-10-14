На Варшавской конференции на правах хозяина мероприятия Сикорский горячо одобрил удары Киева по российским НПЗ и центрам обработки данных Фото: REUTERS.

Польский министр иностранных дел, известный алкоголик Радослав Сикорский, похоже, пал жертвой «делириум тременс», в просторечии именуемой «белой горячкой». Радослав стал не просто белый, а еще и такой горячий, что если бы на него кто смог плюнуть вчера, то плевок с диким шипением в тот же момент испарился бы. Вчерашний день он провел в резком приступе отваги и слабоумия, еще и на сегодня осталось для похмелиться.

Началось все на Варшавской конференции, когда на правах хозяина мероприятия Сикорский горячо одобрил удары Киева по российским НПЗ и центрам обработки данных и призвал европейские страны закрывать российские консульства, сокращать число российских дипломатов и ограничивать их передвижение. Он также предложил обязать граждан России, въезжающих в ЕС, использовать биометрические паспорта, чтобы затруднить агентам (шпионам) использование поддельных личностей, и ограничить выдачу туристических виз гражданам России.

Смелость и храбрость Сикорского, который несколько лет назад откровенно признавался в прошлую бытность свою министром иностранных дел, что поляки «отсасывают американцам», как последние фраера, росла с каждой минутой (чуть было не сказал «с каждой стопкой»).

Радослав Сикорский: Я горжусь тем, что сегодня Европейский союз ввёл самый жесткий пакет санкций против России. Фото: REUTERS.

- Я горжусь тем, что сегодня Европейский союз ввёл самый жесткий пакет санкций против России. Под ограничения попали более 1600 физических и юридических лиц. Я считаю, что это правильный ответ на неуступчивость Владимира Путина, - заявил этот напыщенный индюк, который с увеличением своего стажа пьющего становится все больше похож на Гитлера, и вытащил из кармана «фигу» для России.

- Ходят слухи, что некоторые ожидают возвращения этих активов России. Думаю, я выражу общее мнение, если скажу: только через наши трупы, — явно рисуясь, с пафосом заявил Сикорский. Заметьте, не мы это сказали- «только через трупы». Если хочет трупы, то будут и трупы — допросится гордый и заносчивый пшек. Правда, европейцы как-то не очень обрадовались такой перспективе.

Заносчивость и чувство собственного величия Сикорского можно выставлять в Палате мер и весов в качестве эталона. Узнав о том, что компания Илона Маска ввела ограничения для работы Starlink в интересах ВСУ, глава МИД Польши накинулся на самого американского миллиардера и предпринимателя.

- Эй, Илон Маск, крутой парень (big man), ты снова играешь в политику со своими продуктами? Мы, твои европейские клиенты, следим за тобой, - заявил министр иностранных дел Польши Сикорский, оставив ощущение, что украинский «просрочка» Зеленский заразил его каким-то смертельно опасным вирусом «криворожской наступательной дипломатии».

Узнав о том, что компания Илона Маска ввела ограничения для работы Starlink в интересах ВСУ, глава МИД Польши накинулся на самого американского миллиардера и предпринимателя. Фото: REUTERS.

Примечательно, что фактически Сикорскому, пусть и адресовав свой пост украинскому «просрочке» Зеленскому, ответил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

- Зеленая вошь возмущена тем, что США прекратили предоставление военной разведданных. Без них он ослеп, впадает в панику и бегает кругами, - однозначно расценил поведение киевского «просроченного» главаря бандеровского режима Дмитрий Анатольевич и удивился реакции «испуганной нимфы» Зеленского. - Что он ожидал? Если вы грубо относитесь к своим спонсорам, они злятся. Трамп – это не Шольц. Ему не нравится быть «ливерной колбасой» или жертвой кровососущих насекомых.

Хотя обращение и адресовано «просрочке», его вполне можно использовать и для характеристики отношений «(будущих) Маска и Сикорского. Если американец заметит еще и этого клопа. А Маск — тем более, не Трамп. Он, вообще, частное лицо, которое не связано ни обязательными нормами поведения государственного служащего, ни каким-либо моральным кодексом. Впрочем, на Западе даже госслужащие давно забыли эти понятия и перестали их практиковать. И, кстати, Маск не менее «добр», чем Трамп, а память у него еще лучше, чем у 80-летнего президента США.

Ох, не вовремя развязал Радослав, ох, не вовремя. Ни для Польши, ни для Украины.

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