«Как невеста»: Пугачеву сняли в белом мини-платье на Кипре

Алла Пугачева. Фото: соцсети.

Алла Пугачева уже пятый год живет в эмиграции. Артистка с семьей в феврале 2022 года уехала из России и обосновалась на Кипре. В Лимасоле певица ведет тихую жизнь состоятельной пенсионерки: гуляет вдоль берега моря и обедает в ресторанах.

На маленьком острове не скрыться от людей, так что эмигрантка то и дело попадается на глаза соотечественникам. В Сети появилось свежее видео артистки. 77-летняя певица в свободном белом мини-платье, открывающем колени, прогуливалась по городу в компании подруги.

В комментариях интернет-пользователи живо обсуждают внешний вид Аллы. Одни хвалят ее наряд, другие считают, что такое легкомысленное платье ей уже не по возрасту.

«Как невеста», «Аллочка как всегда свежа и хороша», «Какие красивые ножки», - восторгаются подхалимы.

Пользователи Сети обсуждают внешний вид 77-летней певицы. Фото: соцсети.

«Опять очередную пластику сделала, натянула кожу на затылок, лицо как яйцо», «Ну куда в таком платье в ее-то годы», - пишут критики.

На чужбине певице, привыкшей к всеобщему почитанию, роскоши и комфорту, пришлось несладко. Покинув родину, Пугачева и ее муж Максим Галкин* сначала обосновались в Израиле и получили гражданство этой страны. Комик и его жена поселились в пригороде Тель-Авива. Но как только в стране начался военный конфликт, супруги спешно упаковали чемоданы и сбежали в более спокойное место - на Кипр, где у них есть недвижимость. В Израиле им приходилось прятаться от воздушных налетов в подвале, и звездное семейство перебралось в Лимасол.

На Кипре Пугачеву то и дело преследуют несчастья и травмы. Зимой артистка четыре месяца была обездвижена. Она упала и сломала ногу и тазобедренный сустав. Пришлось делать операцию и ставить эндопротез. Восстановление проходило очень тяжело, все это время Алла переживала, сможет ли она снова ходить. Пугачева опасалась, что останется инвалидом и будет прикована к креслу-каталке. Встав на ноги, артистка еще долго передвигалась с палочкой.

А недавно Аллу сняли с повязкой на руке. Видимо, певица повредила руку и была вынуждена носить фиксирующий бандаж.

*Признан в РФ иноагентом.