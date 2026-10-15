Кредо Трампа об интересах страны и народа вдохновило оппозиционные силы в Европе Фото: REUTERS.

«Руководствуясь интересами нашей страны и здравым смыслом», - давненько не слышно подобных слов от западных политиков, желающих стратегического поражения России любой ценой. Которую заплатят (и уже вовсю платят) их собственные народы.

После договоренностей Владимира Путина и Дональда Трампа по дизелю из Брюсселя, Берлина, Парижа и иже с ними вылилась истерика: мол, уступки Москве недопустимы. Но слышны и совсем другие голоса - тех, кого «дизельная сделка» вдохновила на дальнейшее сопротивление покровителям Зеленского.

Главный дипломат Евросоюза, эстонка Кайя Каллас злорадно повторяет, что Россия просчиталась, пытаясь договориться с США по Украине без участия европейцев. Власти Германии и Франции по-прежнему за безусловную поддержку Киева, а значит, продолжение конфликта. Про прибалтов – куда же без них в обмельчавшем Евросоюзе? – и говорить не стоит. Те уже не раз в мечтах с боем брали Москву.

Дональд Трамп вторым пришествием в Белый дом потряс основы западных «заединщиков», открыто заявив, что для него главное – интересы американцев. И, если надо, ради их защиты он поругается хоть с лучшими союзниками США. «Дизельная сделка», призванная снизить мировые цены на топливо, полностью укладывается в это кредо.

Пример Трампа сподвиг часть европейских политиков, прежде всего оппозиционных, вспомнить про национальные ценности, а не «общие». В ФРГ правая партия «Альтернатива для Германии», став самой популярной в стране силой, требует восстановить экономические отношения с Россией ради спасения немецкой экономики. В некоторых государствах Центральной и Восточной Европы – прежде всего Словакии и Чехии – лидеры тоже не боятся заявлять об экономических интересах, которые можно обеспечить, лишь сотрудничая с русскими.

В ФРГ правая партия «Альтернатива для Германии», став самой популярной в стране силой, требует восстановить экономические отношения с Россией ради спасения немецкой экономики. Фото: REUTERS.

В Италии вице-премьер Маттео Сальвини заявляет: миллиарды евро, уходящие как в прорву на Украину, должны тратиться на нужды итальянцев. Даже новый премьер Венгрии Мадьяр, во всем ругая своего предшественника Орбана, находившего с Москвой общий язык, не торопится отказываться от наших энергоносителей. И подтвердил нежелание поставлять Украине оружие.

В Италии вице-премьер Маттео Сальвини заявляет: миллиарды евро, уходящие как в прорву на Украину, должны тратиться на нужды итальянцев. Фото: REUTERS.

Здравый смысл, с трудом пробивая себе дорогу в Европе, повысил уровень агрессии у грезящих о поражении Москвы, заставляя их выступать с совсем уж нелепыми инициативами. Финский министр иностранных дел, например, призвал запретить выдачу туристических виз всем россиянам. Для государств, стремящихся в Евросоюз, условием приема ставят присоединение к антироссийским санкциям. Так было и Сербией, о чем рассказал ее экс-президент Александр Вучич. То же самое безуспешно пытались сделать и с Грузией.

На этом фоне все разговоры Европы о перемириях то ли ради проведения на Украине выборов, то ли еще для чего – лишь попытка дать режиму Зеленского передышку, чтобы он продолжил теракты против России и стряпал новые кровавые провокации.

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