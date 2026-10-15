«Алсу в смокинге, влюбленный Маршал с молодой женой и элегантная Зара»: главные модники на гала-ужине премии «Виктория»

В «Live Арене» отшумел торжественный гала-ужин Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В «Live Арене» отшумел торжественный гала-ужин Российской национальной музыкальной премии «Виктория». Как и в прежние годы, здесь собрались ведущие исполнители, продюсеры, руководители лейблов и журналисты, пишущие о шоу-бизнесе. Премию учредили в 2015 году, и за это время она стала одной из самых авторитетных в российской поп-музыке: среди ее лауреатов Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Дима Билан.

Главным событием вечера стал старт официального голосования, по итогам которого определятся обладатели наград 2026 года. Имена претендентов в 13 номинациях, среди которых «Певица года», «Певец года», «Песня года», «Композитор года» и «Поэт года», до декабря останутся тайной. Шорт-листы объявят на отдельной пресс-конференции.

Фотостена с золотыми буквами на темном фоне диктовала палитру сама. Черный был главным цветом вечера, а те, кто добавил к нему лаванду, бордо, золото или голубой, сразу запоминались. KP.RU разбирает образы по порядку вместе с экспертом по стилю и продюсером Яной Блиндер.

Эксперт по стилю и продюсер Яна Блиндер Фото: личный архив.

Яна Рудковская

Яна Рудковская пошла в сторону романтики и надела платье-бюстье из темной ткани, усыпанной мелкими алыми розами. Корсетный верх строго сидит по фигуре, а юбка средней длины сшита из множества складок и красиво колышется при ходьбе. Силуэт вышел очень женственным и совсем не вычурным.

Яна Рудковская Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Принт сделан очень грамотно: цветы мелкие, а фон темный, поэтому рисунок выглядит благородно. Корсетный верх подчеркивает талию. У выреза закреплен алый цветок-брошь, который перекликается с принтом и добавляет игры.

Цвет подхвачен безупречно: красные атласные туфли с острым носком и бантами повторяют оттенок роз, а такой же браслет на запястье подтверждает идею. Это называется цветовой рифмой, и она всегда делает образ дорогим. Тонкая цепочка с кулоном почти не заметна, волосы уложены мягкими светлыми волнами, макияж спокойный и свежий.

Яркий, легкий и очень летний образ для октябрьского вечера. Он показывает, что нарядным может быть и платье с цветочным принтом, если грамотно подобрать к нему цвет аксессуаров.

Алсу

Алсу сделала ставку на костюм в мужском стиле и сыграла на контрастах. Короткий приталенный жакет с атласными лацканами, белоснежная рубашка с воротником-стойкой и широкие брюки со складками у талии. Все это собрано в единый силуэт без лишней строгости.

Алсу Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Самая интересная деталь – широкий атласный пояс-корсет поверх брюк. Он визуально подчеркивает талию и придает костюму вечерний характер: так деловой костюм превращается в наряд для красной дорожки. Короткий жакет делает ноги длиннее, а свободные брюки добавляют образу расслабленной элегантности. Черно-белое сочетание всегда выигрышно смотрится на темном фоне, а воротник-стойка вместо классической рубашки с галстуком выглядит свежо.

Аксессуары отобраны точно. Маленькая сумочка-клатч с кольцом вместо ручки, остроносые лакированные туфли, на лацкане тонкая цепочка-брошь. Серьга-каффа по краю уха ловит свет и добавляет блеска без лишнего звона. Каре с прямым пробором, графичные стрелки и спокойная помада в тон кожи завершают образ.

Алла Рид

Алла Рид выбрала короткое черное платье с запахом и шалевым воротником, которое по крою напоминает кимоно. Рукава широкие, с аккуратными отворотами, а сзади ткань уходит в легкую накидку-драпировку. Это одновременно и платье, и готовый вечерний комплект: отдельное пальто или жакет уже не нужны.

