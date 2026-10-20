Певец Акмаль жестко ответил Наталье Лапиной из-за иска о нарушении авторских прав: «Ей три понедельника осталось»

Певец Akmal’ (Акмаль Ходжаниязов) Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

Певец Akmal’ (Акмаль Ходжаниязов) резко высказался в адрес исполнительницы Натальи Лапиной, которая подала на него в суд из-за ремикса песни «По полюшку». Артист не понял, почему претензии предъявляют лично ему, и возмутился требованием выплатить 600 тысяч рублей. Свою реакцию он озвучил прямо на концерте.

Ранее стало известно, что Лапина обратилась в Таганский суд Москвы с иском к Акмалю, а также к компаниям «Эйс мьюзик» и «Ворнер мьюзик». Поводом стал ремикс композиции «По полюшку», оригинальную версию которой исполняла Любовь Успенская. Певица и автор песен считает, что ее авторские права нарушены, и требует расторгнуть действующее соглашение, запретить незаконное использование произведения и взыскать с ответчиков компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Суд принял иск к рассмотрению.

Акмаль, известный по участию в пятом сезоне шоу «Голос. Дети», где он дошел до финала в команде Басты, не стал скрывать раздражения из-за разбирательства. На выступлении певец заявил, что права на композицию принадлежат не ему, а лейблу, на котором выпустили трек.

«Она на меня подала в суд, говорит, я типа больше не имею права ее исполнять. Во-первых, права этой песни принадлежат не мне, а лейблу, на котором мы выпустили, но с меня она хочет 600 тысяч рублей. Представляешь? Собака сутулая! Ну ничего. Ой, я умоляю, там три понедельника осталось, я переживу уж как-нибудь, правда, не могу, денег захотела. То дает разрешение петь, то не дает, то в суд обращается, то обратно все забирает. Ладно, это все лирика», — высказался артист.

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