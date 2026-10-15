Елена Ямпольская: Мы гордимся победителями международных школьных олимпиад

Советник Президента РФ Елена Ямпольская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

…- Елена Александровна, школьники из России с начала года завоевали 91 медаль на международных олимпиад. Мы часто видим по телевизору - их встречают почти как олимпийских чемпионов. Скажите, пожалуйста, почему мы этим так гордимся?

- Александр, было бы странно, если бы не гордились блестящими выступлениями на международных олимпиадах наших школьников и студентов, - заметила советник Президента России Елена Ямпольская, отвечая в четверг, 15 октября, на традиционном брифинге на вопросы журналиста «Комсомольской правды».- Я бы добавила, потому что и студенты наши совершенно великолепно выступают на международных олимпиадах.

Конечно, это очень приятно.

То есть, мы с вами понимаем, что отечественная система образования представляет возможности и для выявления талантов в раннем возрасте, и для их раскрытия, и для развития.

Ребята наши - большие молодцы. Хочу напомнить, что совместно с Советом по разработке и продвижению нового российского стиля, художественного стиля, который (речь о Совете. - А.Г.) работает при Национальном центре «Россия», мы разработали единую форму для российских школьников и студентов, которые принимают участие в международных научно-образовательных олимпиадах.

Такой формы единой до сих пор не было. Ее нет ни в одной стране мира. Россия здесь первая. Причем речь идет не просто о национальной символике, а - об отечественных художественных традициях… Об опоре именно на них, когда разрабатывалась линейка и парадной, и повседневной формы.

И вот мы очень надеемся, что буквально в ближайшее время, может быть, даже не в начале 2027 года, а уже сейчас, под конец 2026-го… Первые команды школьников и студентов, которые поедут на ближайшие научно-образовательные олимпиады, уже получат комплекты этой формы. И - докажут всему миру, что наши ребята не только самые умные, но и, безусловно,самые красивые.

Это такой вот подарок, надеюсь, мы сможем сделать, еще раз по достоинству оценив их достижения, их трудолюбие, их упорство… Но и не забывая о том, что действительно отечественная система образования дает им возможности для самореализации.

Поэтому вполне естественно, что, когда их встречаем (в аэропорту, с наградами) - мы гордимся и каждым ребенком в отдельности, каждым мальчиком, каждой девочкой, завоевавшими медали. И - нашей системой образования. Поэтому - отвечая на ваш вопрос - тут такая, двойная гордость.