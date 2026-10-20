Наваи Бакиров вернулся из СИЗО в Казахстане домой в Россию: Судимости у звезды не будет, но «осадочек» остался — рэпер формирует новый график концертов

31-летний Наваи Бакиров (творческий псевдоним Navai) 20 октября 2026 года прилетел из Казахстана в Россию. Уголовное дело о контрабанде наркотиков (по статье 286, ч. 1 УК Республики Казахстан) в отношении российского автора и исполнителя прекращено. Наваи Бакиров дома. Сайт KP.RU рассказывает, почему задержали и отпустили артиста, а также что ждет его карьеру дома.
Navai поехал в мини-тур: спел 12 октября в Бишкеке и отправился на машине в Астану, где по плану должен был состояться концерт 14 октября. В ночь с 13 на 14 октября на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан из Киргизии сотрудники полиции совместно с погранслужбой задержали Наваи Бакирова. При проверке служебная собака отреагировала на машину, за рулем которой сидел артист. При досмотре в салоне обнаружили пакет с веществом. С Бакировым в арендованном автомобиле Mercedes следовало еще 3 человека, в том числе его концертный директор, и мужчина, на которого была оформлена аренда иномарки. По сообщениям казахстанских СМИ: экспертиза установила, что в пакете 2,5 грамма наркотического вещества.
Судья Кордайского районного суда вынес решение об избрании меры пресечения для Наваи Бакирова в виде содержания под стражей до 14 декабря 2026 года. Суд обосновал выбор меры пресечения так: Наваи иностранный гражданин, может скрыться. Директор артиста был отпущен под подписку о невыезде, вместе с московской командой он оперативно нанял для Бакирова известного местного адвоката, который стал готовить документы для апелляции — собирались просить заменить меру пресечения «содержание под стражей» на «подписку о невыезде» после внесения залога. Адвокат артиста сообщал, что перспективы у звезды благоприятные: так как не выявлено, кому именно принадлежит обнаруженный в машине пакет (находился в кармане сиденья).
Уголовное дело было возбуждено по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств, подозреваемого Наваи Бакирова отправили в изолятор временного содержания, проводилось досудебное расследование.
Казахские блогеры сообщали, что результаты анализов артиста выявили наличие каннабиноидов, первоначально музыкант сообщал, что приобрел вещество в пакете для себя. Из уст адвоката изначально звучала фраза: «Непонятно, чья ошибка, он не один был. Просто человек порядочный, не хочет кому-то создавать проблему...» Позже сообщалось, что Наваи вину не признал, так как пакет был не при нем, а в арендованной машине.
Защита Наваи прогнозировала, что у него большие шансы получить штраф, так как правонарушение совершено впервые и речь о небольшом размере наркотического вещества. Артисту могло грозить: от штрафа до исправительных работ, либо ограничение свободы, либо лишение свободы на срок до 5 лет. Пока защита ждала положительные характеристики на артиста, которые собирала его команда — все разрешилось.
Уголовное дело в отношении Наваи Бакирова прекращено по нереабилитирующим основаниям, сам он выдворен из страны. Нереабилитирующие основания — это такие обстоятельства, при которых уголовное дело прекращают, но при этом человек не признается невиновным, то есть дело закрывают не потому, что доказали — человек не совершал преступления, а по другим причинам, которые закон считает достаточным основанием для отказа от преследования.
В подразделении МВД республики Казахстан, в департаменте полиции Жамбылской области сделали официальное заявление для СМИ: «Уголовное дело в отношении российского рэп-исполнителя прекращено по нереабилитирующим основаниям с учетом впервые совершенного им правонарушения, деятельного раскаяния в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Принятое процессуальное решение утверждено надзорным органом. Иностранный гражданин выдворен за пределы страны».
Что означает такое решение? Уголовное преследование в Казахстане прекращено, обвинительный приговор не выносили, значит судимости у Бакирова нет, но при этом речь не идет об оправдании или признании его невиновным.
Как KP.RU стало известно, сейчас команда артиста будет корректировать график гастрольного тура: речь о выступлениях, на которые продажи билетов были временно приостановлены.
Как говорят в индустрии: сейчас, чтобы вернуться на сцену с минимальными потерями артисту нужен грамотный пиар и грамотные поступки. Будут ли они? Или как другие артисты после различных ЧП — звезда «молча» вернется к работе. Уже сейчас можно прогнозировать, что часть заказчиков частных мероприятий после такого скандала могут отказаться от приглашений на свои мероприятия артиста. При этом музыкальный стриминг (онлайн платформы) реагирует иначе.
Фото: Даниил ОПАРИН.
Мы изучили данные музыкального агрегатора TopHit: по итогам сентября треков Navai не было в топ-100, а за эту неделю все изменилось. После скандала трек Navai «Сгореть» из нового альбома «Фриковая дама» уже в топе — по ситуации на 20 октября на 44-м месте в топ-100 по данным со всех музыкальных онлайн-платформ. Скандал спровоцировал интерес в Сети к музыке артиста. Navai и исполнитель, и автор — у него много треков, которые в разное время били рекорды по прослушиваниям: «Птичка», «Пустите меня на танцпол», «Есенин», «Где ты теперь и с кем?» и др. Авторы и исполнители, чьи треки держаться в чартах на музыкальном стриминге длительное время могут получать за эти достижения от 5 млн. руб. до 10 млн. руб. за месяц.
Продюсер Илья Саглиани делает выводы в разговоре с KP.RU: «Безусловно, что такой резонансный скандал может отразиться на будущих концертах артиста. Мы все знаем истории, когда известных людей стали меньше снимать в кино или реже приглашать выступать на мероприятия после подобных ЧП. Репутационные риски артист уже понес. Но при этом стриминг вырос — прослушивания песен Navai в интернете растет, так как он держится в новостях вторую неделю, поэтому кто-то вспомнил про него, кто-то только узнал и пошел послушать. Сейчас нужно построить грамотную стратегию поведения, которая поможет хотя бы частично нивелировать последствия скандала».
Посмотрим на поведение Navai. Пока большинство коллег в индустрии считает, что он просто продолжит работать — так будто ничего не произошло. Ошибаются или нет — скоро узнаем.
*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот, включая прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений законодательно запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
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