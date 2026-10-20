Наваи Бакиров вернулся из СИЗО в Казахстане домой в Россию: Судимости у звезды не будет, но «осадочек» остался — рэпер формирует новый график концертов

Уголовное дело о контрабанде наркотиков в отношении российского автора и исполнителя Наваи Бакирова прекращено. Фото: Арина Антонова/ТАСС

31-летний Наваи Бакиров (творческий псевдоним Navai) 20 октября 2026 года прилетел из Казахстана в Россию. Уголовное дело о контрабанде наркотиков (по статье 286, ч. 1 УК Республики Казахстан) в отношении российского автора и исполнителя прекращено. Наваи Бакиров дома. Сайт KP.RU рассказывает, почему задержали и отпустили артиста, а также что ждет его карьеру дома.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С НАВАИ И ПОЧЕМУ ЕГО ОТПУСТИЛИ

Navai поехал в мини-тур: спел 12 октября в Бишкеке и отправился на машине в Астану, где по плану должен был состояться концерт 14 октября. В ночь с 13 на 14 октября на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан из Киргизии сотрудники полиции совместно с погранслужбой задержали Наваи Бакирова. При проверке служебная собака отреагировала на машину, за рулем которой сидел артист. При досмотре в салоне обнаружили пакет с веществом. С Бакировым в арендованном автомобиле Mercedes следовало еще 3 человека, в том числе его концертный директор, и мужчина, на которого была оформлена аренда иномарки. По сообщениям казахстанских СМИ: экспертиза установила, что в пакете 2,5 грамма наркотического вещества.

Судья Кордайского районного суда вынес решение об избрании меры пресечения для Наваи Бакирова в виде содержания под стражей до 14 декабря 2026 года. Суд обосновал выбор меры пресечения так: Наваи иностранный гражданин, может скрыться. Директор артиста был отпущен под подписку о невыезде, вместе с московской командой он оперативно нанял для Бакирова известного местного адвоката, который стал готовить документы для апелляции — собирались просить заменить меру пресечения «содержание под стражей» на «подписку о невыезде» после внесения залога. Адвокат артиста сообщал, что перспективы у звезды благоприятные: так как не выявлено, кому именно принадлежит обнаруженный в машине пакет (находился в кармане сиденья).

Задержание Наваи. Фото: Департамент полиции Жамбылской области

Уголовное дело было возбуждено по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств, подозреваемого Наваи Бакирова отправили в изолятор временного содержания, проводилось досудебное расследование.

Казахские блогеры сообщали, что результаты анализов артиста выявили наличие каннабиноидов, первоначально музыкант сообщал, что приобрел вещество в пакете для себя. Из уст адвоката изначально звучала фраза: «Непонятно, чья ошибка, он не один был. Просто человек порядочный, не хочет кому-то создавать проблему...» Позже сообщалось, что Наваи вину не признал, так как пакет был не при нем, а в арендованной машине.

Защита Наваи прогнозировала, что у него большие шансы получить штраф, так как правонарушение совершено впервые и речь о небольшом размере наркотического вещества. Артисту могло грозить: от штрафа до исправительных работ, либо ограничение свободы, либо лишение свободы на срок до 5 лет. Пока защита ждала положительные характеристики на артиста, которые собирала его команда — все разрешилось.

Уголовное дело в отношении Наваи Бакирова прекращено по нереабилитирующим основаниям, сам он выдворен из страны. Нереабилитирующие основания — это такие обстоятельства, при которых уголовное дело прекращают, но при этом человек не признается невиновным, то есть дело закрывают не потому, что доказали — человек не совершал преступления, а по другим причинам, которые закон считает достаточным основанием для отказа от преследования.

Уголовное дело в отношении Наваи Бакирова прекращено по нереабилитирующим основаниям, сам он выдворен из страны. Фото: Михаил Синицын/ТАСС

В подразделении МВД республики Казахстан, в департаменте полиции Жамбылской области сделали официальное заявление для СМИ: «Уголовное дело в отношении российского рэп-исполнителя прекращено по нереабилитирующим основаниям с учетом впервые совершенного им правонарушения, деятельного раскаяния в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Принятое процессуальное решение утверждено надзорным органом. Иностранный гражданин выдворен за пределы страны».

Что означает такое решение? Уголовное преследование в Казахстане прекращено, обвинительный приговор не выносили, значит судимости у Бакирова нет, но при этом речь не идет об оправдании или признании его невиновным.

ЧТО БУДЕТ С КАРЬЕРОЙ NAVAI

Как KP.RU стало известно, сейчас команда артиста будет корректировать график гастрольного тура: речь о выступлениях, на которые продажи билетов были временно приостановлены.

Как говорят в индустрии: сейчас, чтобы вернуться на сцену с минимальными потерями артисту нужен грамотный пиар и грамотные поступки. Будут ли они? Или как другие артисты после различных ЧП — звезда «молча» вернется к работе. Уже сейчас можно прогнозировать, что часть заказчиков частных мероприятий после такого скандала могут отказаться от приглашений на свои мероприятия артиста. При этом музыкальный стриминг (онлайн платформы) реагирует иначе.

Сейчас команда артиста будет корректировать график гастрольного тура Фото: Даниил ОПАРИН.

Мы изучили данные музыкального агрегатора TopHit: по итогам сентября треков Navai не было в топ-100, а за эту неделю все изменилось. После скандала трек Navai «Сгореть» из нового альбома «Фриковая дама» уже в топе — по ситуации на 20 октября на 44-м месте в топ-100 по данным со всех музыкальных онлайн-платформ. Скандал спровоцировал интерес в Сети к музыке артиста. Navai и исполнитель, и автор — у него много треков, которые в разное время били рекорды по прослушиваниям: «Птичка», «Пустите меня на танцпол», «Есенин», «Где ты теперь и с кем?» и др. Авторы и исполнители, чьи треки держаться в чартах на музыкальном стриминге длительное время могут получать за эти достижения от 5 млн. руб. до 10 млн. руб. за месяц.

Продюсер Илья Саглиани делает выводы в разговоре с KP.RU: «Безусловно, что такой резонансный скандал может отразиться на будущих концертах артиста. Мы все знаем истории, когда известных людей стали меньше снимать в кино или реже приглашать выступать на мероприятия после подобных ЧП. Репутационные риски артист уже понес. Но при этом стриминг вырос — прослушивания песен Navai в интернете растет, так как он держится в новостях вторую неделю, поэтому кто-то вспомнил про него, кто-то только узнал и пошел послушать. Сейчас нужно построить грамотную стратегию поведения, которая поможет хотя бы частично нивелировать последствия скандала».

Посмотрим на поведение Navai. Пока большинство коллег в индустрии считает, что он просто продолжит работать — так будто ничего не произошло. Ошибаются или нет — скоро узнаем.

*Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот, включая прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений законодательно запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.

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