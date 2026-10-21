Кай Гетц: ИИ может быть иллюзией друга, но человеку нужен человек

Из-за съемок Кой иногда выпадал из учебы на месяц. Фото: LenaLookan/Лена ЛУКАН

Сыну режиссера Вадима Гетца и продюсера Екатерины Гетц с редким именем Кай, с одной стороны, сам бог велел идти в кино с такой творческой наследственностью. С другой - проложить путь за сына папа никак бы не смог (младший брат Тим Стефан тоже пробовал себя на экране, но не вышло). Поэтому Каю пришлось пробиваться сквозь лед российского кинематографа самостоятельно: куча проб, короткометражки, микроскопические роли с раннего возраста - и вот теперь, к 19 годам, - главные роли в больших проектах («Бар «Один звонок» 18+, «Недетское кино» 12+, «ВИА «Васильки» 16+). Даже юного Александра Пушкина успел сыграть.

Новый вызов молодого артиста - образ страдающего от неразделенной любви старшеклассника Артема в комедийном сериале «Мой друг - ИИ», исследующем взаимодействие живого человека с нейросетями. Журнал «Телепрограмма» расспросил Кая и о «Снежной королеве», и об отношениях с ИИ, и о старших классах, и о личной жизни.

«В старших классах был простым школьником»

- Кай! Первый вопрос, который волнует и занимает многих читателей и зрителей, - по поводу имени. Как на пороге 20-летия оцениваете его, часто ли видите удивление в лице собеседника, когда знакомитесь? И много ли шуток про героя «Снежной королевы» приходится слышать?

- Это классика, да. Приходится. И поскольку я очень много знакомлюсь с новыми людьми - обычно слышу одно и то же, редко кто удерживается от ассоциации со сказкой. Реакция людей в этом случае очень банальна, к сожалению.

Когда-то в жизни Кая большое место занимали танцы, но сейчас на них почти не остается времени. Фото: Личный архив Кая Гетца

- Тогда давайте избежим шуток про «В.Е.Ч.Н.О.С.Т.Ь» и перейдем к проекту: какие у вас отношения с ИИ? Пользуетесь ли нейросетями и при каких обстоятельствах?

- Нейросетями пользуюсь довольно часто, но все мои запросы носят технический характер.

- Это как?

- Если надо найти информацию. Я никак не одушевляю ИИ (в сериале героя Гетца сопровождает нейросетевой друг в исполнении Святослава Рогожана - наглый и напористый, именно он и помогает добиваться поставленных целей. - Авт.), для меня это что-то вроде усовершенствованного калькулятора.

- И все же распространение нейросетей с каждым годом все глобальнее. Может ли ИИ вытеснить или заменить актеров в перспективе, как считаете? Вот с актерами озвучания вроде бы немного началось. Даже серьезные забастовки в Голливуде были.

- Я как раз недавно обсуждал эту тему с моей мамой (продюсер Екатерина Гетц. - Авт.). В большинстве своем дикторы не дают разрешение на использование ИИ для корректировки голоса или новых генераций, потому что, если согласятся, это отберет у них работу гораздо быстрее. В любом случае все идет к тому, что будет создаваться все больше проектов так или иначе с применением ИИ: в каких-то проектах он будет задействован на 10%, а в иных и на все 90%. Уже сейчас на ТВ много роликов, в которых визуал сделан полностью на ИИ.

- И это сразу режет глаз.

- Да, есть разные работы по уровню качества, но сам процесс уже не остановить. Смогут ли заменить актеров? Конечно. Будут ли востребованы актеры? Надеюсь, да.

И в образе современного парня Артема (второй слева) в «Мой друг - ИИ». Фото: © ООО «Проспект Продакшн»

- Тогда давайте к сериалу «Мой друг - ИИ». Как создавали вашего Артема? Что это за парень? Что за конфликт заложен в его характере? И почему белобрысый нейродруг - его полная противоположность.

- У создателей проекта было полное понимание персонажа Артема. Это простой, глуповатый подросток, не очень креативный и совсем не смелый. Далее мы с режиссером дополняли этот образ интересными деталями и нюансами. ИИ-друг - полная противоположность Артема, он представляет набор качеств, которых как раз очень не хватает главному герою для достижения поставленных целей.

- Собственную школу вспоминали часто, когда работали над проектом? Как складывались старшие классы у вас? Вы уже вовсю снимались. Успевали учиться?

