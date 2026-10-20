Оксана Самойлова не выдержала слухов о новом романе после развода с Джиганом: «Помогите, остановите этот бред!»

Блогер и многодетная мама Оксана Самойлова призвала прекратить распространять о ней сплетни. Фото: Иван МАКЕЕВ.

Блогер и многодетная мама Оксана Самойлова призвала прекратить распространять о ней сплетни. Ее возмутили разговоры о новых романах, проблемах с налоговой и черных списках. По словам звезды, некоторые истории появляются благодаря людям, которые выдают себя за ее близких, хотя она их даже не знает. Самойлова заверила, что обычно не реагирует на подобные публикации, но на этот раз решила публично высказаться.

«Боже, как это тупо. Я обычно так не делаю. Я сейчас чувствую себя просто максимально кринжово от того, что мне приходится это делать. Обычно я просто не реагирую, но сейчас ситуация немножко другая, и мне придется реагировать и кое-что опровергать. Новости последних дней — это уже ни в какие ворота, ребята, успокойтесь», — заявила Оксана в видео, которое опубликовала в соцсетях.

Отдельно она остановилась на слухах о личной жизни. По словам Самойловой, ей приписывают отношения с мужчинами, которых она встречала всего несколько раз на мероприятиях. При этом, как утверждает блогер, они даже не общаются. «У нас даже контакта друг с другом нет. И причем это все скидывается намеренно, естественно, но там нет ни малейшего основания, чтобы вообще такую новость даже придумать. Просто ни малейшего. Про налоговую, какие-то черные списки — помогите, пожалуйста. Остановитесь. Остановите этот бред!» — эмоционально обратилась к публике звезда.

Одним из поводов для обсуждений в последнее время стали предположения о возможном романе Самойловой с Николаем Дуксиным, связанным с музыкальной индустрией и холдингом «Газгольдер». Однако модель не подтвердила эти домыслы и в своем обращении подчеркнула, что подобные истории не имеют оснований.

После видео Оксана опубликовала отдельный пост, в котором высказалась о людях, представляющихся ее близкими. По словам многодетной мамы, многие из тех, кто рассказывает о ней подробности, на самом деле никогда с ней не встречались. «90% людей, которые говорят какую-то фигню, представляясь кем-то близким, я даже не видела ни разу в жизни, и они меня, соответственно, тоже. Все хотят денег и хайпа, но должны же быть в ваших головах хоть какие-то грани адекватности. Паблики, я понимаю, что кому-то тоже заплатили, кто-то просто хочет охваты, но вы тоже совесть имейте», — написала Самойлова.

На фоне этого заявления продолжают обсуждать и семейную ситуацию Оксаны. В последние месяцы она и рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) оказались в центре громкого скандала после сообщений об инциденте со стрельбой в их подмосковном доме в июле 2026 года. Широкую огласку история получила в сентябре. По опубликованным сведениям, во время происшествия пострадал сотрудник, а дети пары находились дома. Джиган, в свою очередь, отвергал серьезность обвинений.

После случившегося Самойлова обратилась в суд с требованием ограничить рэпера в родительских правах. Также сообщалось о задолженности артиста по алиментам. На фоне семейного конфликта вокруг пары Оксана дала большое интервью Ксении Собчак, а в эфире «Пусть говорят» собрали ее родственников и знакомых и целых два выпуска обсуждали их семейную жизнь. Джиган же в это время проходит лечение в рехабе в Израиле.

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