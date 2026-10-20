Дмитрий Песков: Арктика не должна быть территорией противостояния

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, Каллас заявила, что Евросоюз намерен противостоять России и Китаю в Арктике… И будет добиваться неограниченного доступа к Северному морскому пути. Как эти слова воспринимают в Кремле? И второе… Видят ли вообще в какой-то перспективе мирное сосуществование в Арктике стран региона или пока, скорее, прослеживается перспектива противостояния?

- Мы убеждены, что Арктика не должна быть территорией противостояния, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая во вторник, 21 октября, на вопросы журналистов. - Арктика не должна быть зоной конфронтации.

Наоборот, Арктика должна быть территорией взаимовыгодного сотрудничества. И, для того чтобы это обеспечить, нужен диалог.

И Российская Федерация открыта для этого диалога.

Но сама же госпожа Каллас неоднократно заявляла, что она против какого-либо диалога. Соответственно, европейским дипломатам нужно чуть-чуть разобраться со своей позицией… И, наверное, объяснить друг другу, как они собираются выстраивать какие-то форматы взаимодействия без диалога.

С нашей точки зрения, это невозможно.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- США позволят легально перевозить нефть танкерам так называемого теневого флота, и для этого конкретный танкер должен будет выкупить инвестор… Об этом заявил глава Минэнерго США. Хотелось бы узнать ваше мнение, будет ли такая схема полезна для российского рынка и востребована у наших компаний в том числе?

Песков:

- Я думаю, вам нужно обратить ваш вопрос к американской стороне, в американское Минэнерго.

Что касается России, Россия была, есть и будет оставаться надежным поставщиком энергоресурсов на мировые рынки.