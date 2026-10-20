Дмитрий Песков: Россия высоко ценит посреднические усилия переговорщиков США

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, сегодня пройдут переговоры по украинскому урегулированию в Норвегии - с участием Уиткоффа, Кушнера, Стубба и Зеленского. Последует ли затем визит Уиткоффа в Россию? И есть ли в графике президента Владимира Путина встреча с ним?

- Мы надеемся, что уже в ближайшее время удастся организовать встречу, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая во вторник, 20 октября, на вопросы журналистов. - И американские переговорщики (господин Уиткофф) могут проинформировать президента Путина о своих контактах - и с украинцами, и с европейцами. А также продолжить обмен сигналами между Вашингтоном и Москвой по целому ряду очень важных тем.

Каждый раз такие встречи представляются нам очень важными. Они каждый раз своевременные, они очень содержательные, и мы высоко ценим посреднические усилия американских переговорщиков.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Недавно Трамп выразил мнение, что возможная встреча Путина с Си Цзиньпином могла бы быть посвящена теме сокращения ядерного оружия. Вы упоминали, что, учитывая позицию китайской стороны, тема ядерных арсеналов вряд ли может быть на повестке. Считает ли Россия, что, возможно, необходимо вынести тему стратегической стабильности на повестку хотя бы двусторонней встречи России и США (Путина и Трампа), если таковая, конечно, будет?

Песков:

- Мы убеждены в этом, мы неоднократно об этом говорили. На самых различных уровнях мы неоднократно возобновляли и подтверждали свое понимание необходимости срочного возобновления диалога по вопросам стратстабильности и ядерного разоружения. Это чрезвычайно важная тема. Сейчас у нас отсутствует фактически договорно-правовая база в этой области, мир впервые за долгое время остался без вот этой договорно-правовой базы. Это чрезвычайно опасно, и нужно заранее начинать переговоры, потому что в любом случае переговоры настолько сложные, что они будут существенно растянуты по времени, это уже можно прогнозировать прямо сейчас.

Да, мы считаем, что необходимо именно нам говорить с американцами. Я хочу вам напомнить слова Путина. В этом разговоре, конечно, у нас не получится абстрагироваться от ядерных потенциалов европейских стран, в первую очередь Великобритании, Франции.

Вопрос:

- Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «не тем человеком для переговоров», и заявил, что тот фактически не хочет заканчивать конфликт с Россией. Хотели бы узнать, как в Кремле оценивают эту позицию. И готова ли Россия вести переговоры с кем-либо из киевских представителей, кроме действующего главы режима?

Песков:

- Нам важно, чтобы это был легитимный представитель власти, готовый взять на себя ответственность и принять необходимое решение для прекращения этой войны.

Вопрос:

- После того как президент Путин и Папа Римский обсудили ситуацию в Алешках, где происходит гуманитарный кризис, появились ли какие-то подвижки в этой области? Возможно, Россия и Украина что-то обсуждают в этой связи, в частности, возможное прекращение огня для вывода гражданского населения?

Песков:

- Вы знаете, что эта тема упоминалась в разговоре с Папой. Эта тема также упоминалась в ходе последнего разговора президента Путина с президентом Трампом.

С президентом Трампом было условлено, что в контакте со своими визави по этой теме будет находиться уполномоченный по правам человека Российской Федерации Яна Лантратова. Работа ведется.

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