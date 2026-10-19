Ирина Шейк пришла на вечеринку в нижнем белье

Ирина Шейк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Ирина Шейк стала одной из главных звезд показа Victoria’s Secret, который прошел в Лос-Анджелесе. 40-летняя модель прошла по сцене в сексапильном черно-белом кружевном комплекте, размахивая фирменными ангельскими крылышками. Талию красотки украсила цепочка с раскачивающимися на ней буквами, складывающимися в слово «angel».

После шоу модели – ангелы Victoria’s Secret отправились на афтепати. Ирина Шейк тоже была приглашена на вечеринку. Наряд россиянки стал одной из главных сенсаций вечера. Модель пришла на тусовку практически в неглиже.

Ирина Шейк на афтепати Victoria’s Secret. Фото: соцсети.

Ирина нарядилась в черный бюстгальтер и прозрачные брюки, под которыми отлично просматривались трусики-стринги. Образ дополнили длинная цепочка с крестом и туфли в тон брюкам.

Манекенщица отлично чувствовала себя в этом пикантном виде. Красавица вышла из лимузина и гордо продефилировала мимо папарацци, лучезарно улыбаясь им в камеры. Позже снимками своего «голого» наряда она поделилась в соцсетях.

Образ дополнили длинная цепочка с крестом и туфли в тон брюкам. Фото: соцсети.

Шоу Victoria’s Secret для Ирины - не просто очередной показ. Она дебютировала в качестве ангела в 2016 году, когда ждала дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера. На том шоу Ирина прошла по подиуму в нижнем белье, поверх которого был накинут плащ. Однако даже он не смог скрыть животик звезды. Тогда-то все и узнали, что Ирина и Брэдли скоро станут родителями.

«Впервые мы прошли по подиуму в этом шоу вдвоем с дочкой», - поделилась Шейк в соцсетях, вспоминая тот памятный выход.

Купер и Шейк были вместе с 2015 по 2019 годы и расстались после слухов о романе актера с певицей Леди Гагой. Сейчас Ирина и Брэдли совместно воспитывают 9-летнюю Лею.

Ирина стала одной из главных звезд показа Victoria’s Secret. Фото: Kevin Mazur/Getty Images for Victoria's Secret

Недавно стало известно о тайной свадьбе Купера. По слухам, Брэдли женился на своей подруге – манекенщице Джиджи Хадид. Папарацци сфотографировали актера и модель на улице с обручальными кольцами на пальцах.

До Купера Ирина встречалась с футболистом Криштиану Роналду. Пара была вместе пять лет. Они познакомились в 2010 году во время совместной рекламной съемки и расстались в 2015 году.

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