Алла Рид Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Главная деталь образа – широкий пояс. Он затянут на талии, на нем вышивка в виде тонкой веточки из бусин и кристаллов, будто иней на ветке. Вышивка серебристая и выглядит нежно, поэтому строгий черный силуэт не кажется тяжелым. Пояс четко обозначает талию, а глубокий запах вытягивает шею и визуально удлиняет верхнюю часть фигуры. Короткая длина открывает ноги, и баланс между закрытыми руками и открытыми коленями получился очень удачным.

Клатч из черного бархата с таким же узором повторяет вышивку на поясе. Аксессуары не перегружают образ: крупные серебристые серьги и кольцо. Волосы уложены мягкими волнами, глаза подведены выразительно, а алая помада и красный маникюр дают тот самый смелый акцент, который оживляет черное платье. Образ собранный и со вкусом. Красная помада и серебристая вышивка сделали его запоминающимся без лишнего пафоса.

Ева Власова

Ева Власова выбрала самое смелое по фактуре платье вечера. Это длинный облегающий силуэт из ткани с эффектом мятой фольги: поверхность глянцевая, будто металл смяли в руке. Фактура сразу притягивает взгляд и работает как рисунок, поэтому никаких дополнительных украшений платью не нужно.

Ева Власова Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Силуэт построен на контрасте. Плечи подчеркнуто широкие, с жесткой линией, а от талии платье мягко стягивается драпировкой и сужается к низу. Получаются «перевернутый треугольник» и узкий подол с разрезом, который позволяет свободно идти. Длинные рукава с удлиненными манжетами почти закрывают кисти, а поза с рукой на бедре красиво выводит плечевую линию.

Прическа продумана до мелочей: волосы гладко зачесаны назад и открывают лицо, шею и линию плеч. Круглые черные серьги повторяют цвет наряда, макияж с дымчатыми глазами и нюдовой помадой не спорит с платьем. Остроносые черные туфли едва видны из-под подола, и это тоже правильно.

Мот с женой Марией

Пара выбрала самое красивое цветовое решение вечера. Ее платье цвета лаванды или припыленного голубого, его смокинг цвета темного шоколада. Платье из атласа строится как колонна с запахом на юбке и высоким разрезом, которые добавляют движения. Верх выполнен как корсетное бюстье с черной бисерной бахромой по линии выреза. Контраст нежного атласа и тяжелого бисера очень эффектен: черная кайма подчеркивает декольте и добавляет графики, а мягкая драпировка скрывает бедра. Остроумное решение: платье сидит точно по фигуре, но не кажется вызывающим. Черные босоножки с тонкими ремешками, длинные серьги-капли и гладко убранные волосы с нюдовым макияжем завершают образ.

Мот с женой Марией Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Мот надел двубортный пиджак-смокинг цвета темного шоколада с атласными лацканами. Белая рубашка, черный галстук-бабочка, черные брюки и туфли с металлической деталью. Коричневый пиджак хорошо подходит и к платью спутницы: теплый шоколад и холодная лаванда создают пару без прямого совпадения.

Яна Чурикова

Яна Чурикова остановилась на классике: длинное черное платье силуэта «русалка» с открытыми плечами и корсетным лифом. Верх плотно облегает фигуру до бедер, а ниже юбка расширяется воланом и стелется небольшим шлейфом.

Яна Чурикова Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Изюминка наряда – рукава. Они пышные, с мягкой сборкой и манжетами у запястья, и придают строгому силуэту романтичность. Вырез в форме сердца удлиняет шею и красиво открывает линию плеч, а корсетный лиф формирует четкую талию. Глубокий черный цвет выглядит благородно на любом фоне, а крой подчеркивает достоинства фигуры без лишней откровенности.

Украшения подобраны со вкусом: тонкое колье с мелкими камнями на шее и длинные серьги-подвески. Они добавляют света вокруг лица и не спорят с платьем. Прическа стала настоящей находкой: золотистые кудри собраны в легкий высокий пучок, и пряди обрамляют лицо естественно. Серебристые туфли с острым носком едва заметны, но создают тонкую перекличку с украшениями.

