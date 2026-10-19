Разбитый инсультом Сергей Белоголовцев прервал молчание: повторил судьбу неизлечимо больного сына

Разбитый инсультом Сергей Белоголовцев разводится с женой. Фото: Кадр видео.

Сергей Белоголовцев полтора года назад перенес инсульт. Шоумена частично парализовало, он по сей день не может обходиться без посторонней помощи. В самые темные дни он, как никогда, чувствует, что переживает его неизлечимо больной сын Евгений, рожденный с ДЦП.

Сергей Белоголовцев не скрывает, что его, как и многих людей, разбитых инсультом, накрывает отчаяние. Справиться с тяжелым состоянием ему помогли вера, семья и друзья.

Сейчас многодетный отец разводится с женой Натальей. Они давно расстались, но до сих пор официально муж и жена. Только недавно у них начался бракоразводный процесс.

О бывшей жене артист отзывается тепло. Женщина не бросила Сергея, узнав о его болезни, помогала, искала лучшие больницы и деньги на лечение.

Шоумена полтора года назад частично парализовало. Фото: Кадр видео.

"Чувства слабеют, испаряются. Все всегда чем-то заканчивается. Я не считаю развод какой-то трагедией. Главное, выйти из ситуации спокойно, достойно. Наташа меня не бросила, когда стало совсем тяжело", - поведал шоумен в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека".

Артист рассказал, что после инсульта ловил себя на том, что повторил судьбу сына Евгения. Он родился с ДЦП, у него четыре порока сердца.

"Когда случился инсульт, я побывал в Женькиной шкуре. Ему уже сейчас под 40 лет. Я ловлю себя на том, что иногда повторяю интонации и движения больного сына. Помню, как все было трудно тогда: ботинки надеть, куртку. Просто невозможно", - заявил Белоголовцев со слезами на глазах.

Белоголовцев также рассказал, какие отношения его на самом деле связывают с помощницей Еленой Дмитриевой. Она взяла на себя заботы о мужчине, навещала его в больнице. Пара даже появилась вместе на публике летом 2025 года, чем спровоцировала слухи о романе.

"Приписали мне роман с давним другом Еленой Дмитриевой. Но я их должен разочаровать - этого нет. У нас, скажем, трепетная дружба, платоническая. Когда я стал кочевать по клиникам, Лена приезжала, подбадривала, привозила вкусную еду. Она мне не подруга, а прежде всего близкий, дорогой друг", - заверил Белоголовцев.

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