Фото: ИИ

— Так что, Софья Семеновна, будем признаваться?

— В чем признаваться, Родион? Простите, запамятовала ваше отчество.

— Романович. Как в чем? В убийстве, разумеется. Вот взгляните, полюбуйтесь. Да вы не отворачивайтесь! Смотрите-смотрите! Убитый — владелец ломбарда. Ваш давний знакомый, Федор Михалыч Лужин. За что вы его так? Он же вам в отцы годится. А вы его в висок одним ударом, и все, нет человека.

— Уверены, что я?

— А кто еще? Нет смысла отпираться. Камеры зафиксировали: двадцать восьмого января, в двадцать часов тридцать две минуты вы позвонили в дверь. Вот фото. Ломбард был уже закрыт, но покойный, тогда еше, правда, вполне себе живой, открыл и впустил. В двадцать два пятнадцать вы вышли. Время смерти Лужина примерно с половины девятого до одиннадцати вечера. Все совпадает. Включая и ваши пальчики.

— То, что я была в ломбарде в указанное вами время, признаю. Кстати, неплохо получилась. Хороший свет, и снег мне к лицу. Возьму на память? А, ну и ладно. Но я не убивала. Когда уходила, Лужин был жив и здоров.

— А потом что? Сам споткнулся? Сам упал? Сам размозжил себе голову?

— Люди иногда совершают глупые поступки. И как правило, в ущерб себе. Слышали про бритву Дарвина? Господин Лужин страдал эпилепсией, он сам мне об этом сказал. Вполне возможно, что после моего ухода у него случился эпилептический припадок. Там столько мебели, столько предметов, столько острых углов. Падай — не хочу.

— Вы иронизируете?

— Отнюдь. Зачем мне его убивать, Родион Романович? Какой у меня мотив? Мы даже толком и знакомы-то не были.

— Хороший вопрос. Ваш мотив мы обсудим чуть позже. Сейчас задам вопрос попроще. Зачем вы вообще пришли в ломбард после закрытия? Какое у вас было дело к тому, с кем вы, по вашим словам, едва знакомы?

— Обыкновенное. Федор Михалыч, упокой, Господи, его душу, нашел одну вещицу. Цена у нее по нынешним временам пустяковая, но для меня она памятная. Так сказать, из прошлых времен. Вот я и пришла ее выкупить.

— Удалось выкупить?

— Разумеется. Бриллиантовый кулон. Всего четыре карата. Можете полюбоваться. Я только пуговку расстегну и к вам наклонюсь, поближе. Прекрасно смотрится на коже, не находите? Неужели вы покраснели, Родион Романович?

— Прикройте ваши прелести, Софья Семеновна. Мужу показывайте. Кстати, о муже… Вы ведь замужем за вполне уважаемым человеком… Свидригайлов Аркадий Иванович. Бизнесмен. Так?

— Так.

— И где у нас муж?

— В Штатах. В длительной командировке. Какой-то инвест-проект придумал. Я не вдаюсь в подробности. Красивой женщине это не к лицу.

— И замечу, женщине молодой и весьма интересной, да еще с небезызвестным прошлым.

— Шантажировать изволите?

— Ну, что вы! Я — нет. А вот Федор Михалыч, который был когда-то вашим клиентом, а также лучшим другом господина Свидригайлова, вполне мог. Вот вам и мотив, Софья Семеновна. И безделушка на вашей шейке здесь совсем ни причем. Рассказать, как все было?

— Почему бы и нет? Люблю истории. Кофе нальете? И водички.

— Кофе?

— У вас кофе-машина стоит. Вам что, жалко чашки кофе? Не жадничайте. Мне кажется, или я вас очень раздражаю? Не отвечайте сразу. И кнопочку нажмите. Чтобы был кофе, нужно нажать вон ту кнопочку. Вижу, что раздражаю, только не пойму, чем. Вряд ли дело в моей биографии или внешности. Тут что-то другое. Спасибо, без сахара. Вот теперь можете рассказывать вашу историю. Итак, как там все было?

— Да все просто. Вы случайно пересеклись с Лужиным, он вас узнал. Потом понял, что вы стали женой его друга. Аркадий Иванович небось не в курсе, какая бурная юность была у его молодой жены? Лужин стал вас шантажировать. Вы договорились о встрече. Пришли и убили-с его.

— Великолепно! И я такая дура, что не подумала о камерах и отпечатках пальцев!

— Вы богатая, Софья Семеновна. А богатые все дураки, богатые думают, что им все позволено. Скажу, мол, следователю, что приставал, самозащита. Адвокат отмажет.

— Так вот, что не дает вам покоя, Роман Родионович. Мое богатство. Вы, наверное, думаете, что я тварь дрожащая, и права на него не имею. Ваша история невкусная, как и этот кофе. И в ней есть один пусть и маленький, но все так лживый момент.

— И какой же?

— Мой муж прекрасно осведомлен о моем прошлом. Собственно, наш роман фактически служебный. Встретились, провели время в интимной обстановке, понравилось. Кто бы мог подумать, что Аркаша будет столь влюбчиво-романтичным, что после поведет под венец? Кстати, свидетелем на нашей свадьбе со стороны жениха был Федор Михалыч. Я тогда увидела его в первый раз. Второй — в ломбарде.

— Ваш муж знает о вашем прошлом? Не верю!

