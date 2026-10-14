Геннадий Онищенко: В Раде перепутали Кличко с Зеленским

Мэр Киева Кличко 14 октября прибыл на заседание Верховной рады. Депутаты хотели обвинить политика во всех проблемах города, пытаясь переложить свою ответственность. Однако он дал жесткий ответ, напомнив властям, кто в ответе за плохую защиту важных объектов столицы. Его слова передает «Страна».
«Из всех марафоновых утюгов только и слышно: то это в Киеве не так, то это плохо сделали, - приводит издание слова киевского мэра. - Можно что угодно говорить, вешать на Кличко хоть третью мировую. Но не только у меня вопрос - где ПВО для защиты столицы?... Где выделяемые на это миллиарды?».
Эту публикацию в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал известный политический и общественный деятель, ученый, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко…
…- Сам факт приглашения столичного мэра на заседание Верховной рады, будем так говорить, из ряда вон выходящий, - считает Геннадий Григорьевич. - Потому что у Киева есть своя Рада, и в ее компетенции решать такие вопросы.
И подготовка к зиме – это, так сказать, устоявшаяся советская традиция, когда исполнительная власть заслушивалась властью представительной.
Но в данном случае к Верховной раде можно применить такую формулировку – «нечем заняться, кроме как обсуждать канализацию Киева…»
Фото: Иван МАКЕЕВ.
- А почему, на ваш взгляд, депутаты сподобились заглянуть в канализационные люки?
- А потому что так называемая Рада, она вторит странному субъекту с явными признаками употребления психотропных медикаментозных средств, три года незаконно занимающего главный пост на Украине.
- Зеленский.
- Потому что эта Рада, она его Рада. И когда MI6 планировала весь этот спектакль по ликвидации украинской государственности…
- Английская разведка, вы имеете в виду.
- Да, MI6. Ну, она у нас одна на европейском континенте. Она, видимо, предвидела такой факт. Собственно, я даже не исключаю, что по ее указке состоялось это приглашение, чтобы отвлечь внимание от главного источника всей той трагедии, происходящей в центре Европы.
- Но Кличко есть за что ругать и критиковать.
- Да, есть за что… Но когда киевская хунта размещает военные формирования в центре городской застройки… Когда она вешает на энергетику, инфраструктуру многомиллионного города все заводы по производству БПЛА…
Подставляя таким образом население.
- Да.
- А если вести речь о тех огромных западных деньгах, о которых говорит Кличко…
- Да, бОльшая их часть просто не дошла до Киева, она растворилась в европейских банках, а, может быть, - заокеанских.
Но все эти деньги даются не на создание человеческих условий для киевлян, а для того, чтобы разворовывать это прежде всего, а затем закупать оружие, для того чтобы удержать этот незаконный режим у власти.
Ответ Кличко в твоем изложении…- Это - сообщение украинских СМИ.
Фото: EAST NEWS.
- … он правильный, потому что деньги Украина получила огромные, хотя, как я уже сказал, большинство их осело в банках на счетах, прежде всего, «криворожского шахрая», его ближайшего окружения.
- Давайте сразу переведем слово «шахрай»…
- Шахрай – это мелкий жулик.
- Я так и понял, что в Раде перепутали главаря киевского режима с мэром.
- Да, мы должны исходить из того, что многомиллионный город, оставшийся без нормального энергоснабжения и вытекающего из этого нормального водоснабжения, работы систем водоотведения, это, конечно, большая проблема. Которая в конечном итоге может не только быть локальной, но и вылиться на европейский уровень…
- То есть?
- Начиная с того, что будет высокий уровень заболеваемости не привитого населения - и гриппом, и острыми респираторными инфекциями.
И в этих условиях незащищенности популяции могут появиться новые мутации вируса, которые потом будут представлять опасность, в том числе и континентального, и планетарного масштаба.
- Ужас!
- И в это время три года уже незаконная власть посылает на смерть неподготовленных, то, что можно назвать сегодня уничтожением славянского этноса…
Конечно же, если бы Верховная рада была не номинальной, а настоящей, которая действительно являлась бы лицом многонационального народа, проживающего на Украине… То было бы совершенно логично принять резолюцию об отставке и без того уже незаконного главы…
- Главаря киевского режима, как мы его называем.
- Ну, который квартирует на Банковой улице. Банковая улица – это здание, где раньше размещался Центральный Комитет Компартии Украины.
Это было бы правильное, логичное и вполне оправданное решение. И решение, и сама процедура.
Но, поскольку это не состоялось, давай мы это отнесем к разряду неуклюжей, я бы даже сказал, отчаянной попытки переложить вину с одной незаконной головы на другую…