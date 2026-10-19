Ольга Зуева возмущена размером алиментов: Данила Козловский не хочет платить аренду квартиры на Манхэттене, а после беременности Акиньшиной снизил выплаты на 20%

Ольга Зуева и Данила Козловский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

20 октября 2026 года состоится предварительное судебное заседание по иску актрисы и модели Ольги Зуевой к актеру Данилу Козловскому. Зуева просит через суд установить размер алиментов на их общую дочь 6-летнюю Оду-Валентину, с которой с момента рождения ребенка проживает в США. По ходатайству Козловского рассмотрение дела пройдет в закрытом режиме — ранее состоялась встреча адвокатов сторон.

19 октября 2026 года Ольга Зуева впервые сделала заявление о процессе — по существу, объяснив свои финансовые требования.

ЧТО ТРЕБУЕТ ОЛЬГА ЗУЕВА ОТ КОЗЛОВСКОГО

Ольга Зуева арендует квартиру в Нью-Йорке, и привыкла что на протяжении 5 лет Козловский оплачивал и эту сумму полностью, и все прочие расходы на дочь. Но с некоторых пор он снизил ежемесячные выплаты на 20% после чего Зуева настаивала на том, чтобы вернуть прежнюю сумму, но не получила желаемого и пошла в суд. Тогда Козловский стал перечислять еще меньше, и теперь его сторона говорит о том, что траты на дочь мать и отец должны нести в равных объемах — с этим Зуева не согласна. А Козловский не согласен платить 1/4 от своих доходов, будет бороться за установление алиментов в размере фиксированной суммы, которая покрывает расходы на ребенка, с учетом того, что мать и отец оплачивают эти расходы в равных долях.

Ольга Зуева впервые публикует подробности дела и следующую информацию: «В сентябре 2025 года отец моего ребенка в одностороннем порядке снизил ежемесячные выплаты на двадцать процентов. Почти шесть месяцев переговоров ни к чему не привели, и я обратилась в суд. 2 июня 2026 года мировым судьей судебного участка № 77 района Сокол города Москвы был вынесен судебный приказ о взыскании с Козловского алиментов в размере 1/4 всех видов дохода. 23 июня 2026 года данный судебный приказ был отменен по заявлению представителя Козловского. Отдельно хотелось бы обратить внимание на то, что для отмены судебного приказа достаточно просто подать возражение, предоставлять какие-либо доказательства в качестве основания для отмены закон не требует. 10 июля 2026 года я обратилась с исковым заявлением в Савеловский районный суд города Москвы. При этом практически сразу после вынесения судебного приказа о взыскании алиментов выплаты от Козловского полностью прекратились, что подтверждается справкой банка. И только через неделю после моего публичного заявления поступил первый перевод с назначением «алименты». Его сумма примерно на 80% меньше ранее поступавших ежемесячных выплат. Данной суммы недостаточно даже для оплаты аренды квартиры. Компенсация за те месяцы, когда выплаты не поступали вообще, на момент публикации данного поста не произведена. Какое-то время спустя я получила письмо от представителя Козловского с обоснованием размера произведенной выплаты, где в одностороннем порядке было сочтено справедливым делить расходы на ребенка пополам. Только вот не все расходы его сторона считает «разумными». По собственной, разумеется, арифметике. Аренда жилья, мебель для детской и отдых для ребенка в расчет не вошли. Тот факт, что основная ежедневная забота о ребенке и его воспитание полностью лежат на мне, при делении обязательств в отношении ребенка не учитывается вовсе… Теперь, когда вопрос алиментов перешел в юридическую плоскость, Нью-Йорк — город, где родилась и растет дочь, внезапно превратился в мой ничем не обоснованный каприз».

Понятно, что теперь сторона ответчика будет апеллировать тем, что расходы на аренду шикарной квартиры на Манхэттене, которую снимает Зуева, это необоснованные траты — Козловский готов предоставить для проживания дочери и ее матери квартиру в центре Москвы. Козловский содержал дочь, полностью оплачивая все расходы — в той сумме, о которой его просила Зуева. Речь о весьма крупной сумме. Но осенью 2025 года Данила Козловский узнал, что его жена Оксана Акиньшина ждет ребенка, и размер алиментов на Оду-Валентину снизил на 20%. Этот факт Зуеву не устроил, и она хочет получить через суд стандартные алименты на одного ребенка в размере 25% от всех доходов отца, в том случае когда речь о выплатах на одного ребенка. Могут ли быть нюансы? Да, например, футболисты Дмитрий Тарасов и Андрей Аршавин использовали такую схему: их жены подавали на алименты на ребенка, который родился уже в новых отношениях (браке), и в этом случае выплаты на детей от предыдущих отношений незначительно, но снижались. Когда речь об алиментах в несколько миллионов рублей, тогда это уже приличные суммы. То есть Акиньшина даже в браке имеет право подать на алименты на своего сына от Козловского, и тогда Зуева на дочь получит на 1/4, а только 1/3. Правда навряд ли Данила Козловский пойдет на такой шаг — все-таки он не «беспринципный футболист». Но посмотрим — может быть ему удастся добиться фиксированного размера алиментов.

Сколько это — 1/4 от доходов популярного артиста в месяц? По-разному: один месяц он может не заработать ничего, а потом дать 3 спектакля и получить за них 3 миллиона рублей, еще через месяц сняться в кино и получить 5 миллионов рублей, а потом сняться в рекламе...

Сегодня 41-летний Данила Козловский живет с женой и сыном в Москве, снимается в кино, играет в спектаклях. Ольга Зуева открыла в Нью-Йорке свой продюсерский центр, который занимается съемкой рекламы и короткометражек на заказ, вот только заказов у нее или нет совсем, или поступают нерегулярно. Ранее у нее не было проблем, так как приходили очень хорошие финансовые поступления от Данилы Козловского.

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