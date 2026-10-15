Зеленского вынесут с Банковой только вперед ногами: Каков шанс, что Украина завтра проведет выборы

Oт Зеленского в результате выборов Запад хотел бы избавиться Фото: REUTERS.

На очередное предложение президента США провести выборы на Украине Владимир Зеленский ответил грубым отказом. Он получил из Лондона и Берлина подтверждение, что его поддержат в противостоянии не только с Москвой, но и с Вашингтоном. Почему Европа сделал такую ставку?

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с политологом, главным редактором портала RuBaltic.ru, Евразия.Эксперт Александром Носовичем.

ПОЧЕМУ ЕВРОПА ТАК СЕБЯ ВЕДЕТ?

- Европа учится жить без США - чтобы успеть подготовиться к столкновению с Россией?

- Сейчас для Европы существует только противостояние с Россией - это то единственное, что как бы объединяет Евросоюз. При каждом новом пакете санкций выходит Кая Каллас, говорит, что Европа едина, и мы снова это подтвердили.

- Но эта ситуация не вечна?

- У Европы я вижу еще два вектора приложения их внешней политики, которыми она вынуждена будет заниматься в ближайшие годы. Это вектор африканский - сейчас Африка имеет наибольшой потенциал для миграции в Европу. Черная миграция - тот вызов, который перед европейцами на будущее десятилетие стоит очень жестко.

- А второй вектор?

- Балканский. Он за последнее десятилетие приглох, но проблемы, которые были вызваны распадом Югославии и агрессией НАТО против Югославии, они не исчезли. И все это ждет соответствующего международного момента. И есть третий момент.

АРМИИ ГОТОВЯТСЯ

- Какой же?

- Те армии, которые сейчас создают и укрепляют европейские государства, не отвечают на вопрос: против кого эти армии будут воевать?

- Почему не отвечают - против России, разве нет?

- Москва - самый актуальный кандидат на сегодня. Но, глядя на отношения, например, Варшавы с Берлином в перспективе, остается открытым вопрос: против кого будет выступать самая сильная армия в Европе в следующем десятилетии? Имея в виду польскую армию.

ПЛАНЫ ПО УКРАИНЕ

- Вы писали про план А и план Б по Украине...

- План Б – это проведение выборов на Украине, который озвучил Зеленский.

- Напомните, о чем он?

- Выборы на условиях 60-дневного перемирия с Россией и затем переход к мирным переговорам с новой легитимной властью Украины. Либо со старой властью Украины, если она докажет повторно свою легитимность и то, что ее поддержит большинство украинцев.

- Это невероятный вариант?

- Маловероятный, но совсем его исключать нельзя. Вот это план Б. Но это тактическая уловка, чтобы спасти ВСУ. Два месяца достаточно, чтобы ВСУ могли отдохнуть, а НАТО могло их перевооружить. И это способ для Запада и избавиться от Зеленского, и сохранить киевский режим.

ДВА РЕЖИМА

- Киевский режим и режим Зеленского — не одно и то же?

- Это вещи немного разные. Киевский режим – это так называемая государственность, возникшая на Майдане в 2014-м. Не правовая абсолютно. Основанная на бесноватой ненависти к России и таком же бесноватом желании стать бОльшими европейцами, чем сами европейцы. При том без понимания западной культуры, западных ценностей.

- А режим Зеленского?

- Это режим военного положения, которое было объявлено в 2022 году. Это превратило Зеленского из президента страны и не самого могучего политика, у которого рейтинг был 20%, которого сжимали со всех сторон местные олигархи и другие политические деятели, в абсолютного диктатора с неограниченными полномочиями. Вот от этого Зеленского Запад в результате выборов хотел бы избавиться.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗЕЛЕНСКОГО

- А это станет для Запада избавлением?

- Это станет коллективным вздохом облегчения. Он их всех достал за эти годы до невозможности. Но тот режим, который возник после госпереворота на Майдане - он, в общем, сохранится. И антироссийский вектор развития Украины останется неизменным, что Западу и нужно.

- Зеленский сбежал в Британию, с новым премьером пообщался и заявил: «я не уйду в отставку, эта война - моя обязанность».

- У меня есть чисто интуитивная гипотеза, что Зеленского только вперед ногами теперь вынесут. Для него и для его людей все зашло слишком далеко. И не только в отношениях с Москвой, но и в отношениях с западными спонсорами. Там речь о таких деньгах, о такой коррупции, о таких военных преступлениях, что выборами и законной, цивилизованной сменой власти вся эта ситуация уже не разрешится.