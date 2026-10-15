Анастасия Волочкова трогательно поздравила Николая Баскова с юбилеем: «У него светлая и ранимая душа»

Анастасия Волочкова и Николай Баскова. Фото: Вадим Тараканов/ТАСС

«Золотой голос России» и натуральный блондин Николай Басков 15 октября отмечает 50-летний юбилей. По случаю дня рождения давняя подруга народного артиста Анастасия Волочкова трогательно поздравила его. В беседе с KP.RU знаменитая балерина рассказала, какой Николай заботливый и внимательный друг, и как он ей помогал с единственной дочкой. Вспомнила Анастасия и незабываемую поездку на Мальдивы, а также шикарный подарок от певца — во время ремонта в ее доме Басков вручил ей… белый рояль.

«Мы с Колей дружим 28 лет! Мы ровесники. Родились в один год. Нас всегда объединяли похожие события в жизни. Во-первых, Большой театр и уход оттуда — и в Колином случае, и в моем. Это создание семьи и ее распад — как у меня, так и у Коли. Конечно, не могу не вспомнить наше романтическое путешествие на Мальдивы 15 лет назад. Нам обоим тогда исполнялось по 35 лет. Коля меня пригласил, и мы отправились в путешествие. Мы отдыхали на невероятном острове. Я улетала пораньше, так как мне нужно было приступать к репетициям в Москве. А Коля еще оставался. Он решил проводить меня до аэропорта Мале. От острова нужно было ехать на яхте. А когда яхта подошла, он сказал: «Подожди меня буквально минутку». Когда он вернулся, то у него в руках были туфельки потрясающие — на высоких шпильках, как я люблю. И они все были в перышках. Как птица такая райская. Очень трогательный подарок. До слез», — поделилась с KP.RU Анастасия.

Фото: Анна Салынская/ ИТАР-ТАСС

Волочкова до сих пор очень благодарна Баскову за то, какое внимание он уделял ее единственной дочке Ариадне. Известно, что с отцом наследницы, гражданским мужем, бизнесменом Игорем Вдовиным, Анастасия довольно быстро разошлась.

«Коля уделял очень много внимания моей дочке. Дело в том, что примерно шесть лет отец Ариши с ней почти не общался. Ну, может, раз в год. А Коля уделял ей времени больше, чем папа. Он подключался в разные моменты. Мог приехать на ее день рождения и провести время с Аришей и другими детьми. Я очень ценила эти поступки. Я понимала, что, может быть, ему это не очень интересно. Он всегда делал Арише какие-то интересные подарки — красное пальто от Dolce & Gabbana, невероятное платье принцессы — розовое, сшитое на заказ. Его она носила на праздники. Сейчас я говорю о Колиных дарах человеческого характера», — вспоминала Волочкова.

Впрочем, Анастасии Николай тоже преподнёс шикарный подарок — белый рояль. 11 лет назад балерина приобрела особняк в элитном поселке в Подмосковье.

«Когда Коля узнал, что я купила дом, а у меня тогда только шел ремонт и еще даже не было мебели — только колонны и камин, он мне позвонил со словами: «У меня для тебя есть подарок». И вы представляете: мне привозят его белоснежный рояль! Там же на месте мне его настроили. Этот дар я могла бы сравнить, как если бы мой педагог и наставник Майя Михайловна Плисецкая подарила мне свои пуанты», — с улыбкой рассказала Анастасия.

По словам Волочковой, Николай Басков — настоящий человек-праздник, позитивный и веселый.

«Но я знаю его и с другой стороны, не только, как весельчака. Он человек сентиментальный, у него светлая и ранимая душа. Конечно, я хочу пожелать Коле большого и безграничного счастья! Я больше, чем уверена, что Господь приготовил для него что-то особенное, какое-то чудо», — поздравила Николая Анастасия Волочкова.

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