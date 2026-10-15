Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, Зеленский сегодня заявил, что снял запрет на удары по российским НПЗ… (И мы в этом убедились минувшей ночью.) Несмотря на призывы со стороны США прекратить это делать. Как бы вы прокомментировали эту новость?

- Я хотел бы вам напомнить вчерашнее заявление вице-премьера Александра Новака, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в четверг, 15 октября, на вопросы журналиста «Комсомольской правды». - Он сказал (Новак. - А.Г.), что, по сути, никакого моратория со стороны Украины не было, удары по нашим НПЗ и объектам энергосектора продолжались в эти дни.

Поэтому никакой инновации здесь нет.

Украинский, киевский режим продолжает наносить удары по этим объектам, тем самым, безусловно, вступая в серьезные противоречия с мирными усилиями Соединенных Штатов, американских переговорщиков… Которые, действительно прилагают очень энергичные усилия для того, чтобы как-то инициировать развитие мирного процесса.

Но пока эти энергичные попытки разбиваются о нежелании киевского режима и лично Зеленского идти на мир.

- И вытекающий отсюда вопрос, Дмитрий Сергеевич, - продолжил я. - Вот как в Кремле оценивают реакцию в мире, особенно в западном, на так называемую «дизельную сделку» России и США? Успешно ли она продвигается по срокам и по объемам? И почему ее называют все-таки «дипломатической», а не какой-то другой?

- В первую очередь это - энергетическая (сделка), - считает пресс-секретарь. - Я не знаю, почему ее называют дипломатической, я вам скажу откровенно.

Действительно, сейчас энергетические рынки, нефтяные рынки глобально находятся в очень напряженном состоянии. И много факторов влияет на это негативное состояние энергетических рынков… В том числе и, конечно же, невозможность России выводить на экспортные рынки значительные объемы своей нефти и нефтепродуктов.

Сейчас освобождается достаточно большое количества дизеля. Этот дизель начал поступать на мировые рынки, и это будет иметь определенный позитивный эффект для стабилизации нефтяных рынков… Хотя и не сможет полностью их стабилизировать. Здесь тоже нужно отдавать в этом отчет.

Но мы по-прежнему видим деструктивную позицию европейских стран. Они не то что не приветствовали эту сделку, они подвергли ее достаточно жесткой критике, и лично президента Трампа, и подобное решение американской администрации.

Но Европа традиционно за последний период проявляет себя как партия войны.