"Нет доказательств, что США не дают Киеву разведданные": сможет ли Украина бить вслепую после замедления Starlink

Зеленский пообещал атаковать наши НПЗ с новой силой Фото: REUTERS.

При отражении атаки на нефтеперерабатывающий завод в Рязани минувшей ночью были уничтожены четыре украинских ракеты «Фламинго» и почти 70 беспилотников. По данным Минобороны России, при падении обломков дронов на территории завода произошло возгорание. Повреждения в результате массовой атаке БПЛА также получили склад и автомобили на территории другого рязанского предприятия.

Накануне Владимир Зеленский пообещал атаковать наши НПЗ с новой силой, а пауза в атаках может случиться, только если Вашингтон даст Киеву дополнительные ракеты-перехватчики для Patriot. По информации WSJ, Белый дом шесть раз призывал Банковую отказаться от таких атак. Но — как горохом об стенку.

На Радио «Комсомольская правда» говорили со старшим научным сотрудником Отдела военно-политических исследований Института США и Канады РАН Игорем Шкробтаком.

ЗЕЛЕНСКИЙ «ЛОГИЧЕН»

- Почему Киев пошел на атаку по НПЗ сразу после того, как Зеленский резко отреагировал на требование США прекратить подобные удары?

- Он отказался «не бить по НПЗ» - и он ударил. Это логично. С точки зрения долгосрочных выгод Украины, переговорного процесса — конечно, могут быть вопросы. Но позицию «воюем до последнего» он выдерживает. Такие атаки объектов нефтепереработки — это форма военно-политического шантажа.

- Белый дом шесть раз призывал Киев отказаться от подобных ударов — если украинские атаки, действительно, бьют по кошельку рядовых американцев, почему Трамп не может окоротить своего сателлита?

- Их позиция «мы продаем оружие, но ни в каком другом виде в конфликт не втягиваемся» - она по-своему удобна для Штатов. Она позволяет не налететь на последствия, которые для них будут наименее удобными. Чтобы издержки повысились до критического значения, любое более активное действие должно нарушать существующий порядок вещей для самих американцев. Ну и зачем им усугублять конфликт, в котором они участвуют все-таки не прямо?

ПОЧЕМУ ОН ХАМИТ

- Как в Вашингтоне воспринимают ультимативные заявления Зеленского — он же продолжает зависеть от американского оружия и денег?

- Вопрос зависимости — он, вообще-то, открыт. Механизмы поставок как из Европы, так и из США - они не открыты до конца. А реакция Вашингтона... Ее не будет резкой, пока не они не почувствую прямые издержки от неадекватных действий Киева. Если бы им в Айове сорвали посевную или сбор урожая непоставками дизтоплива — тогда да.

ГДЕ ДАННЫЕ?

- В Киеве жаловались, что им не дают разведданные о пусках ракет — а может ли быть так, что атака на тот же Рязанский НПЗ планировалась ими уже без спутниковых данных, грубо говоря, вслепую?

- Помимо Штатов разведанные Киеву дают британцы и французы. Если посмотреть Flight Radar на тех, кто крутится над Румынией, над Черным морем — там такой интернационал, что только диву даешься, откуда у них столько топлива на такие мероприятия. И относительно поставок разведданных - пока не очевидно, что американцы перестали это делать. Замедление Starlink — это не прямое доказательство того, что Киеву американцы не дают данных. И где доказательства, что он замедлился? И что он влияет на текущее положение на поле боя? Пока что это известно, кажется, только от украинских блогеров...

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