Карьера на паузе, суд за детей на носу, а из России не выехать: Жизнь Джигана после скандала

24 сентября Оксана Самойлова подала иск об ограничении Дениса Устименко-Вейнштейна (настоящее имя артиста) в родительских правах Фото: Даниил ОПАРИН.

Ранее мы уже сообщали о том, что Федеральная служба судебных приставов 7 октября возбудила исполнительное производство в отношении рэпера Джигана из-за неуплаты алиментов. А 24 сентября бывшая жена 41-летнего певца, Оксана Самойлова, подала иск об ограничении Дениса Устименко-Вейнштейна (настоящее имя артиста — прим.ред.) в родительских правах.

Оксана Самойлова и Денис Устименко прожили в браке 14 лет, у них четверо детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

KP.RU удалось выяснить, что беседу по делу об ограничении в родительских правах Джигана состоится уже 26 октября. У Оксаны и Дениса четверо общих детей. Отметим, что речь идет об ограничении на полгода. Отныне певец сможет видеть наследников только с разрешения их матери, будучи в трезвом и адекватном состоянии. Вероятно, Оксана надеется, что Денис все же придёт в себя и исправится. В противном случае, Самойлова могла подать и на лишение родительских прав, учитывая последние события и зависимости экс-супруга.

В настоящее время Джиган находится в реабилитационном центре в Израиле. У рэпера имеется гражданство этой страны. Несмотря на то что музыкант, как сообщалось, закончит лечение в начале октября, он все еще находится в клинике. Рэперу пришлось приостановить музыкальную карьеру. По сообщениям разных телеграм-каналов, Устименко-Вейнштейн отказывается от выступлений и корпоративов. И причина не только в его состоянии. По возвращении в Россию Джигану может грозить реальная уголовная ответственность.

В июле 2026 года на протяжении десяти часов Джиган удерживал персонал в заложниках и даже стрелял по охраннику Фото: СОЦСЕТИ.

Напомним, что в июле 2026 года на протяжении десяти часов 41-летний Денис Устименко, одетый в стиле Рэмбо и вооруженный гражданским карабином «Сайга 9», удерживал персонал в заложниках и даже стрелял по охраннику. Позже в интервью Собчак Самойлова рассказала, что Джиган и ей тоже угрожал пистолетом.

Кроме того, певец попал в число злостных неплательщиков по алиментам. Адвокат Самойловой Ирина Кузнецова подтвердила, что действительно возбуждено исполнительное производство на основании поданного заявления в службу судебных приставов.

Основанием явилось алиментное соглашение, по которому у Дениса имеется задолженность.

«Окончательный размер долга будет установлен приставами после получения сведений из налоговой за все 6 лет неисполнения. Долг в размере 1,7 млн рублей является лишь отправной точкой и будет существенно увеличиваться», — сообщила Марина Дубровская.

Адвокат также пояснила, что при наличии такой задолженности судебный пристав вправе наложить запреты на отчуждение имущества должника, а также принять иные меры принудительного характера. В случае неисполнения должником своих обязанностей могут быть применены и иные меры, в том числе ограничение на выезд за пределы РФ, аресты счетов в пределах требований.

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