В Москве пройдёт первая конференция Сбера по страхованию

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В Москве пройдёт конференция Страхование 2030. Технологии будущего. Мероприятие запланировано на 17 ноября. Его организуют СберСтрахование жизни, СберСтрахование и Сбер Страховой брокер. В рамках события обсудят технологическое развитие, появление новых рисков и изменение ожиданий клиентов — эти факторы формируют новые требования к страхованию. Организаторы подчёркивают, что отрасли необходимо адаптироваться к изменениям реалий жизни и выработать решения, которые определят её развитие в обозримой перспективе.

На конференцию соберут представителей страхового и финансового рынков, регулятора, бизнеса и экспертных организаций. Уже известно, что участие примут председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, старший вице президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский, гендиректор Vision Labs Дмитрий Марков, гендиректор финансового маркетплейса Сравни Александр Крайник. Имена ключевых спикеров объявят дополнительно.

— Отдельный трек будет посвящён искусственному интеллекту в страховании: эксперты разберут опыт применения ИИ в разработке продуктов, оценке рисков и урегулировании убытков. В центре внимания будет вопрос о том, как технологии помогают сделать страхование более точным, быстрым и удобным, сохраняя доверие клиентов, — отмечают организаторы.

Ещё один важный трек посвящён роли страхования в жизни человека. Участники обсудят, как страховка помогает не только создать финансовую опору на будущее, но и поддержать стремление к активному и здоровому долголетию. Завершит программу дискуссия о новом поколении клиентов: их потребностях, ожиданиях и том, что сегодня служит для них точкой опоры. Задача этой сессии — понять, как сделать страхование по-настоящему понятным, востребованным и полезным в современном мире.