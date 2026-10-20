"Испугался бы - она погибла": 18-летний спортсмен рассказал, как спас женщину из горящего дома

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.
2 октября в поселке Кувшиново Тверской области загорелся деревянный дом. Внутри находилась пожилая женщина, которая не могла выбраться самостоятельно. К тому моменту огонь уже охватил больше половины здания. На помощь пенсионерке бросился 18-летний Артем Шуралев. Свою историю молодой человек рассказал в разговоре с журналистом сайта KP.RU.
— К нам прибежала соседка и говорит: «Соседний дом горит, внутри тетя Лена осталась, надо бежать!» Ну я сразу и побежал туда, а дом уже весь был в огне. Понятно стало, что бабушка сама из него не выберется, она недавно перенесла инсульт и очень плохо ходила. Я бросился в дом.
Пожилая женщина уже находилась возле двери, но выбраться ей мешал огонь.
— Я вбежал в коридор и вывел ее под руки. Мы отошли от дома подальше, на середину улицы. Тут уже пожарные приехали, следом за ними — скорая, — вспоминает Артем.
По словам молодого человека, в тот момент рядом находились и другие мужчины, однако он успел среагировать первым.
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.
— Наверное, мне помогло то, что я всю жизнь занимался спортом: самбо, боксом, рукопашным боем. В школе был активистом отряда «Юнармии». Да и страха я никакого не испытывал. Если бы я испугался, соседка бы погибла, — говорит парень.
Во время пожара пенсионерка получила ожоги около 30 процентов поверхности тела и сильно надышалась угарным газом. Некоторое время женщина находилась в коме. Сейчас Артем не знает в каком она состоянии.
Сам деревянный дом полностью сгорел. По предварительной информации, причиной пожара стала печь.
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.
Артем пока не строит грандиозных планов на будущее. Молодой человек уже окончил колледж по специальности «механик». Теперь его ждет служба в армии.
После возвращения домой он планирует получить высшее образование. Правда, с выбором будущей специальности пока не определился.
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