- Когда работал над проектом, был полностью поглощен ролью - и, как ни странно, не было ассоциаций со школой, в которой я учился. В старших классах был простым школьником, который иногда мог выпадать из учебного процесса на месяц, и занимался все свободное от съемок время. Конечно, было сложно совмещать съемки и учебу, но такова была необходимость. В целом привык к этому, потому что снимался я всегда, сколько себя помню.

«Нет ничего важнее семьи»

- Где теперь намерены получать высшее образование? И почему такой выбор.

- Институт у меня не театральный, и учусь я не на актера, как ни странно. Я бы не хотел называть свой вуз, чтобы не привлекать лишнего внимания. Учусь на факультете рекламы и связей с общественностью. Для меня важно совмещать учебу и активный съемочный процесс, а в случае с актерским обучением это невозможно. Я не готов ставить карьеру на паузу на годы.

- А с девочками в школе как происходило? Наверняка в вас видели звезду экрана и проблем, как у застенчивого Артема, не существовало. Или...

- Все как у всех - были девочки, которым я нравился, но, конечно, же не всем, кто-то ценил мои достижения, а кто-то, наоборот, обесценивал.

- Обращаясь к ключевой теме проекта - ИИ может вообще быть другом? Или он механически подменяет человеку некоторые навыки (умение искать информацию, фактчекинг и др.), упрощая жизнь и принимая на себя некоторые функции обязательного развития?

- ИИ может быть иллюзией друга, и даже, возможно, для некоторых одиноких людей это очень позитивная история, но я все-таки считаю, что человеку нужен человек, семья - и нет ничего важнее этого.

- ИИ и правда может изменить человека? Как в вашем сериале. Или он только вводит в заблуждение, создавая иллюзии…

- Нейросеть только дает советы, дальше все зависит от конкретного человека - решится он им следовать или нет. Раньше, когда ИИ не было, подростки черпали вдохновение из книг - и также могли измениться, если им на это хватало смелости.

В роли молодого Саши Пушкина в «Пророке». Фото: Кадр из фильма

- Вот про книги интересно! Бывает так, что роль меняет вас? Образ Пушкина, которого вы сыграли в «Пророке» 18+, например. Удалось прочувствовать величие «нашего всего»?

- Когда я готовлюсь к роли, стараюсь узнать про своего персонажа как можно больше: если персонаж выдуманный - у авторов, если исторический - по книгам. Все это очень расширяет кругозор, но не могу сказать, чтобы как-то меняло меня. Образ Пушкина в «Пророке» получился очень живым именно благодаря тому, что не было ничего напускного. Пушкин-лицеист - активный подросток, самоуверенный, усердно учащийся и небезразличный. Это достаточно яркий персонаж, но в нем нет ничего такого, чего не может быть у современных подростков. Когда я это понял, был даже немного шокирован.

- Тогда о других шокирующих новостях. Когда ваш коллега Александр Петров говорил про «Оскар», над ним преимущественно потешались. А теперь Юру Борисова повторно выдвигают на премию. Как считаете, такая награда русскому актеру сейчас - реальность? И есть ли у вас стремление получить ее?

- Мне очень нравится стихотворение Вячеслава Размазина, которое начинается словами «И даже то, что быть не может, однажды тоже может быть». В этом мире возможно все: если задаться целью и идти к ней, все получится. Хотел ли бы я получить «Оскар»? Конечно! Но создание кино - очень сложный процесс, должно совпасть очень много факторов для успеха, далеко не все зависит от актера.

- А что сейчас увлекает вас помимо работы? На занятия танцами время остается? Или есть другие увлечения? Фехтование, кажется, было.

- В последнее время в моей жизни почти нет танцев. Помимо подготовки к съемкам, сейчас работаю над созданием шоу, в котором выступлю в качестве ведущего, - это занимает существенную часть времени и позволяет взглянуть на процесс с другой стороны, что меня очень вдохновляет.

- Прекрасно! А удалось ли вам что-то особенное понять про девушек, работая в сериале «Мой друг - ИИ»? Прав был Пушкин, когда писал, что «чем меньше женщину мы любим...»?

- Я убежден, что если нет взаимности, не получится построить длительных отношений. Можно завоевать кого угодно - но как прожить с этим трофеем счастливую жизнь?

- А вам, если проводить аналогии с проектом, свою Соню встретить уже удалось?

- Да, мое сердце несвободно.

«Мой друг - ИИ», 18+,

«Окко», Wink, с 8 октября