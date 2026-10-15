Зеленского вынесут с Банковой только вперед ногами: Каков шанс, что Украина завтра проведет выборы

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На очередное предложение президента США провести выборы на Украине Владимир Зеленский ответил грубым отказом. Он получил из Лондона и Берлина подтверждение, что его поддержат в противостоянии не только с Москвой, но и с Вашингтоном. Почему Европа сделал такую ставку?
На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с политологом, главным редактором портала RuBaltic.ru, Евразия.Эксперт Александром Носовичем.
- Европа учится жить без США - чтобы успеть подготовиться к столкновению с Россией?
- Сейчас для Европы существует только противостояние с Россией - это то единственное, что как бы объединяет Евросоюз. При каждом новом пакете санкций выходит Кая Каллас, говорит, что Европа едина, и мы снова это подтвердили.
- Но эта ситуация не вечна?
- У Европы я вижу еще два вектора приложения их внешней политики, которыми она вынуждена будет заниматься в ближайшие годы. Это вектор африканский - сейчас Африка имеет наибольшой потенциал для миграции в Европу. Черная миграция - тот вызов, который перед европейцами на будущее десятилетие стоит очень жестко.
- А второй вектор?
- Балканский. Он за последнее десятилетие приглох, но проблемы, которые были вызваны распадом Югославии и агрессией НАТО против Югославии, они не исчезли. И все это ждет соответствующего международного момента. И есть третий момент.
- Какой же?
- Те армии, которые сейчас создают и укрепляют европейские государства, не отвечают на вопрос: против кого эти армии будут воевать?
- Почему не отвечают - против России, разве нет?
- Москва - самый актуальный кандидат на сегодня. Но, глядя на отношения, например, Варшавы с Берлином в перспективе, остается открытым вопрос: против кого будет выступать самая сильная армия в Европе в следующем десятилетии? Имея в виду польскую армию.
- Вы писали про план А и план Б по Украине...
- План Б – это проведение выборов на Украине, который озвучил Зеленский.
- Напомните, о чем он?
- Выборы на условиях 60-дневного перемирия с Россией и затем переход к мирным переговорам с новой легитимной властью Украины. Либо со старой властью Украины, если она докажет повторно свою легитимность и то, что ее поддержит большинство украинцев.
- Это невероятный вариант?
- Маловероятный, но совсем его исключать нельзя. Вот это план Б. Но это тактическая уловка, чтобы спасти ВСУ. Два месяца достаточно, чтобы ВСУ могли отдохнуть, а НАТО могло их перевооружить. И это способ для Запада и избавиться от Зеленского, и сохранить киевский режим.
- Киевский режим и режим Зеленского — не одно и то же?
- Это вещи немного разные. Киевский режим – это так называемая государственность, возникшая на Майдане в 2014-м. Не правовая абсолютно. Основанная на бесноватой ненависти к России и таком же бесноватом желании стать бОльшими европейцами, чем сами европейцы. При том без понимания западной культуры, западных ценностей.
- А режим Зеленского?
- Это режим военного положения, которое было объявлено в 2022 году. Это превратило Зеленского из президента страны и не самого могучего политика, у которого рейтинг был 20%, которого сжимали со всех сторон местные олигархи и другие политические деятели, в абсолютного диктатора с неограниченными полномочиями. Вот от этого Зеленского Запад в результате выборов хотел бы избавиться.
- А это станет для Запада избавлением?
- Это станет коллективным вздохом облегчения. Он их всех достал за эти годы до невозможности. Но тот режим, который возник после госпереворота на Майдане - он, в общем, сохранится. И антироссийский вектор развития Украины останется неизменным, что Западу и нужно.
- Зеленский сбежал в Британию, с новым премьером пообщался и заявил: «я не уйду в отставку, эта война - моя обязанность».
- У меня есть чисто интуитивная гипотеза, что Зеленского только вперед ногами теперь вынесут. Для него и для его людей все зашло слишком далеко. И не только в отношениях с Москвой, но и в отношениях с западными спонсорами. Там речь о таких деньгах, о такой коррупции, о таких военных преступлениях, что выборами и законной, цивилизованной сменой власти вся эта ситуация уже не разрешится.