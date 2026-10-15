Обязательно ли гладить постельное белье: где живут пылевые клещи и как с ними бороться

Пылевые клещи живут не только в белье. А везде, куда может попасть волос человека или животного. Фото: chalermphon_tiam/shutterstock/fotodom

По соцсетям расходится странное утверждение, что у зумеров, то есть молодых людей 20-35 лет, подскочила распространенность аллергии на пылевых клещей. А все потому, что они стирают постельное белье в быстром режиме (короткий цикл) и не гладят его. Мол, пылевые клещи, живущие в волокнах ткани, из-за этого не погибают. И продукты их жизнедеятельности, которые и срабатывают как аллерген, не вымываются.

Но как быть, если современные ткани нельзя стирать выше, чем на 40 градусах – это и на ярлычках инструкций написано. Точно ли белье влияет на старт аллергии? Или дело в клубах пыли, что скапливаются по углам и под кроватью?

Где чаще всего обитают пылевые клещи? Правда ли, что их можно уничтожить стиркой на высоких градусах и глажкой? Спасет ли это ли аллергии? KP.RU задал вопросы Михаилу Лебедеву, ведущему эксперту сети медицинских клиник и офисов CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, эксперту лектория «Санпросвет».

- Пылевые клещи (Dermatophagoides) - микроскопические паукообразные, не видимые невооруженным глазом. Они живут совместно с человеком в квартирах, домах, общественных помещениях (гостиницах, хостелах, общежитиях). Сами по себе пылевые клещи не опасны. Они не кусаются и, тем более, не пьют кровь (их ротовой аппарат для этого просто не приспособлен). Основу пищевого рациона пылевых клещей составляют отмершие частицы эпидермиса человека и домашних животных, волосы, - объясняет Михаил Лебедев.

Пылевые клещи не пьют кровь, но могут вызывать аллергическую реакцию. Фото: Doucefleur/shutterstock/fotodom

НЕ ТОЛЬКО В БЕЛЬЕ

Получается, что пылевые клещи живут не только в белье. А везде, куда может попасть волос человека или животного:

* в домашней пыли,

* мягкой мебели,

* на книжных полках,

* мягких игрушках,

* коврах и напольных покрытиях.

- Но все же «излюбленным» местом проживания клещей является постель и пространство вокруг нее, - говорит Михаил Лебедев. - Оптимальные условия для комфортной жизни и размножения этих паукообразных - температура воздуха 18-25°C при влажности выше 55%. Такая среда создается именно во время пребывания человека в постели: повышается температура (по сравнению с комнатной) и возрастает влажность. Наибольшая численность клещей отмечается в изголовье кровати (там больше всего пищи – кожных чешуек). Имеет значение и материал, из которого изготовлены постельные принадлежности: клещи «предпочитают» ватные и шерстяные одеяла, перьевые подушки и перины.

ТРЕТЬ ЛЮДЕЙ СТРАДАЮТ ОТ АЛЛЕРГИИ НА КЛЕЩЕЙ КРУГЛЫЙ ГОД

Аллергией на пылевых клещей по разным оценкам страдают до 30% всех людей.

- Основными аллергенами являются продукты жизнедеятельности клещей - экскременты и хитиновые пластинки. Аллергия на клещей домашней пыли всесезонна, ее симптомы проявляются круглый год. Она выражается в постоянном чихании, насморке, першении в горле, кашле, слезоточивости, сухости кожных покровов. Повышенная чувствительность организма к аллергенам пылевых клещей - одна из самых частых причин развития аллергического ринита, атопического дерматита и даже бронхиальной астмы, - отмечает Михаил Лебедев.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КЛЕЩЕЙ ДОМАШНЕЙ ПЫЛИ: РЕКОМЕНДАЦИИ

- Увы, сразу следует признать, что в реальных условиях полностью избавиться от них невозможно, - огорчил нас эксперт лектория «Санпросвет» Роспотребнадзора Михаил Лебедев. - Но можно создать им невыносимые условия для жизнедеятельности и этим уменьшить их «поголовье». В результате уменьшится и риск возникновения аллергии.

* Меняйте постельное белье 1 раз в неделю, стирайте его при температуре не ниже 50-60°C.

Белье следует стирать 1 раз в неделю при температуре не ниже 50-60°C. Фото: LightField Studios/shutterstock/fotodom

* Не превышайте дозировок средств для стирки (порошков, гелей) – эффективности это не добавит, а причиной аллергической реакции стать может.

* Замените перьевые, шерстяные, ватные подушки, одеяла, матрасы на постельные принадлежности с синтетическим наполнителем.

* Не застилайте постель сразу после подъема - дайте матрасу проветриться и просохнуть.

* Используйте защитные чехлы из специальной плотной ткани на матрасы и подушки, стирайте их один раз в месяц.

* Предметы, которые нельзя постирать, можно проморозить при температуре -20 °C или прогреть при помощи парогенератора.

* Ограничьте наличие в доме «пылесборников»: ковров с длинным ворсом, паласов, пледов, мягких игрушек и т.п. В целом избегайте скопления в доме ненужных вещей.

* Поддерживайте уровень влажности воздуха в помещении на уровне 40-50% с помощью регулярного проветривания и кондиционера.

* Используйте бытовые очистители воздуха с HEPA*-фильтром (High Efficiency Particulate Air — «высокоэффективная очистка воздуха от частиц» - технология фильтрации, задерживающая мельчайшие твердые частицы, находящиеся в воздухе). При уборке используйте пылесос с HEPA*-фильтром.

ВАЖНО!

Химические средства (аэрозоли, акарицидные добавки для стирки) стоит применять крайне осторожно, несмотря на их эффективность. Эти средства в некоторых случаях способны вызвать перекрестную реакцию у лиц с аллергией.

А еще интересно, что регулярная уборка влияет не только на здоровье живущих в квартире, но даже на интеллектуальное развитие будущего малыша! Простая домашняя уборка во время ожидания ребенка напрямую связана со снижением риска задержек в его развитии в будущем. К такому выводу пришли японские ученые в крупном исследовании.

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