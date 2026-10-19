Власти Италии направят в Милан военных на фоне беспорядков

Беспорядки обошлись торговому сектору Милана в 700 миллионов евро. Фото: REUTERS.

В минувшую пятницу Италию накрыла волна протестов против правительства Мелони и проводимой им политики. Зародившиеся как студенческие выступления по "французским лекалам" акции сначала проходили относительно спокойно. Но, по мере присоединения к ним представителей профсоюзов, работников транспорта, фермеров и сторонников движения антифа, расширялся как масштаб, так и география манифестаций. В итоге официальным организаторам стало не под силу контролировать такой кипящий бульон и первоначально мирные демонстрации быстро переросли в погромы.

В Милане в воскресенье уже появились первые баррикады, а вместе с ними и хорошо знакомые по Франции персонажи в балаклавах, плохо говорящие на местном языке, однако хорошо разбирающиеся в марках одежды, сумок и часов. Итог их "помощи" протестующим студентам - разгромленные магазины, кафе, и "вынесенные" модные бутики. Муниципалитеты, машины и ратуши пока ещё никто не жег, дубинки у полицейских не отбирал, однако пламенная борьба за права уже обошлась торговому сектору Милана в 700 миллионов евро.

Фото: REUTERS.

Правоохранителями были задержаны две сотни человек, 80 процентов из которых - несовершеннолетние. Большую часть из них сдали "под роспись" родителям, под стражей же осталось всего 32 смутьяна. Причем основных заводил, любящих скрывать лица, среди них не оказалось - полиция продолжает искать неизвестных любителей "французской движухи".

В связи с этим, сообщает газета "Il Messaggero" (), в ходе прошедшего сегодня экстренного совещания представителей МВД и спецслужб во главе с премьер-министром Джорджей Мелони было принято решение направить в Милан дополнительные силы из 500 военнослужащих сухопутных сил для обеспечения соблюдения правопорядка. Соответствующий указ будет одобрен на чрезвычайном заседании Совмина завтра, 20 октября. Другой поставленной главой правительства задачей стало выяснение возможного наличия в беспорядках "внешнего фактора".

Тем временем, участники протестов объявили в социальных сетях о создании "Движения 17 октября" и обещают проводить манифестации каждую неделю по субботам.