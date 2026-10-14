Зеленский в Лондоне вновь обрел уверенность Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский собственным примером доказал истинность пословицы про то, что «дома и родные стены помогают». Или, как говорят сами англичане, «мой дом — моя крепость». Уж неизвестно, то ли стены личных апартаментов в районе Бейкер-стрит в столице Британии, то ли аморальная поддержка со стороны короля Чарльза Третьего и премьер-министра, как бишь его, они там меняются со скоростью мозаики в детском калейдоскопе, ах, да Эндрю Бернема, но что-то явно повлияло на его самочувствие. И если утром это был истерик, буквально умолявший президента США Дональда Трампа о помощи, то на интервью к британскому телеведущему Пирсу Моргану пришел человек, уверенный в своих силах. Впрочем, кто знает, может сыграло свою роль потребление качественного английского порошка.

В любом случае у Моргана сидел человек, который чувствовал себя достаточно уверенно и даже позволял себе вернуться в прежнее амплуа «поучателя» Трампа, как будто и не было утреннего отчаяния.

- На самом деле - да. Если честно, между нами, - ответил он на вопрос, чувствует ли он себя преданным в нынешней ситуации. - Но это немного сложнее, чем просто мои эмоции или чувства. Да, это зависит не от меня. Я имею в виду, наша страна должна выжить. Жаль, что мы теряем сильного партнера - таково мое мнение.

Вот эта рисовка, похоже, родилась раньше его самого. «Если честно, между нами», - он говорит это в прямом эфире на весь мир. «По секрету всему свету». И тут же низводит президента США к статусу всего лишь «сильного партнера». Не тот, кто обеспечивает само существование, не гарант, а «партнер». Как тут не вспомнить Леню Голубкова из рекламы «МММ» в начале 90-х? «Я не халявщик, я — партнер!»

Зеленский встретился c Эндрю Бернемом Фото: REUTERS.

А почему же теряет? У «просроченного» и на это есть ответ: «Не из-за нас».

- Мы не можем быть слабыми, иначе мы не выживем. Мы не продаем нашу страну. Это болезненно, - продолжил Зеленский. - Мы на одной стороне, но мы нормально относимся к тому, что он посередине.

На словах «мы не продаем нашу страну», наверное, многие, и не только на Украине, очень сильно удивились, а некоторые даже переспросили себя: «Это точно говорит Зеленский?» Но «просрочка» тем временем перешел к «поучениям» Трампа, как тому надо себя вести.

- Но если ты посередине, ты должен оставаться посередине, а не быть на неправильной стороне. Я думаю, его советники ошибаются. Я не знаю, кто подталкивает его не на ту сторону. Это не правильная сторона истории, - объяснил «просроченный» про Трампа, что называется, все-все-все.

Просто удивительна эта общая черта всех украинцев считать себя изначально и всегда на правильной стороне истории. А все, кто не отвечает их ожиданиям и чаяниям, соответственно, с этого момента переходят на неправильную сторону. Где и остаются, пока не заслужат у украинцев право на переход на правильную. До всех этих незалежных и самостийных шавок никак не может дойти, что три четверти их бед проистекают именно из этой их святой, по их мнению, уверенности.

Зеленский с Карлом IV Фото: REUTERS.

Правда, Трамп, возможно, не так уж и виноват перед Зеленским, это все его советники, которые сбили его с той самой правильной стороны. Как, наверное и мультимиллиардера Илона Маска.

Впрочем, напрямую обвинять Маска «просрочка» не отважился. А только попросил включить обратно «Старлинки», потому что «люди будут гибнуть». Только они и так будут продолжать при Зеленском у власти, вне зависимости от «Старлинков», даже без них их станет гибнуть меньше, чем с ними. Они не будут гибнуть только при одном условии — если «просроченный перестанет быть главарем режима. Или просто перестанет быть.

Но до тех пор, пока он не перестанет оставаться у власти, у Украины не будет ничего хорошего. Ему непонятен даже смысл термина «переговоры», «компромисс», ведь он живет в безусловном убеждении, что именно его «слово» должно быть последним. Потому что только он — совершенно точно! — на правильной стороне истории. Даже среди всех украинцев, изначально на ней находящихся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США поставили Украину на "беззвучный". Киев остался без воды и метро. Разбор массового удара по Украине 14 октября

«Старлинк» на Украине рухнул, разведданые от США пропали: игра Зеленского с Трампом оказалась самоубийственной

«Отключения «Старлинка» Украине — лишь первый сигнал»: спрогнозировано влияние ярости Трампа на ход СВО