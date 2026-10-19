Фото: скриншот из видео МЧС России

В понедельник, 19 октября, МЧС России распространило необычное видео - как в этот день проводились аварийно- спасательные работы в поселке городского типа Кореиз в Крыму.

В этом населенном пункте вышла из берегов река, затопило улицы…

Устранение непогоды в Крыму

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Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Российского чрезвычайного ведомства, в превентивных целях был открыт пункт временного размещения (ПВР) в гостинице "Авангард".

«Всего эвакуировано 5 жителей. Среди них ребенок, девочка возрастом около 10-11 лет. Ей оказана помощь МЧС России - при помощи веревочной переправы».

КСТАТИ

Работу спасателей осложняли сильный дождь и ветер до 21 метра в секунду

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«Всего для ликвидации происшествий было привлечено более 160 специалистов и 20 единиц техники».