Роман Товстик с Полиной Дибровой и дочками Анной и Алисой Фото: Евгения ГУСЕВА.

В кинотеатре «Каро Октябрь» состоялась закрытая светская премьера сказки «Морозко» (в прокате с 22 октября), которую посетили многие звезды. В числе гостей были замечены Полина Диброва и Роман Товстик. Пара пришла вместе с детьми. Полина взяла сыновей Федора и Илью, а Роман — Анну, Артема, а также Алису. Десятилетняя девочка буквально на днях переехала в дом к отцу и его новой возлюбленной.

Вчера стало известно, что Роман Товстик забрал у бывшей жены младшую дочь Алису. Девочка в суде сама сказала, что хочет жить с отцом. Впрочем, решение пока не вынесено. Еще один процесс по определению места жительства ребенка состоится уже в эту пятницу. Роман Товстик надеется, что дочь оставят с ним. В беседе с KP.RU бизнесмен рассказал, что Алиса чувствует себя прекрасно. А мы увидели девочку вместе с папой и его возлюбленной Полиной Дибровой на премьере сказки «Морозко». Алиса, одетая в леопардовый костюм, сидела рядом со старшей сестрой Анной и братом Артемом. Настроение у нее было хорошее.

В кинотеатре Алиса Товстик ела попкорн и улыбалась Фото: Евгения ГУСЕВА.

Алиса шепталась со старшей сестрой Анной Фото: Евгения ГУСЕВА.

Незадолго до показа мы немного пообщались с Полиной, которая вышла на дорожку с сыновьями Федей и Ильей.

«В нашей семье теперь появилась Алиса, и это новая история для нас. Вот занимались комнатой и обустройством», — рассказала Диброва о переезде младшей дочки Товстика.

Полина Диброва и Роман Товстик Фото: Евгения ГУСЕВА.

Дети приняли Алису хорошо. 10-летняя девочка почти ровесница младших сыновей Полины — 12-летнего Федора и 11-летнего Ильи. Кроме того, Алиса будет жить вместе со старшей сестрой Анной (16 лет) и Артемом (13 лет).

Полина вышла на дорожку с сыновьями Фёдором и Ильей Фото: Евгения ГУСЕВА.

Диброва рассказала, как они с Товстиком справляются с таким количеством детей.

«Мы с Ромой достаточно часто приезжаем, а для нас уже что-то приготовлено, например, коктейль. Что вы последнее готовили? (обратилась к сыновьям Полина). Коктейли, вафли готовили… Нас много, поэтому, чтобы сохранить дом, нам все время надо вводить какие-то правила и обсуждать, кто чем занимаемся», — поделилась основательница женского клуба.

Дети Дибровой рассказали, как приняли младшую дочь Товстика

А мы поинтересовались у Полины, как им с Романом с кучей детей удаётся не сходить с ума.

«У нас есть третий этаж, где мы проводим вместе время, и дети туда практически не ходят. Это наше место. Когда мы хотим отдохнуть, то отправляемся на третий этаж. Там находятся наши комнаты и музыкальная студия», — поделилась с KP.RU Полина Диброва.

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