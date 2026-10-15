В России появился новый журнал «Литсовременник»

Первый номер литературного глянца. Фото: из архива журнала.

Кто там сказал, что печатная пресса дышит на ладан? Кто криво усмехался, что литературные журналы приказали долго жить? А, вот, не дождетесь! В начале было слово и пока оно живо, будет и его бумажное воплощение! Ярким доказательством чему стала прошедшая в ТАССе презентация первого номера литературного журнала «Литсовременник».

Издание оригинально со всех сторон, потому что официально называется «литературным глянцем». То есть создатели из издательства «СТиХИ» умудрились впрячь в одну телегу и «коня» текста, «трепетную лань» изображения. С целым «табуном» маститых авторов, которые литературной борозды явно не испортят.

Легенда отечественной фантастики Сергей Лукьяненко признался на пресс-конференции:

- Думаю, это очень хорошее место и правильный формат – литературный глянец. Это журнал не только для умных, но и для людей современных, любящих красоту и динамичность, гордящихся тем, что они умны. Я с удовольствием публиковал бы в этом журнале свои эссе, статьи и размышления.

Прозаик, член Общественной палаты РФ, автор журнала "Литсовременник" Сергей Лукьяненко. Фото: Павел Селезнев/ТАСС

Впрочем фантаст с этим самым удовольствием уже и опубликовал свои мысли в «Литсовременнике» о слове живом и слове ИИ, и как писателям жить с искусственным интеллектом.

Отметилась в первом номере из замечательная поэтесса Анна Ревякина, автор поэмы «Шахтерская дочь» (в эти дни как раз празднуется ровно десять лет с момента написания).

Поэт, член Общественной палаты РФ, член редколлегии журнала "Литсовременник" Анна Ревякина. Фото: Павел Селезнев/ТАСС

- Мы собрали разных авторов, - рассказывает главный редактор Андрей Тимофеев. - Возможно, некоторые из них даже не здороваются друг с другом в жизни, некоторые находятся в сложных отношениях. Но нам кажется, что если писатель имеет значение для русской культуры, мы обязаны предоставить ему место на страницах журнала.

Главный редактор журнала "Литсовременник" Андрей Тимофеев. Фото: Павел Селезнев/ТАСС

Название выбрано не просто так. Новый журнал планирует продолжить дело классического «Современника», где художественные тексты перемежались критическим статьями, материалами на исторические и научно-популярные темы, а также обсуждались общественные темы. И где не стеснялись быть патриотами.

Кстати, первый «Литсовременник» имеет символический № 967, поскольку выпуск «Современника» завершился на 966.

- У нас до сих пор не состоялась «специальная операция» в культуре», по-прежнему замалчивается тема СВО, - отметил член редколлегии журнала и автор нескольких замечательных эссе про кулинарные путешествия Вячеслав Коновалов. - А «Литсовременник» – это журнал Русской Победы. Журнал объединяет все здоровые силы. Не забываем мы и международной повестке. К примеру, крупнейший переводчик русской литературы на хинди Анил Джанвиджай в первом номере журнала рассказывает: в английском переводе поэмы Евгения Евтушенко «Бабий яр» написано, что не бандеровцы, а русские расстреливали евреев. Представляете, какая ложь может гулять по миру. Мы в журнале будем внимательно следить за такими казусами и громко говорить об этом.

Член правления Союза писателей России, член редколлегии журнала "Литсовременник" Вячеслав Коновалов. Фото: Павел Селезнев/ТАСС

Но «Литсовременник» будет не только журналом с красивым визуальным и текстовым наполнением. Он станет целой литературно-культурной платформой, состоящей из мероприятий, форумов, образовательных программ, цифровых ресурсов и премий для писателей и критиков.

Презентация первого в стране глянцевого литературного журнала "Литсовременник". Фото: Павел Селезнев/ТАСС

- Прекрасно свёрстанный, прекрасно изданный, с великолепными статьями и картинками. Я восхищён, это невероятно круто сделано, - откликнулся на появление литературного глянца писатель Захар Прилепин. - То, что я дожил и увидел возвращение умной «бумаги», умного журнала, меня радует. Сейчас наш читающий народ поглощён сетью и выбирает ерунду, но читает в день столько, сколько читали маниакальные читатели в самые лучшие годы. Так что у нас одна задача — переориентировать читателя.

В общем, читатель, готовься! Тебя будут воспитывать. Но это будет очень интересно!