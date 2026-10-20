Уроки будущего: какие цифровые сервисы ждут педагоги

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Календарь класса, доска задач, планировщик и другие полезные цифровые сервисы, которые педагоги хотели бы видеть в цифровых платформах для решения своих повседневных задач. Это показал опрос образовательной платформы Сферум, проведенный среди педагогов в рамках VI Всероссийского форума классных руководителей.

Для организации работы класса учителя хотели бы получить доску задач для учеников с указанием сроков их выполнения и общий календарь класса с уроками, контрольными и мероприятиями. Эти сервисы считают полезными 29% и 23% респондентов соответственно. Среди нужных функций педагоги также назвали сервис записи учеников и родителей на консультации (17%), чат-бот для анонимного сбора вопросов от учеников (14%) и бот для сбора вопросов от родителей (11%).

Вторым направлением, по оценкам педагогов, могут стать сервисы автоматизации рутинных процессов. Лидирующую позицию здесь заняла функция шаблонов часто используемых сообщений – ее указали 23% учителей. В ТОП-3 также попали функции автоматической сводки непрочитанных сообщений (20%) и автоматического составления итогов онлайн-собрания (13%).

Помочь экономить время могли бы функции автоматической сортировки присланных учениками работ (11%), формирования списка учеников, не сдавших задание (10%) и помощник для создания планов уроков (9%). При этом 7% педагогов хотели бы получать напоминания о сообщениях без ответа.

Опрос Сферума также показал, что педагоги с удовольствием бы пользовались цифровым помощником учителя. 20% опрошенных хотели бы поручить ему подготовку плана урока, 18% – создание заданий и тестов, а 14% – подготовку объявлений для родителей. Каждому десятому было бы полезно получать от него краткое изложение длинной переписки и помощь с проверкой тестовых работ. Еще 7% считают, что цифровой помощник мог бы искать для них нужные материалы.

«Сферум развивается в интересах пользователей – учителей, учеников и их родителей. На основе обратной связи мы создаем те сервисы, которые востребованы в образовательном процессе больше всего. В ДНК Сферума заложено - стать надежным помощником, который забирает на себя организационные процессы и помогает учителям сосредоточиться на главном: живом общении с детьми, творчестве и обучении», – говорит руководитель Сферума Ирина Шварцман.

Среди сервисов Сферума, по данным опроса, педагоги активнее всего пользуются интерактивной доской и сервисом «Сбор файлов» (по 22% опрошенных), а также учебными каналами (18%) и «Напоминателем» (17%).

Опрос Сферума проводился в период с 30 сентября по 2 октября 2026 года. В нем приняли участие почти 300 российских педагогов.

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Сферум – российская платформа для обучения и общения учителей, школьников и родителей в едином и защищенном образовательном пространстве. Сферум является дополнительным цифровым инструментом, который помогает сделать традиционное образование более эффективным и современным. С 2025 года Сферум интегрирован в национальный мессенджер МАХ и формирует единое образовательное пространство с полезными сервисами для учебы.