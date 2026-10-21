Михаил Милашин и Юлия Пересильд познакомились в Петербурге на съемках фильма «Красавица». Фото: Личная страница Юлии Пересильд в соцсети

Недавно звезда фильма «Вызов» 42-летняя Юлия Пересильд сообщила журналистам, что вышла замуж. Однако имя мужа актриса раскрывать не стала. Репортеры предположили, что ее новый избранник - 44-летний кинооператор Михаил Милашин, с которым Юлю видели на дне рождения старшей дочери Ани. Друзья актрисы подтвердили KP.RU эту новость: Пересильд действительно вышла замуж за Милашина.

- Миша познакомился с Юлей на съемках фильма «Красавица». Роман был стремительным: Юля ушла от актера Михаила Тройника, Милашин - от жены. Поженились они с Юлей в августе и два месяца скрывали свадьбу, - рассказали KP.RU приятели Милашина.

Брак с состоятельной наследницей

Юлия Пересильд и Михаил Тройник расстались в апреле прошлого года. Спустя несколько месяцев актриса обмолвилась, что у нее появилась новая любовь.

- У меня есть вторая половинка. Точно не поддерживаю историю, что женщина должна все сама, все одна. Я уже была там, я знаю этот путь, я его проходила. Это очень интересно, очень, но недолго. Тяжело быть одной. И не надо быть одной. Конечно, лучше одной, чем абы как - моя такая история, но, конечно, мечтать надо о любви, о парности. Женщина должна всегда оставаться женщиной. И слабой быть, и глупой. Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет - это я проходила. Это вот здесь оно, сзади, как запасной парашют. У меня эта опция есть, безусловно. Но я бы не хотела ей пользоваться, - рассказала Юля в беседе со стилистом Алеко Надиряном.

Юлия Пересильд и Михаил Тройник Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Михаил Милашин - лауреат премии «Золотой орел», работает оператором-постановщиком, в числе его проектов - сериал «Война и мир» режиссера Сергея Урсуляка. Милашин был женат на кинопродюсере Настасье Сантовац, внучке знаменитого советского актера Арчила Гомиашвили - исполнителя роли Остапа Бендера. Настасья выросла в состоятельной семье, ее мама Нина Гомиашвили - владелица галереи «Победа», отец - сербский ресторатор Деян Сантовац. Экс-супруга оператора окончила колледж искусств и дизайна в Великобритании.

Бывшая жена Милашина Настасья Сантовац - внучка актера Арчила Гомиашвили. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Арчил Гомиашвили в роли Остапа Бендера. Фото: Кадр из фильма

В этом браке у Милашина родились две дочери (5 и 8 лет). Пара развелась в 2025 году, иск в суд подала Настасья.

Впервые стала женой

Юлия Пересильд получила первое признание после тридцати, сыграв Людмилу Гурченко в одноименном сериале. Актриса никогда не комментирует свою личную жизнь. Долгие годы она не рассказывала репортерам о том, кто отец двух ее дочерей. Возможно, потому что любимый мужчина Юлии женат. И только в 2017 году актриса призналась, что у нее отношения с режиссером Алексеем Учителем.

Алексей Учитель Фото: Михаил ФРОЛОВ.

- Отец моих детей - Алексей Учитель, - сообщила Пересильд. - В очереди в магазине, наверное, нас люди видели. Я, правда, не знаю, когда и в каком магазине. Но иногда я стою в очередях, да. Я вообще хозяйка. Запасы делаю. Я Крыса по гороскопу. Крупу запасаю и все, что не портится. У меня в доме можно найти что хочешь... И конечно, Алексей хороший отец, который заботится о дочерях. Я действительно ненавижу говорить о личной жизни. Иногда коллеги женятся, выходят замуж и потом выкладывают это все на обложки. Если это люди мне близкие, я думаю: «Ай, мамочка! Зачем вы это сделали?» - рассуждала актриса.

Юлия и Анна Пересильд. Фото — телеграм-канал Юлии Пересильд

Юлия тогда подчеркнула: она хотела бы, чтобы дочери выбрали творческие профессии. И, надо заметить, угадала. Анна Пересильд, старшая дочь актрисы, стала звездой, снявшись в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» 18+.

- Мне кажется, у моих дочерей много чего от меня, - говорила о своих детях Пересильд. - Но только они кардинально разные. Одна - девочка-девочка в розовых рюшах, а другая всем рассказывает, что ее мама - солдатка, и поет про «Батяню-комбата». Маше было четыре месяца, когда я начала сниматься в «Битве за Севастополь». Все ее детство прошло на войне, и теперь она собирается в кадетское училище. Но я бы хотела, чтобы дочери пошли в творческую среду.

В 2022 году на съемочной площадке фильма «Вызов» Пересильд познакомилась с актером Михаилом Тройником. И тут же нарушила все свои табу, связанные с освещением личной жизни в СМИ. Актеры стали активно появляться вместе на звездных дорожках. Но официально свои отношения пара не оформила, и спустя три года Пересильд и Тройник разошлись.

«Никто не виноват. Расстались без обид, без ненависти, без вражды, без предательства, без измен, без грязи. Честно и спокойно. Не смогли, не договорились, не совпали. Не получилось. Желаем друг другу нового пути и сохраняем человеческие и профессиональные отношения, продолжая играть наш спектакль «Последнее лето», - написала тогда в соцсетях актриса.

Видимо, Михаил Милашин сумел дать Юлии то, чего не смогли дать другие ее мужчины - официальный брак и настоящую семью.

КСТАТИ

«Кольцо за полтора миллиона»

Впервые с обручальным кольцом Юлию Пересильд заметили на фестивале искусственного интеллекта в музее «Атом».

- Подобные украшения в виде спирали, выполненной из белого, желтого и розового золота, есть у нескольких премиальных брендов, - рассказал KP.RU ювелир Григорий Бакатов. - Обручальное кольцо Юли похоже на украшение Graff-Spiral с бриллиантами круглой огранки. Подобные кольца выполнены в форме спирали, которая является символом вечной любви. В бутике такая модель стоит около 1,5 млн рублей.

После съемок фильма «Вызов» Юлию стали называть космической актрисой. Фото: Кадр из фильма

5 лучших ролей актрисы

«Людмила Гурченко» 12+, 2013

«Битва за Севастополь» 12+, 2015

«Трое» 16+, 2020

«Угрюм-река» 16+, 2021

«Вызов» 12+, 2023

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