Елена Ямпольская предложила учредить в стране День Родной игрушки

Елена Ямпольская. Фото: Иван Семенец

В понедельник, 19 октября, в Москве, в Национальном центре «Россия» прошла церемонии награждения победителей второго сезона Всероссийского конкурса «Родная игрушка».

Этот необычный фестиваль

собрал более полутора тысяч участников - членов экспертного и детского жюри, родителей с детьми, школьников и студентов творческих и предпринимательских направлений, представителей бизнеса и индустрии детских товаров.

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко зачитал приветствие Владимира Путина.

«Ваш интересный, содержательный проект с каждым годом укрепляет свои традиции и вновь объединяет увлечённых, мастеровитых, энергичных людей самых разных возрастов и профессий, молодёжь и целые семьи, - говорится в обращении главы государства к участникам фестиваля. - Знаю, что на нынешний конкурс, посвящённый играм и игрушкам, созданным для учреждений дошкольного образования, представлена яркая палитра замечательных, поистине уникальных работ. Все они сделаны с любовью к детям и призваны развивать у них художественный вкус и интерес к творчеству, воспитывать уважение к непреходящим духовно-нравственным ценностям, знакомить с нашим богатым историческим и культурным наследием, самобытными традициями и обычаями народов России»

Центральным событием праздника стала красочная выставка, на которой были представлены оригинальные изделия, отмеченные, в том числе, специальным «Знаком качества».

Фото: Иван Семенец

- Сегодня мы торжественно объявляем о том, что третий сезон Всероссийского конкурса «Родная игрушка» будет посвящен науке, технике, технологиям, промышленности, - сообщила, обращаясь к собравшимся, советник Президента России Елена Ямпольская. - О важности решения научно-технических задач постоянно говорит лидер нашей страны. Мы с вами понимаем, что в современном мире опережающее техническое и технологическое развитие - это и есть главная защита национальной идентичности. Это фундамент, на котором мы сохраним наши ценности, наши традиции, всё, что завещано нам предками…

Советник главы государства выступила с предложением учредить в стране новый праздник - День родной игрушки.

Сергей Кириенко и Елена Ямпольская вручили победителям Всероссийского конкурса (а их в различных номинациям набралось несколько десятков!) Почетные дипломы и специальные призы - фигурки лошадок.