Конкурс «Окно в природу» имени Василия Пескова открылся в десятый раз

Самка Ориста на хребте Чихачева. Фото: Вячеслав ЗАМЕТНЯ

X Всероссийский конкурс среди журналистов и блогеров имени Василия Михайловича Пескова «Окно в природу» снова открыт! Как всегда, генеральным спонсором престижной премии является ПАО «Транснефть» при поддержке «Комсомольской правды».

Придумали его десять лет назад два замечательных человека - президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев и главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин. Ценители хорошей журналистики дали конкурсу имя Василия Пескова - лучшего очеркиста России, писавшего о природе. Он полвека бессменно вел в «Комсомолке» рубрику «Окно в природу» - и это факт, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса.

Первая цель конкурса - сохранить память о замечательных журналистах - Пескове и Сунгоркине, ценивших и защищавших русскую природу. Вторая - открыть новые имена журналистов, прекрасно владеющих как пером, так и фотокамерой.

Репортеры, писатели, блогеры, экологи, путешественники и фотографы могут жить где угодно. Главное, чтобы их публикации о лесах и животных в печатных или электронных СМИ, блогах или соцсетях появились с ноября прошлого года по декабрь этого.

Новшество юбилейного конкурса - введение дополнительной номинации от «Комсомольской правды» - «Лучшая книга о природе».

Присылайте свои заметки, статьи, очерки, репортажи, посты не менее 2000 знаков с авторскими фото (не мнее двух) до 16 декабря на почту media@phkp.ru

Василий Песков - лучший журналист, писавший о природе. Фото: Личный архив Василия Пескова

ЦИТАТА ЛЕГЕНДЫ

В начале всего стоит Любовь!

Как появилась любимая народом рубрика

«Окно в природу» утвердилось в «Комсомольской правде» сразу. Началась рубрика с редких фотографий и обширных к ним подписей. А однажды я взялся поразмышлять о любви человека к природе, о счастье этой любви и получил отклик - сразу же несколько сот писем. Я понял, как много людей чувства мои понимают и разделяют...

…в начале всего стоит Любовь. Вовремя разбуженная, познание мира она делает интересным и увлекательным. Любовь ко всему, что зеленеет, дышит, движется, издает звуки, сверкает красками, есть любовь, по мысли яснополянского мудреца, приближающая человека к счастью.

С этими мыслями еженедельно вот уже много лет я открываю «Окно в природу» в газете. С этими мыслями работал я и над книгами. Кого-то мои хожденья в природу разбудят, вызовут родственный отклик в душе, кому-то доставят минуты радости. Эта радость моя с читателем - общая.

В. ПЕСКОВ.

ФОТОМАСТЕР

Друг снежных барсов

Победитель прошлогоднего конкурса Вячеслав Заметня демонстрирует свои шедевры

Фото: Вячеслав ЗАМЕТНЯ

Так совпало, что новый конкурс стартует накануне замечательного Международного дня снежного барса, который празднуется 23 октября. И опять же удачно совпало, что одним из победителей прошлогоднего «Окна в природу» стал Вячеслав Заметня, один из лучших фотографов дикой природы, специализирующийся как раз на съемке ирбисов.

Игры молодых ирбисов - мало кто сумел снять такие кадры. Фото: Вячеслав ЗАМЕТНЯ

Это невероятно сложное искусство. Снежный барс - зверь очень осторожный. Многие ученые, изучающие жизнь горного красавца, так и ни разу не смогли его увидеть. А Слава видел. И даже снял. Он разработал с коллегами новый тип фотоловушек, сделав уникальнейшие снимки ирбиса в естественной среде обитания на алтайском хребте Чихачева у самой границы с Монголией. Эти фотографии мы сегодня и показываем.

Слава - один из волонтеров ежегодной добровольческой экспедиции «По следам снежного барса». Ребята со всей страны под руководством новосибирского любителя природы Игоря Паутова и при поддержке Межрегиональной ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса «Ирбис» провели более двадцати экспедиций. Они ставят и обслуживают фотоловушки, собирают пробы для ученых - в общем, делают свой довольно большой вклад в повышение численности редкого зверя.

Богутай почувствовал, как сработала автоматическая камера. Фото: Вячеслав ЗАМЕТНЯ

Сейчас в нашей стране их обитает около 90 особей. Однако в начале нулевых они практически исчезли. Но благодаря истинным любителям природы - например, главе попечительского совета ассоциации «Ирбис» Али Узденову, добровольцам Игоря Паутова и многим-многим другим - популяция постепенно восстанавливается.

Призовой фонд

1-е место - 100 000 руб.

2-е место - 50 000 руб.

3-е место - 30 000 руб.