— Позволите… Алло, Аркаша, радость моя… Да, я знаю про разницу во времени, но это важно, любимый… Я у следователя… Он думает, что я убила Федю… Ах, ты уже слышал. Печальная новость, да. Нет, адвокат не нужен. Что, передать трубку? Охотно. Вот, послушайте. Правда, связь не очень. Океан все-таки.

…Так что, Родион Романович, снова поговорим о мотиве?

— Слова мужа — не доказательство. Он может быть на вашей стороне. Муж и жена, ну вы в курсе, одна…

— О, только не когда речь идет об убийстве. Тут Аркадий принципиален. Странное дело, вроде и бизнес у него такой, м-м-м, скользкий, а принципы остались. Если есть преступление, должно быть и наказание. И неважно, кто преступник. Мне не было нужды убивать Лужина, Родион Романович. Ведь он фактически оказал мне большую услугу с этой безделушкой.

— И какую же? Что вы все теребите эту подвеску? Пытаетесь соблазнить? Так какую услугу вам оказал убитый?

— Вам жарко? Вы, кажется вспотели. Кулон когда-то подарил один из поклонников. Первая дорогая вещь в жизни. Это ведь я по вечерам была такая…яркая, а днем училась, ходила на лекции, жила в общаге. Ничего примечательного. И была у меня соседка. Лиза. Хорошая девочка, только несчастливая какая-то. За что ни возьмется, все не то и все не так. Мечтала о семье, детях. Училась хорошо, не то, что я, бесталанница. Встретила парня, влюбилась. И однажды попросила у меня кулончик этот на свидание. Платьишко тоже попросила. Как сейчас помню, голубое, с кружевом по подолу. А я что? Мне не жалко. Дала. Только со свидания Лиза моя не вернулась. Убили ее. Жестоко так. Вроде как за кулончик. Парень ее и убил. Парня не нашли, кстати. Думаю, что и не искали особо. А теперь вы побледнели, Родион Романович. Неужели так прониклись судьбой бедной Лизы? Вы, наверное, таких историй много знаете. В нашем городе столько некрасивых наивных девушек, им слово скажи ласковое, побегут навстречу. И сделают все, что потребуешь. А потом — раз, и нет девушки, и парня, оказывается, никто не видел, не знает. Очередной маньяк, тихий и неприметный.

Фото: ИИ

Я после смерти Лизы почти сразу за Аркашу замуж вышла. Мужчина солидный, при деньгах и принципах. На свадьбе с Лужиным разговорились. То-се. Колечко мое похвалил обручальное, а я про кулончик и вспомнила. Он же много этих… ломбардных знал. Вдруг, говорю, кто кулончик принесет, вы мне сразу и сообщите. Не особо надеялась, а вон оно, как случилось. Лужину и принесли. А он возьми и паспорт потребовал. А потом мне позвонил. Вот так все и получилось. И знаете, что странно, Родион Романович? Мне о вас говорили, как о профессионале… Неужто вы камеры внутри не проверили?

— Обижаете, Софья Семеновна. Проверили. Записи стерты.

— Неужели все?

— Все без исключения.

— Вот ведь печаль какая… И в кукле фарфоровой тоже стерты?

— В ка…кой кукле?

— Она на каминной полке сидит. В голубом платьице, с кружевом на подоле. Так на Лизу мою похожа. Я купить ее хотела вместе с кулоном, а Федор Михалыч не дал. Она, сказал, моя наблюдательница. Все видит, все знает, все пишет. А в кармане платья — особенные квитанции. Те, которые явно за непростой товар. Забавно, да? А вы куда вдруг, Родион Романович? А как же я? А пропуск? А допрос? Куда вы?

— Пропуск вот. Вспомнил, что срочно надо по одному делу. Разговор наш закончен, всего хорошего. Мужу привет.

— Непременно передам. Вот ведь какой нервный! Даже дверь в кабинет не закрыл. Сплошные нарушения. Вот и Лужин такой же… Идиот! Нашел, с кем связываться. Промолчишь — целее будешь. Жена дона всегда безупречна. И в прошлом, и в настоящем, и в будущем. А флэшечку я, пожалуй, на столе оставлю. Кому надо, тот вовремя найдет. Что за жизнь скучная, всех подталкивать надо к личному интересу.

Да, Аркаша, любовь моя… Ждите, скоро будет. Дальше вы уж сами. Жду тебя к ужину. Куда я сейчас? Пройдусь, пожалуй… Осень в Петербурге — прекрасное время. Бабье время, золотое.

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Олеся Носова - генеральный директор и главный редактор Медиагруппы «Комсомольская правда».

Александр Рогоза, писатель, спецкор «Комсомольской правды», автор расследований.

Павел Садков - заместитель главного редактора, курирующий тему культуры.

Алексей Семенцов - заместитель главного редактора, редактор «толстушки» - еженедельного выпуска газеты «Комсомольская правда».

Наталья Щербаненко - издатель книжного издательства «Комсомольская правда».

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Публикация детективного рассказа на сайте kp.ru.

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Сроки проведения

Начало подачи заявок: 28 января 2026 года

Окончание подачи заявок: 30 декабря 2026 года

Финалисты конкурса: каждый месяц 2026 года

Определение финалиста года - январь 2027 года.

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Примите участие, представьте свой детективный мир читателям всей страны и откройте новую главу своей писательской карьеры!

Контакты

Почта для отправки заявок: detective@kp.ru

Полные условия смотрите в Положении о конкурсе.