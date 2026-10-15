В России появился новый журнал «Литсовременник»

Кто там сказал, что печатная пресса дышит на ладан? Кто криво усмехался, что литературные журналы приказали долго жить? А, вот, не дождетесь! В начале было слово и пока оно живо, будет и его бумажное воплощение! Ярким доказательством чему стала прошедшая в ТАССе презентация первого номера литературного журнала «Литсовременник».
Издание оригинально со всех сторон, потому что официально называется «литературным глянцем». То есть создатели из издательства «СТиХИ» умудрились впрячь в одну телегу и «коня» текста, «трепетную лань» изображения. С целым «табуном» маститых авторов, которые литературной борозды явно не испортят.
Легенда отечественной фантастики Сергей Лукьяненко признался на пресс-конференции:
- Думаю, это очень хорошее место и правильный формат – литературный глянец. Это журнал не только для умных, но и для людей современных, любящих красоту и динамичность, гордящихся тем, что они умны. Я с удовольствием публиковал бы в этом журнале свои эссе, статьи и размышления.
Впрочем фантаст с этим самым удовольствием уже и опубликовал свои мысли в «Литсовременнике» о слове живом и слове ИИ, и как писателям жить с искусственным интеллектом.
Отметилась в первом номере из замечательная поэтесса Анна Ревякина, автор поэмы «Шахтерская дочь» (в эти дни как раз празднуется ровно десять лет с момента написания).
- Мы собрали разных авторов, - рассказывает главный редактор Андрей Тимофеев. - Возможно, некоторые из них даже не здороваются друг с другом в жизни, некоторые находятся в сложных отношениях. Но нам кажется, что если писатель имеет значение для русской культуры, мы обязаны предоставить ему место на страницах журнала.
Название выбрано не просто так. Новый журнал планирует продолжить дело классического «Современника», где художественные тексты перемежались критическим статьями, материалами на исторические и научно-популярные темы, а также обсуждались общественные темы. И где не стеснялись быть патриотами.
Кстати, первый «Литсовременник» имеет символический № 967, поскольку выпуск «Современника» завершился на 966.
- У нас до сих пор не состоялась «специальная операция» в культуре», по-прежнему замалчивается тема СВО, - отметил член редколлегии журнала и автор нескольких замечательных эссе про кулинарные путешествия Вячеслав Коновалов. - А «Литсовременник» – это журнал Русской Победы. Журнал объединяет все здоровые силы. Не забываем мы и международной повестке. К примеру, крупнейший переводчик русской литературы на хинди Анил Джанвиджай в первом номере журнала рассказывает: в английском переводе поэмы Евгения Евтушенко «Бабий яр» написано, что не бандеровцы, а русские расстреливали евреев. Представляете, какая ложь может гулять по миру. Мы в журнале будем внимательно следить за такими казусами и громко говорить об этом.
Но «Литсовременник» будет не только журналом с красивым визуальным и текстовым наполнением. Он станет целой литературно-культурной платформой, состоящей из мероприятий, форумов, образовательных программ, цифровых ресурсов и премий для писателей и критиков.
- Прекрасно свёрстанный, прекрасно изданный, с великолепными статьями и картинками. Я восхищён, это невероятно круто сделано, - откликнулся на появление литературного глянца писатель Захар Прилепин. - То, что я дожил и увидел возвращение умной «бумаги», умного журнала, меня радует. Сейчас наш читающий народ поглощён сетью и выбирает ерунду, но читает в день столько, сколько читали маниакальные читатели в самые лучшие годы. Так что у нас одна задача — переориентировать читателя.
В общем, читатель, готовься! Тебя будут воспитывать. Но это будет очень интересно!