Джиган задолжал алименты на 1,7 млн рублей, арестован особняк: между Самойловой и репером встал ребром финансовый вопрос

В социальных сетях блогер Оксана Самойлова все эти годы демонстрировала счастливую жизнь — с Джиганом и детьми. Фото: социальные сети Оксаны Самойловой.

По данным сайта Федеральной Службы судебных приставов на 14 октября 2026 года у Дениса Устименко (он же автор и исполнитель Джиган) есть долг по исполнительному документу в размере 1 млн. 737 тыс. 737 руб. Это долг отца четверых детей по алиментам. Рассказываем — откуда «набежала» такая сумма?

Сейчас идет подготовка к судебному процессу: блогер Оксана Самойлова подала иск об ограничении в родительских правах бывшего мужа, отца своих детей Джигана (Дениса Устименко), и об определении места жительства детей с мамой. В ходе подготовке к процессу «подняли» нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов от 08.07.2020 года. Оно было подписано Денисом Устименко в тот же период, когда заключался брачный договор между ним и Оксаной Самойловой. Так как Джиган долг пока не погасил (скорее всего будет оспаривать его размер в суде, так как обеспечивал детей), то Савеловский отдел судебных приставов вынес постановление об аресте загородного дома Устименко в Подмосковье. Арест, наложенный на дом, выступает обеспечительной мерой и означает запрет распоряжаться имуществом (обменивать, дарить, продавать), его цель — сохранить дом для последующей реализации в счет погашения долга. Но сам по себе арест не означает изъятие или продажу, продажа возможна на следующем этапе если долг останется непогашенным.

СУТЬ СОГЛАШЕНИЯ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ

В 2020 году Денис Устименко подписал у нотариуса соглашения об уплате алиментов согласно которому он должен отдавать на содержание детей ежемесячно половину своих доходов. Но все эти годы Оксана Самойлова о соглашении не вспоминала, так как всегда зарабатывала заметно больше мужа и сама обеспечивала семью. Возможно, что в ходе подготовки к суду ей рекомендовали «поднять» это соглашение как один из инструментов в процессе возможных договоренностей с бывшим мужем. Можно предположить, что сумма долга в размере 1 млн. 737 тыс. 737 руб. рассчитана с момента официального развода пары, который был оформлен полгода назад. Уже сейчас адвокаты Самойловой говорят о том, что в будущем сумма будет пересчитана — с момента подписания соглашения, то есть за шесть лет. По закону супруги могут заключать соглашения или подавать иски в суд на взыскание алиментов в том числе и в браке. Поэтому алименты с Устименко вполне законно могут взыскать за все шесть лет.

Оксана Самойлова и Денис Устименко прожили в браке 14 лет, и развелись в апреле 2026 года. У них четверо детей: 6-летний Давид, 9-летняя Майя, 11-летняя Лея, 15-летняя Ариэлла. Самойлова последние лет десять зарабатывает больше мужа, она успешный блогер, получает гонорары за съемки в рекламе, онлайн и телепроектах. Джиган известный рэпер, по меркам его поклонников зарабатывает много, по звездным меркам — как звезда «третьего эшелона». Учитывая, что мужчина периодически проводит время в рехабе, то работает не регулярно.

Оксана Самойлова и Денис Устименко прожили в браке 14 лет, у них четверо детей. Фото: социальные сети Оксаны Самойловой.

Месяц назад Оксана Самойлова рассказала о семейной трагедии, когда дети оказались в доме отца в опасности: мужчина в неадекватном состоянии с оружием в руках угрожал домашнему персоналу, а дочери и сын прятались в шкафах и дрожали от страха пока их не эвакуировала охрана мама. Самойлова сообщила, что последние шесть лет жила в страхе за свою жизнь. Когда возникла опасность для детей в июле текущего года, тогда решилась действовать и теперь пошла с исками в суд.

