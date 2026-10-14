В Германии прошло заседание по делу о подрыве «Северных потоков» Фото: REUTERS.

ВЕРСИЯ ПРОКУРАТУРЫ — ПО ПРИКАЗУ КИЕВА

Сегодня в Германии начался первый судебный процесс по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Главный обвиняемый — бывший украинский военнослужащий Сергей Кузнецов. Федеральная прокуратура Германии в ходе судебного заседания официально заявила, что подрыв газопроводов был организован по поручению государственных структур Украины.

Кузнецова обвиняют в совершении целого букета деяний, подпадающих под соответствующие статьи Уголовного кодекса - военного преступления, применении запрещенных методов ведения войны, нападении на гражданскую инфраструктуру, организации взрывов, разрушении сооружений и нарушении работы объектов общественного назначения.

По версии следствия, в сентябре 2022 года участники группы диверсантов арендовали по поддельным документам парусную яхту «Андромеда» у немецкой компании. Судно вышло из Ростока и доставило взрывчатку к газопроводам «Северный поток» и «Северный поток — 2», после чего диверсанты, которыми руководил именно Кузнецов, осуществили подрывы трубопроводов.

лавный обвиняемый — бывший украинский военнослужащий Сергей Кузнецов. Фото: REUTERS.

ПОЗИЦИЯ ЗАЩИТЫ: ОБВИНЯЕМЫЙ ВИНОВАТ, НО ОН НЕ ВИНОВАТ

Первое заседание продлилось чуть более двух часов. Кузнецов, которого доставили в зал заседания под усиленным конвоем и с соблюдением экстраординарных мер безопасности, на нем подтвердил свои место и дату рождения, но от дачи дальнейших устных показаний отказался.

Защита обвиняемого выбрала свою линию, заявив, что уголовное дело должно быть прекращено сразу по нескольким основаниям. Мол, Кузнецов, будучи военнослужащим, не имеет права раскрывать обстоятельства операции, включая содержание полученных приказов и личности тех, кто их отдавал. Он, дескать, вообще, служил в секретном подразделении и не может раскрывать военную тайну, а обязанность сохранять ее лишает обвиняемого возможности полноценно защищаться и ставит под сомнение справедливость судебного разбирательства.

Просто уникальное соображение, которым можно оправдать любого диверсанта, совершившего любое военное преступление — от кражи оружия со склада до уничтожения деревни с сожжением ее мирного населения заживо.

Кроме того, адвокаты пытаются убедить суд, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» надо рассматривать в контексте вооруженного конфликта на Украине, мол, нельзя их считать исключительно относящимся к гражданской инфраструктуре.

Защита обвиняемого выбрала свою линию, заявив, что уголовное дело должно быть прекращено сразу по нескольким основаниям. Фото: REUTERS.

КТО ЕЩЕ НАСЛЕДИЛ В ДЕЛЕ?

На этом первое судебное заседание завершилось, следующее анонсировано на 27-е октября, но уже сейчас нет никаких сомнений, что с такими темпами продвижения процесс займет не один месяц. До конца января запланированы 24 судебных заседания, а дополнительные слушания пройдут в феврале. Впрочем, есть все основания полагать, что адвокаты будут всячески затягивать процесс, и окончательный вердикт может быть вынесен еще очень нескоро. Тем более, что могут вскрыться новые обстоятельства, на изучение которых защита потребует дополнительное время.

Как, например, след американского ЦРУ во всем этом деле. Как раз к началу судебного процесса немецкий журналист-расследователь Оливер Шрем в интервью NTV рассказал, что ЦРУ знало о подготовке подрыва «Северного потока» и «Северного потока — 2» с самого начала и первоначально не возражало против операции. Более того, по словам немца, сотрудники американской разведки даже предлагали организаторам финансовую поддержку. Их позиция изменилась лишь после того, как о подготовке диверсии узнала голландская разведка. После этого американцы, опасаясь огласки своих контактов с организаторами операции, предупредили Германию и других союзников о планируемой атаке на газопроводы. Но никого эта информация, как мы видим, не заинтересовала, и ни одна страна не стала реагировать и призывать того же Зеленского к порядку.

НЕ ЧАСТНАЯ ЛАВОЧКА — ИНОЙ СПРОС

Как бы там ни было, но обвинение, по сути, украинского государства, в совершении теракта вынуждает Берлин реагировать. Это вам не частная лавочка, а межгосударственные отношения. Перед правительством Мерца встала новая и очень неприятная для него проблема. И министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, отвечая на вопрос о возможном пересмотре отношений с Киевом и объёмов немецкой помощи в случае подтверждения причастности украинской стороны к диверсии, подтвердил, что Германия должна будет учесть результаты судебного процесса по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» при определении дальнейшей политики в отношении Украины. Правда, Вадефуль осторожно выразил надежду на то, что все обойдется.

- Начало судебного разбирательства не означает, что его исход нам уже известен, - заявил министр иностранных дел ФРГ. И его слова можно расценивать как надежду на то, что либо прокуратора сядет в лужу, либо суд не признает украинских диверсантов виновными. И тогда можно будет не менять в своей политике на украинском направлении ничего. Иначе придется как-то наказывать Киев, а этого министрам Мерца очень не хочется делать.

Правда, более вероятен другой исход: к моменту оглашения судебного вердикта у Германии будет уже другое правительство. В котором не найдется места ни Вадефулю, ни Мерцу.

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