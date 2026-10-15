Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находясь в Баку, высказался об утечке «нового мирного плана» по Украине в западной прессе и о последствиях дизельной сделки России и США. Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находясь в Баку, высказался об утечке «нового мирного плана» по Украине в западной прессе и о последствиях дизельной сделки России и США.

Лавров заявил, что Зеленский бросил прямой и грубый вызов Трампу Глава МИД России Сергей Лавров оценил реакцию Владимира Зеленского на «дизельную сделку»

По мнению Лаврова, нынешнее поведение Зеленского — это грубый вызов Дональду Трампу.

ПИРАТСТВО — «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА» ЗАПАДА

Запад цепляется за свою гегемонию, которая безнадежно и бесповоротно ускользает, отвечая на вопрос «Комсомолки», заявил Лавров после седьмого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

В последнее время участились случаи захвата Западом различных судов. По сути, возрождается пиратство. Я спросил Сергея Викторовича, обсуждалась ли эта проблема на бакинском саммите?

- Попытки подорвать все существующие, одобренные в международно-правовом порядке нормы международной торговли стали визитной карточкой Запада на нынешнем этапе.

В последние годы он пытается всеми правдами и неправдами, чаще всего неправдами, затормозить объективный процесс формирования многополярного, справедливого мира, - ответил Лавров. – Проявления, о которых вы сейчас сказали, у всех на слуху.

Министр сообщил, что в декларации по итогам саммита очень четко заявляется: все члены Совещания выступают за многостороннюю и справедливую торговую систему. А также против любых действий, которые подрывают международное экономическое сотрудничество: «Это наша общая позиция, которая применима в том числе и к случаям морского пиратства, о которых вы упомянули».

Министр сообщил, что в декларации по итогам саммита очень четко заявляется: все члены Совещания выступают за многостороннюю и справедливую торговую систему. Фото: REUTERS.

ВЫЗОВ БЕЛОМУ ДОМУ

По данным Financial Times, саркастические заявления Владимира Зеленского по поводу дизельной сделки США и России заставили вздрогнуть европейских чиновников. Союзники киевского режима в ЕС, подчеркнули источники издания, сильно встревожены стремительно повышающимся градусом конфликта между Вашингтоном и Киевом. Но при этом европейцы не отказываются продолжать помогать Киеву.

На пресс-конференции в Баку Лаврова попросили прокомментировать звучащие из Киева заявления.

«Мы поддержали дизельную сделку. Но Зеленский заявил: не надо ко мне приставать с этой сделкой – дайте лучше ракеты к системе «Патриот». - заметил министр. – То, что это грубый прямой вызов в адрес президента Трампа, по-моему, все уже понимают».

Подобное поведение, считает Лавров, стало обычным для Зеленского, который считает, будто весь мир ему должен: «Ни на какие по-настоящему честные и равноправные определенные действия он идти не готов».

Москва, подчеркнул наш министр, продолжает исходить из того, что цели СВО определены и позиция России не меняется.

ВБРОСЫ О МИРНОМ ПЛАНЕ

Тем временем The Washington Post сообщает – дипломаты из США и Европы якобы активно обсуждают свой новый мирный план по Украине.

Вот что по этому поводу заявил Лавров: «Западная пресса в принципе состоит из утечек. И вот эти ссылки на источники мы, конечно же, читаем, но никаких официальных предложений не получали».

Глава российской дипломатии уверен, что новые инициативы и идеи Запада только отдаляют переговорное решение. Фото: REUTERS.

В прессу утекли 4 пункта «нового плана». Лавров обратил внимание на последний из них, в котором говорится о немедленном прекращении огня по линии соприкосновения.

«Никаких идей о том, как все-таки продвигаться к долгосрочному миру, а не перемирию, которое будет нарушено Украиной и ее европейскими хозяевами (мы в этом не сомневаемся), нет», - подчеркнул Лавров.

Глава российской дипломатии уверен, что новые инициативы и идеи Запада только отдаляют переговорное решение: «Значит будет все решаться на основе действий наших вооруженных сил при всей нашей готовности к нормальным, вменяемым, честным переговорам».

Задали министру и еще один важный вопрос по Украине. Если там все же пройдут президентские выборы, готова ли Россия пойти на уступки?

Сергей Викторович отказался гадать: «Г-н Зеленский уже четко дал понять, что выборы его не интересуют». При этом Лавров обратился с четким месседжем к Западу: «Никакого прекращения огня, чтобы опять привели в чувство Зеленского и накачали оружием, не будет».

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