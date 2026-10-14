На российском рынке топлива начинается белая полоса. Это подтвердил вице-премьер Александр Новак. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

На российском рынке топлива, судя по всему, начинается белая полоса. Это подтвердил вице-премьер Александр Новак, который в среду принял участие в форуме «Российская энергетическая неделя», а затем пообщался с журналистами. «Комсомолка» приводит главные высказывания вице-премьера о ситуации с топливом.

Защита НПЗ усилена

Для начала о защите российских нефтеперерабатывающих заводов. Часть из них подверглась летом атакам украинских БПЛА, и это, как признали в правительстве, вызвало перебои с поставками бензина на внутренний рынок.

На данный момент, по словам Новака, несколько НПЗ, ранее вышедших из строя, уже вернулись к работе. Какие именно, вице-премьер не уточнил. Усилена и защита НПЗ.

- Наши заводы защищаются, мы усиливаем эту защиту, - заявил Новак. Он рассказал, что российские нефтеперерабатывающие компании интересуются конструкциями для прикрытия объектов и некоторые разработки уже применяются на практике. Конструкции по защите НПЗ от БПЛА представлены на экспозиции в рамках «Российской энергетической недели». По словам Новака, защита объектов ТЭК от атак беспилотников стала одним из факторов улучшения ситуации на топливном рынке страны.

«Украина не хочет энергетического перемирия»

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп призвал Украину перестать наносить удары по российским НПЗ.

- Мистеру Зеленскому нужно сделать одну вещь. Он должен прекратить наносить удары по дизельному топливу в России. Пусть он наносит удары по целям, но не по дизельному топливу, потому что из-за этого возникает дефицит дизеля! - заявил Трамп.

Однако Зеленский в ответ заявил, что Украина не намерена прекращать выводить российские НПЗ из строя.

Сегодня украинские войска вновь нанесли удар по НПЗ в России.

- По данным Минэнерго и компаний, сегодня киевским режимом были атакованы два нефтеперерабатывающих завода - в Саратовской и Рязанской областях. Мы видим, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия, - сообщил Новак журналистам.

«Ситуация с топливом нормализована»

Говоря о ситуации с топливом на внутреннем рынке, Новак отметил, что «она нормализовалась». По его словам, положение дел сейчас «значительно лучше, чем месяц назад, чем две недели назад».

Новак также рассказал журналистам, что правительство обсуждает предложение о введении моратория на обнуление топливного демпфера. Топливный демпфер - это инструмент стабилизации цен на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива. При высоких экспортных ценах нефтяные компании получают компенсации от государства за продажу топлива внутри страны.

Ранее на прошедших совещаниях с руководителями регионов, нефтяными компаниями и профильными ведомствами Новок поручил активнее работать над реализацией мер по снабжению территорий топливом.

О дизельной сделке с США

Новак заявил, что все участники мирового рынка топлива, которые заинтересованы в его стабильности, позитивно восприняли новость о дизельной сделке России и США.

- Любые вопросы, решения и предложения, направленные на балансировку рынка, позитивно воспринимаются всеми теми, кто заинтересован в стабильном балансе спроса и предложения, в стабильных инвестициях, - сказал Новак, отвечая на вопрос о том, как страны ОПЕК+ отреагировали на дизельную сделку.

Напомним, 9 октября после телефонного разговора лидеров России и США Дональд Трамп объявил о возобновлении поставок российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Новак рассказал, что Россия планирует осуществлять прямые поставки дизельного топлива в США и на мировой рынок. В октябре Россия готова направить на мировой и американский рынки 300 тысяч тонн дизельного топлива, а в ноябре – еще 500 тысяч тонн топлива. О словам Новака, в целом Россия может ежемесячно экспортировать по 3,5 миллиона тонн дизеля.

Российско-американские договоренности по дизелю Новак назвал позитивным сигналом для экономики России. Он пояснил, что возобновление экспорта российского дизеля за рубеж принесет дополнительные налоговые поступления в бюджет, увеличит объемы добычи и переработки на НПЗ.

По его словам, поставки российского дизеля в США помогут скорректировать цены на нефтепродукты во всем мире, включая Европу.

Что касается обеспечения дизелем внутреннего рынка, то, по словам Новака, он остается в приоритете. Он отметил, что дефицита дизеля в России нет, а мощности отечественных НПЗ значительно выше, чем потребности внутреннего рынка.

По его словам, уже полностью выполнены планы по поставкам дизеля в северные регионы страны, также полностью обеспечены дизелем аграрии.

- Поэтому сегодня мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, в том числе, чтобы сбалансировать ситуацию, которая сегодня складывается достаточно сложной, связанной с проблемами в Ормузском проливе, – подытожил Новак.

Вице-премьер также рассказал, что в этом году, несмотря на санкции, Россия поставила в Европу энергоресурсов на 21 млрд. долларов, исполняя свои обязательства по заключенным контрактам.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Эксперт финансового университета Игорь Юшков: «Для России сделка по дизелю очень выгодна»

- Мы видим, что коллективный Запад в лице Соединенных Штатов делает шаг назад. Просто остальным это тоже было бы выгодно, но они боятся признать какие-то свои ошибки, - рассказал Игорь Юшков в радио «КП». - Не только физические поставки российского топлива на Запад, но уже даже сами заявления об этом толкают на бирже цену на топливо вниз. Так случилось сразу же после заявления Трампа о дизельной сделке. Поставка российского дизеля на территорию Соединенных Штатов было запрещена с 1 апреля 2022 года. Это одна из первых санкционных мер американцев после начала СВО. А дальше стоит вопрос: если российские нефтяные компании станут поставлять по прямым поставкам дизель в США (а именно об этом и заявил Новак), то значит, США предстоит снять санкции с четырех крупнейших нефтяных компаний РФ. А сейчас в отношении них действуют максимально жесткие санкции, любые контакты с этими компаниями запрещены. И, соответственно, как же ты купишь тогда у России дизель, если производители дизеля российские под санкциями? Значит, надо размораживать. Потому что странно выглядело бы, если, например, основные наши компании - Роснефть, Лукойл, Газпромнефть, Сургутнефтегаз, продавали дизель не напрямую, а через посредников, делая вид, что он не российский. Так что нам эта дизельная сделка, безусловно, очень выгодна. Экспорт дизеля позволит нашим нефтяным компаниям больше зарабатывать, а значит, в итоге они заплатят больше налогов в бюджет, дивиденды выплатят и так далее.

Что касается в целом ситуации на топливном рынке России, то сейчас она действительно лучше, чем было и в августе уж тем более, и даже в сентябре. Как минимум за счет того, что у нас снижается объем потребления. И прежде всего по бензину. Он прямо с сентября начал снижаться, потому что заканчивается отпускной сезон, меньше люди ездят на дальние расстояния, возвращаются в города.

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