Инна Маликова и Михаил Веселов

Пара пришла в черном и построила образ на разнице фактур. Инна Маликова выбрала топ с асимметричным вырезом: одно плечо открыто, а рукава и верх выполнены из полупрозрачной драпированной сетки, под которой виден черный бюстгальтер. К нему идут широкие атласные брюки со стрелками и складками у пояса.

Инна Маликова и Михаил Веселов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Сочетание хорошо продумано. Прозрачный верх добавляет легкости и интриги, а атласные брюки дают плавность и глянец. Свободный крой брюк уравновешивает облегающий топ, и вся фигура выглядит гармонично. Серебристые туфли с острым носком и маленькая сумочка из кристаллической сетки дают блеск, который смотрится нарядно. Тонкий браслет, короткая светлая стрижка, голубые тени и яркая красная помада завершают образ. Красные губы особенно эффектны на темном фоне.

Катя Чепик

Катя Чепик выбрала, пожалуй, самый театральный наряд вечера. Это пиджак оверсайз в стиле военного мундира: черная основа, плечи с красными бархатными накладками, воротник и манжеты тоже отделаны красным бархатом. По полям проходит золотая вышивка в виде пышных ветвей и перьев. Такая же вышивка продолжается на брюках: золотая ветвь вьется вдоль бедра.

Катя Чепик Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Это очень цельная идея. Пиджак и брюки сделаны как комплект, поэтому наряд выглядит продуманным. Широкие плечи дают сильный силуэт, а свободные брюки создают баланс. Черная основа делает золото особенно выразительным, а красные вставки добавляют глубины. Под пиджак надета белая атласная блуза, которая освежает образ и подчеркивает яркость вышивки.

Аксессуары выбраны смело. Несколько золотых цепочек с подвесками разной длины, золотые серьги-кольца и черные очки с овальными стеклами. Белые остроносые ботильоны добавляют современности. Светлые волосы свободно уложены, макияж спокойный.

Это образ-высказывание. Он показывает, что винтажная вышивка и военный крой могут выглядеть очень современно.

Валентина Алексеева

Валентина Алексеева в платье со стрелками и блестками выглядит как героиня сказки. Лиф-бюстье расшит кристаллами и бирюзовыми камнями в виде шевронов, то есть зигзагов. Они направляют взгляд вниз, к талии, и делают ее визуально тоньше. От талии начинается юбка, покрытая бирюзовыми блестками в форме капель, а нижний край декорирован легкой бахромой. Высокий разрез открывает ногу, а за ним виден шлейф из светлого голубого атласа.

Валентина Алексеева Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Цвет здесь главный герой. Бирюза и светло-голубой дают холодную гамму, которая красиво смотрится на темном фоне и подчеркивает загорелую кожу. Платье сидит безупречно и подчеркивает стройный силуэт, не теряя изящества. Декор расположен продуманно: верх украшен плотнее, а низ более прозрачен, поэтому наряд не кажется тяжелым.

Аксессуары минимальны, и это правильно. Тонкая цепочка на шее и босоножки с многослойными ремешками, украшенными жемчугом и кристаллами, добавляют блеска.

Зара

Зара выбрала цвет, который идет почти всем, и носит его с королевской осанкой. Бордовое платье в пол с воротником-стойкой и длинными рукавами выглядит закрыто, но очень эффектно. Главная деталь – драпировка от плеча, которая ниспадает за спиной, как плащ, и переходит в шлейф. Она добавляет наряду движения, а прямой силуэт делает прекрасную фигуру певицы ещё стройнее.

Зара Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Выбор цвета оправдан. Бордо хорошо сочетается с темными волосами и теплым оттенком кожи, а матовая ткань выглядит дорого. Тонкий ремень с металлической пряжкой обозначает талию и разделяет платье на две части. Клатч из кожи с тиснением под крокодила выдержан в том же винном цвете. Монохромность наряда делает фигуру визуально длиннее.

Украшения подобраны точно: крупные серьги-подвески с камнями и никаких других блестящих деталей. Длинные темные волосы уложены крупными локонами, макияж выразительный, с дымчатыми глазами и нюдово-розовой помадой.