Это не первый срыв Джигана. В 2020 году Оксана Самойлова уже подавала в суд заявление о разводе. В тот период за срывом рэпера можно было следить в соцсетях: после рождения сына в США мужчина вел себя неадекватно в прямых эфирах в блоге, ругался матом, сбривал брови и т.д. Он рассказывал в интервью о том периоде: как прятался по ночам от «снайперов», утопил телефон в океане — думал, что за ним следят, преследуют. В итоге в 2020 году Самойлова забрала заявление о разводе: Денис пролечился в реабилитационном центре и клялся «завязать».

В тот период Денис Устименко ради семьи подписал и брачный договор и алиментное соглашение. Оксана все эти годы не требовала условий прописанных в документах, а могла бы. Нотариально закреплено, что совместно нажитое парой имущество до 2020 года принадлежит Самойловой, все нажитое после 2020 года принадлежит тому, кто его приобретал. Но в бракоразводном процессе адвокаты Устименко настаивали на том, чтобы все имущество разделить пополам, а не так как указано в брачном договоре — и тогда Оксана согласилась, все ради того, чтобы быстрее развестись и не скандалить: пошла на уступки. В алиментном соглашении было указано, что Джиган обязуется выплачивать алименты на несовершеннолетних детей в размере 50% от доходов. Самойлова в 2020 году забрала заявление о разводе. После этого супруги продолжила совместную жизнь. В бракоразводном процессе в 2026 году место проживания детей не определяли, вопрос по алиментам не обсуждали. Было решено, что дети по желанию будут проводить время и с мамой, и с папой.

Сейчас «подняли» и брачный договор, и соглашение по алиментам — в ходе подготовки к процессу.

Так как Устименко пока не погасил долг по алиментам, поэтому наложили арест на дом — он будет снят как только долг погасят. Этот особнячок находится в закрытом подмосковном поселке «Шато Соверен», площадь 1282 кв м. Средняя стоимость 250 млн. руб. После развода особнячок достался Джигану, но он обязался выплатить часть стоимость Оксане в денежном эквиваленте. Причем, при покупке дома супруги вносили собственные средства, и вложения Оксаны были больше, но ипотеку потом полностью погашал Джиган. Он получил после развода этот дом и квартиру. А Самойлова получила две квартиры и ферму. Сейчас она арендует дом в Подмосковье за 1,5 млн. руб. рядом со школой детей.

Данные и сумма о задолженности Джигана с сайта Федеральной Службы судебных приставов. По данным на 14 октября. Фото: скрин с сайта.

В данный момент адвокаты Джигана начали подготовку к процессу. Сторона Дениса Устименко утверждает, что он здоров и все обвинения в его адрес отрицают.

Напомним, что Оксана Самойлова рассказала в интервью, что устала терпеть домашнее насилие со стороны мужа, его неадекватное поведение. Слова Самойловой подтвердили — ее мама, няня детей, повар семьи, старшая дочь. С их слов последние 6 лет Джиган периодически вел себя неадекватно.

Дениса Устименко после очередного ЧП (в июле) отправили в Израиль, где он проходит курс реабилитации. У Джигана есть гражданство Израиля. Сейчас он четвертый месяц в частном реабилитационном центре в Ришон-ле-Ционе. Диагноз Джигана не разглашается. Центр специализируется на лечении от алкогольной, наркотической, игровой зависимостей, а также сопутствующих психических расстройств.

Правоохранительные органы проводят проверки после публикаций в СМИ о том, что Джиган угрожал оружием домашнему персоналу. В случае возбуждения уголовного дела мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы, но такое развитие событий возможно только в том случае если будет доказано незаконное хранение, применения оружие, угрозы или стрельба. Адвокаты музыканта уверены, что эти факты не подтвердятся. Ждем результатов. Эксперты прогнозируют, что суд определит место жительства детей с мамой. Ограничат ли Джигана в родительских правах? Против этой меры будут бороться его адвокаты.

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