25 лет ШОС и переговоры с Ираном: главное о поездке Михаила Мишустина в Душанбе

Премьер-министр РФ Михаила Мишустин во время встречи в аэропорту. Фото Александр Миридонов/POOL/ТАСС

Во вторник в Душанбе премьер Михаил Мишустин принял участие

в заседании Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит под председательством Таджикистана. ШОС

объединяет 10 государств-членов – Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан и 17 диалоговых партнеров и наблюдателей.

В этом году ШОС отмечает юбилей - 25-ю годовщину создания объединения. Юбилейное заседание провели в правительственной резиденции «Кохи Сомон», которая находится в самом центре Душанбе. Это огромная, закрытая территория, которая просто утопает в зелени. По дорожкам здесь с хозяйским видом вышагивают павлины, периодически пронзая тишину истошными криками.

В Душанбе прошло заседание Совета глав правительств стран ШОС. Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

Перед началом заседания участники встретились с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном и сделали памятное фото, а потом перешли к рабочей повестке. Главными темами обсуждения стали развитие торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Основой для активного сотрудничества стран, входящих в ШОС, сейчас являются такие сферы, как цифровая и креативная экономика, высокие технологии и инновации, транспортная взаимосвязанность, продовольственная и энергетическая безопасность, охрана окружающей среды и борьба с изменением климата. Россия делает упор на использовании национальных валют, выстраивании независимой платежно-расчетной и депозитарной инфраструктуры, применении инновационных технологий в финансовой сфере.

Выступая на заседании, Михаил Мишустин отметил, что ШОС сегодня является крупнейшим региональным объединением. Не только на общем Евразийском континенте, но и в мире в целом.

- Наша задача в полной мере раскрыть большой потенциал ШОС – как авторитетной межгосударственной структуры, которая вносит реальный весомый вклад в формирование многополярного миропорядка, - отметил российский премьер и призвал активнее использовать преимущества партнерства.

Мишустин привел статистику: товарооборот России со странами ШОС в прошлом году превысил 30 трлн. рублей, а первом полугодии этого года – вырос еще на 18%.

– Большинство расчетов идут в национальных валютах, хотя еще пять лет назад – таким образом проходила лишь половина платежей, - отметил премьер.

Михаил Мишустин принял участие в заседании Совета глав правительств государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Фото: Александр Миридонов/POOL/ТАСС

Участники заседания утвердили план мероприятий по реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества. Речь в нем идет о расширении сотрудничества в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, в финансовой и банковской сферах. Мишустин призвал инвесторов из стран-партнеров активнее вкладываться в Россию. Он отметил, что в особых экономических зонах инвесторам предоставляются налоговые и другие преференции. В ОЭЗ уже

зарегистрировано более 1400 участников. Также действуют

соглашения о защите и поощрении инвестиций. На их основе реализуются более 70 крупных проектов.

- Бизнес получает предсказуемые условия на долгий срок. А экономика – инструменты для укрепления технологического суверенитета, - отметил премьер.

Перспективной для сотрудничества Мишустин назвал и область инноваций. Он отметил, что лидерство в этой сфере начинается с небольших предприятий.

- В России для них выстроена комплексная система помощи на всех этапах – от стартапа до выхода на рынок, - сказал премьер. Он отметил, что у нас работают более 7 тысяч малых технологических компаний, выручка которых в прошлом году превысила 1 трлн. рублей.

– Мы готовы масштабировать наш опыт по развитию такого бизнеса на все пространство ШОС, - отметил Мишустин и предложил использовать для этого технопарки.

По итогам заседания участники приняли совместное коммюнике, а также ряд финансовых и отраслевых документов, в том числе бюджет ШОС на 2027 год, концепцию создания единой цифровой платформы для управления мультимодальными наземными грузовыми перевозками и инициативу о содействии высококачественному и устойчивому развитию международных железнодорожных перевозок государств – членов ШОС. В 2026–2027 годах председательство в Совете глав правительств государств-членов ШОС перейдет к Узбекистану.

В понедельник, накануне заседания у Михаила Мишустина также составлялась встреча с первым вице-президентом Исламской Республики Иран Мохаммадом Резой Арефом. Мишустин отметил, что несмотря на санкции, Россия и Иран продолжают увеличивать объемы взаимной торговли.

По словам Мишустина, эффект дает соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Кроме того, активно развивается транспортный коридор «Север - Юг», который связывает Евразию с Персидским заливом и Индийским океаном. Мишустин пояснил, что проект обеспечит прямой выход на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки и будет способствовать формированию новых производственных, логистических цепочек в Евразии.

Обсуждая безопасность судоходства на Каспии, первый вице-президент Ирана заметил, что «у России и Ирана возникли сложности». Украина, как выразился Ареф, «совершила некоторые беспорядки в каспийском регионе».

- Мы не должны позволить ей достичь своих целей в создании проблем и помех между нашими государствами, - заявил Ареф.

Он сообщил, что Иран намерен усилить безопасность своих северных портов и призвал Россию принять аналогичные меры в отношении своих южных портов.