Группа «Корни»

Участники группы пришли не в смокингах, а в одежде, которая им привычна, и это тоже заявление. Все трое выбрали свободный крой, а общий тон задает черный цвет.

Первый участник надел белую рубашку оверсайз с закатанными рукавами и широкие черные брюки на кулиске. Черно-белые кеды и часы дополняют образ, а татуировка на руке добавляет характера. Светлая рубашка в этой компании оказалась единственным акцентом и сразу освежила кадр.

Группа «Корни» Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Второй участник выбрал черную футболку и легкую куртку на молнии, к ним светлые джинсы с эффектом варенки и темные кроссовки. Джинсы дают контраст и показывают, что гламур не обязателен.

Третий участник выглядит самым театральным: черная футболка с декором из заклепок и кристаллов по вороту, свободные брюки с кожаным блеском и черные кроссовки на белой подошве. Длинные темные волосы и борода добавляют образу рок-н-ролльной драмы. Браслеты на запястьях завершают композицию.

Единственное, что можно было бы пересмотреть, это единство образов. Для торжественного вечера все трое выглядят очень по-разному, и общая деталь, например одинаковый цвет верха или похожие аксессуары, сделала бы их ансамблем.

Александр Маршал с женой

Эта пара выбрала спокойную гамму и показала, как разные поколения могут носить одно и то же настроение.

Александр Маршалл надел темный графитовый костюм, черную рубашку без галстука и замшевые ботинки на шнурках. Серебристые волосы, очки с тонированными стеклами и открытая улыбка делают образ очень живым. Черная рубашка под темным пиджаком создает единый тон, а замшевые ботинки добавляют мягкости.

Александр Маршал с женой Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Его супруга выбрала светло-серый костюм оверсайз: свободный жакет и широкие брюки из мягкой ткани. Под пиджак надет розовый атласный топ, который освежает серый и придает образу девичью нотку. Длинные прямые волосы и естественный макияж дополняют образ. Белые кроссовки с бежевой подошвой выглядят смело и современно.

Сочетание серого и розового очень удачное: оттенок мягкий и романтичный, но не слащавый. Серый костюм получился строгим, а кроссовки сбивают торжественность и делают образ молодежным. Пара выглядит естественно и стильно. Образ вдохновляет тех, кто не хочет надевать вечернее платье, но хочет выглядеть нарядно.

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс выбрала образ в духе элегантных дам прошлого. Небесно-голубой костюм состоит из короткого жакета с глубоким вырезом и юбки-миди прямого кроя. Жакет застегивается на ряд жемчужных пуговиц, а подчеркнутые плечи придают силуэту структуру.

Эвелина Бледанс Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Самая заметная деталь – белая шляпка-таблетка с вуалью. Сетка закрывает верхнюю часть лица и добавляет таинственности. Это редкий аксессуар, и им нужно уметь пользоваться: Эвелина носит его уверенно, и он делает образ особенным. Цвет костюма нежный и светлый, он красиво контрастирует с огненно-рыжими волосами, которые уложены крупными локонами.

Белые лодочки на невысоком каблуке продолжают цветовую схему. Украшения выбраны ярко: браслет и кольца с бирюзовыми и зелеными камнями. Они повторяют голубой цвет костюма и добавляют яркости. Макияж выразительный, помада насыщенная.

Мария Захарова

Мария Захарова выбрала лаконичный образ: черное платье с отрезной талией, длинными рукавами и юбкой-колокольчиком до колена. Главная деталь платья – воротник-стойка с белыми застежками в восточном стиле. Они проходят вдоль планки и создают графичный контраст на черном фоне.

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Силуэт очень удачный. Приталенный верх обозначает талию, расклешенная юбка добавляет легкости при ходьбе, а длина чуть ниже колена выглядит элегантно. Белые застежки привлекают внимание к лицу, а высокий воротник делает образ строгим. Черные плотные колготки и обувь на устойчивой платформе дают уверенность и комфорт, важные на долгом вечере.

Из украшений только кольца: так внимание остается на застежках.

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