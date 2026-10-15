Наваи Бакиров. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Наваи Бакиров (творческий псевдоним Navai) задержан правоохранительными органами Казахстана. Российский рэп-исполнитель 31-летний Наваи Бакиров на этой неделе выехал из России на гастроли в ближнее зарубежье. 12 октября он выступил в Бишкеке (Киргизия), после этого 13 октября на машине выехал в столицу Казахстана Астану, где должен был петь вечером 14 октября. Далее 16 октября был запланирован концерт в Кишиневе, а в конце месяца уже дома — в Москве и Питере. Теперь эти выступления и следующий за ними мини-тур отменен. Сайт KP.RU рассказывает, что известно об уголовном деле Наваи Бакирова.

КАК ЗАДЕРЖАЛИ НАВАИ БАКИРОВА

В ночь с 13 на 14 октября 2026 года Наваи Бакиров и еще три человека в арендованном автомобиле Mercedes выехали из Бишкека в Астану. В момент пересечения границы на КПП «Кордай» при въезде из Киргизии в Казахстан служебная собака по кличке Атлас отреагировала на этот автомобиль — при досмотре в салоне обнаружили пакет с веществом. Сообщалось, что в этот момент Наваи находился за рулем, также в автомобиле с ним было еще трое — концертный директор, мужчина, на которого была оформлена аренда машины, и еще один человек. Известно, что пересекать КПП «Кордай» за рулем авто может только водитель, а пассажиры машины должны это делать пешком. Поэтому можно предположить, что Наваи Бакиров сел за руль, чтобы не идти пешком через КПП, а остальные мужчины прошли пешком.

По сообщениям казахстанских СМИ: анализ вещества в пакете, обнаруженный в машине с российским рэпером, показал, что это 2,5 грамма наркотического вещества, а анализы артиста выявили наличие каннабиноидов. После этого Наваи Бакирова отправили в изолятор временного содержания (ИВС) в населенном пункте Кордай Жамбылской области Казахстана. Оттуда мужчину доставляли в суд. Сейчас Бакиров находится в этом ИВС. Местные блогеры узнали, что в камере со звездой сидит еще один человек — местный любитель «выпить и поскандалить». Директор музыканта отпущен под подписку о невыезде из Казахстана — на время проведения расследования.

12 октября рэпер выступил в Бишкеке и на следующий день выехал в столицу Казахстана. Фото: Арина Антонова/ТАСС

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ НАВАИ БАКИРОВА

В Сети появилось видео, где судья Кордайского районного суда выносит решение об избрании меры пресечения для Наваи Бакирова: «...Меру пресечения содержание под стражей в отношении Наваи Бакирова санкционировать до 07 часов 10 минут 14 декабря 2026 года… Бакиров, суд почему так решил — у вас места жительства в Казахстане не имеется, близкие родственники тоже отсутствуют, поэтому суд считает, что впоследствии из суда можете скрыться. Поэтому суд так решил...»

В чем обвиняют Бакирова? В отношении Наваи Бакирова возбуждено уголовное дело по статье 286 УК Республики Казахстан (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено). Музыканта подозревают в покушении на контрабанду наркотиков.

Команда Наваи наняла в Казахстане опытного и известного местного адвоката. Защищать интересы Наваи Бакирова будет адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов Рена Керимова, которая уже готовит апелляцию в вышестоящую инстанцию — о том, чтобы заменить меру пресечения «содержание под стражей» на «подписку о невыезде». Это возможно (по усмотрению суда), если будет внесет залог и с учетом обстоятельств дела. Керимова говорит, что спешила на процесс (из Алматы до села Кордай она ехала на машине почти 3 часа), и по приезду сразу стартовало судебное заседание — просто не успели подготовить документы и сам залог.

Керимова говорит, что пока рано комментировать дело «по существу». Но ссылается на такой аргумент: пакет с запрещенным веществом весом 2,5 гр был обнаружен в машине, и еще нужно доказать, кому именно он принадлежал. Адвокат утверждает — не выявлено, кому именно принадлежит пакет. Однако и у следствия есть свои доводы — результаты его анализов, а также то, что за рулем на момент досмотра был Наваи. Кроме того, по данным казахских блогеров (а они ссылаются на собственные источники в правоохранительных органах), музыкант первоначально сообщил, что приобрел это вещество «для себя». Видимо, поэтому адвокат Наваи Бакирова надеется, что ее подзащитный получит наказание в виде штрафа.

ЧТО ГРОЗИТ НАВАИ БАКИРОВУ

Адвокат Валерий Панасюк в беседе с KP.RU прогнозирует такой вариант развития событий из возможных: «Наваи Бакирова будут судить по законодательству Казахстана. Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК Республики Казахстан. Он может получить наказание в виде штрафа или в виде лишения свободы до 5 лет. Все зависит от обстоятельств дела. Как будут квалифицированы его действия и какие показания даст сам Наваи Бакиров. Если, например, выяснится, что это было совершенно «группой лиц по предварительному сговору», то тогда уже квалифицировать действия будут иначе — по ч. 3, а это лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Но как сейчас сообщают — музыкант дал показания, что взял это «для себя». Поэтому с большой вероятностью его действия квалифицируют по ч. 1 ст. 286 УК Республики Казахстан. В этом случае предусмотрено наказание — штраф, либо исправительные работы, либо ограничение свободы, либо лишение свободы на срок до 5 лет».

В отношении Наваи Бакирова возбуждено уголовное дело, его подозревают в покушении на контрабанду наркотиков. Фото: Михаил Синицын/ТАСС

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ НАВАИ БАКИРОВ

Недавно в разговоре с KP.RU известный музыкальный продюсер рассказал о ситуации, связанной с этой звездой: «Наш менеджер связался с представителем Наваи Бакирова, чтобы пригласить артиста на церемонию вручения музыкальной премии по итогам года. В ответ пришла просьба о выплате гонорара в 5 миллионов рублей и оплате райдера. Мы все дружно посмеялись и решили, что ребята, видимо, перепутали церемонию вручения музыкальной премии с корпоративом». Речь о подведении итогов года на музыкальных онлайн-платформах, стримингах.

Наваи Бакиров (творческий псевдоним Navai) — автор и исполнитель, его треки регулярно попадают в топы по прослушиваниям на музыкальных платформах по итогам года. Ранее он выступал в дуэте с Александром Громовым HammAli & Navai, последние 6 лет занят сольной карьерой, в сентябре выпустил новый альбом. Его гонорар на частном мероприятии составляет 5 млн рублей — артист востребован, хорошо обеспечен. Наваи еще несколько лет назад купил квартиру в Москве, тогда — на деньги, которые получал как автор и исполнитель от прослушиваний на стриминговых платформах.

За Наваи сейчас переживает мама. С девушкой (блогером Анастасией Мироновой) музыкант расстался еще в начале 2026 года.

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