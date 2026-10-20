Жизнь как в кино: сколько стоят квартиры в домах из «Иронии судьбы» и «Брата-2»

Знаменитая квартира певицы Ирины Салтыковой на Пречистенке, где в 2000 году снимали фильм «Брат-2», была продана этим летом за 110 млн рублей. Фото: кадр из фильма.

Многие фильмы, ставшие классикой, прочно ассоциируются с конкретными зданиями Москвы. Для одних киногероев панельная новостройка была пределом мечтаний, другие обживали роскошные сталинские высотки. KP.RU посмотрел, во сколько сегодня обойдется покупка или аренда жилья в домах с экрана и как киношный статус квартир влияет на ценники.

— Люди, которые хотят продать квартиру, считают большим бонусом факт, что в их доме полвека назад снимали кино и обязательно пишут «в доме снимали «Иронию судьбы» или другой фильм. Но покупатели не готовы доплачивать за это: снимали и снимали, — рассказывает частный риелтор Николай Смирнов. — Современные сериалы снимают все чаще в новых ЖК, чтобы районы были неузнаваемыми, при этом была новая архитектура. Запросы на покупку квартиры в конкретном доме из фильма — редкость, чаще звонят с вопросами, есть ли квартиры по соседству с Полиной Гагариной, Мией Бойко, Сергеем Лазаревым. И тут мы понимаем, что это просто фанаты, которые хотели бы узнать точный адрес звезды, покупка жилья их не интересует.

«Брат-2»: квартира Салтыковой на Пречистенке

Знаменитая квартира певицы Ирины Салтыковой на Пречистенке, где в 2000 году снимали фильм «Брат-2», была продана этим летом за 110 млн рублей. Именно в этой квартире в историческом доме разворачивались ключевые события культового боевика с Сергеем Бодровым-младшим. В кадр попали реальные интерьеры квартиры певицы, включая прихожую и гостиную, где Данила Багров прятался от преследователей.

Сейчас в этом доме продается единственная квартира — трехуровневый пентахаус, площадью 394 квадратных метра с собственной террасой. Стоимость такого жилья — 375 млн рублей.

Квартира Салтыковой на Пречистенке из фильма «Брат-2» (2000) Фото: кадр из фильма.

Квартира Салтыковой на Пречистенке из фильма «Брат-2» (2000) Фото: кадр из фильма.

«Ирония судьбы»: та самая улица Строителей

По сюжету на 3-й улице Строителей, 25 жил главный герой Женя Лукашин из Москвы. А его случайная любовь Надя Шевелева — по такому же адресу, но в Ленинграде. Однако съемки происходили совсем по другим адресам — обе многоэтажки находились в Москве на проспекте Вернадского (дома № 125 и № 113 соответственно). На домах в 2007 году установили памятные таблички, выполненные в виде бронзовых портфелей с торчащими банными вениками: на одной указано — «здесь жил Женя Лукашин», на другой — «здесь жила Надя Шевелева».

Сейчас в доме Жени продается всего одна 4-комнатная квартира за 35 млн рублей, а в доме Нади — «трешка» за 32 млн рублей.

Квартира Нади, в которой шли съемки фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975) Фото: кадр из фильма.

Квартира Нади, в которой шли съемки фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975) Фото: кадр из фильма.

Квартира Жени, в которой шли съемки фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975) Фото: кадр из фильма.

«Дом с историей, здесь шли съемки фильма „Ирония судьбы“. Дом построен „на совесть“, простоит еще 100 и 200 лет, а вот в квартире нужен капитальный ремонт», — написала в объявлении хозяйка одной из квартир.

«Москва слезам не верит»: от высотки до профессорского шика

В первой серии подруги Екатерина и Людмила готовятся к «большой жизни» и присматривают за квартирой профессора Тихомирова в высотке на Кудринской площади. В кадре появляется парадная дверь, которую открывают героини, когда переезжают в профессорскую квартиру. Высотка и сейчас имеет престижный статус, только планировки квартир в доме морально устарели. При этом желающих стать жильцами этой высотки меньше не стало и варианты есть: 64-метровую двушку здесь продают за 67 млн рублей, 71-метровую трешку — за 130 млн рублей. Снимать помесячно двухкомнатную квартиру с крохотной кухней (8 кв.м.) можно от 175 до 250 тысяч рублей. Пожить хоть месяц в легендарной высотке обойдется от 150 тысяч рублей.

Вход в квартиру профессора Тихомирова в высотке на Кудринской площади из фильма «Москва слезам не верит» (1979) Фото: кадр из фильма.

Вход в квартиру профессора Тихомирова в высотке на Кудринской площади из фильма «Москва слезам не верит» (1979) Фото: кадр из фильма.

Квартира профессора Тихомирова в высотке на Кудринской площади из фильма «Москва слезам не верит» (1979) Фото: кадр из фильма.

Во второй серии повзрослевшая Катерина, став директором комбината, получает жилье в престижном кирпичном доме на Мосфильмовской улице. Советская 12-этажка славилась квартирами с высокими потолками и большими лоджиями. Сейчас 112-метровую квартиру можно купить за 60 млн рублей.

Жилье Катерины в престижном кирпичном доме на Мосфильмовской улице, «Москва слезам не верит» (1979) Фото: кадр из фильма.

Жилье Катерины в престижном кирпичном доме на Мосфильмовской улице, «Москва слезам не верит» (1979) Фото: кадр из фильма.

Жилье Катерины в престижном кирпичном доме на Мосфильмовской улице, «Москва слезам не верит» (1979) Фото: кадр из фильма.

«Иван Васильевич меняет профессию»: дом-корабль на Новокузнецкой

Знаменитый изобретатель Шурик создавал свою машину времени в футуристичном для советских лет «доме-корабле» из белого кирпича на Новокузнецкой улице. С его балкона Иван Грозный восхищался панорамой: «Красота-то какая! Лепота!». Сейчас снять «двушку» в киношном доме можно за 130 тысяч рублей, а купить однушку за 19–21 млн рублей.

Вход в дом-корабль на Новокузнецкой из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) Фото: кадр из фильма.

Дом-корабль на Новокузнецкой из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) Фото: кадр из фильма.

«Красота-то какая, лепота!», «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) Фото: кадр из фильма.

«Бригада»: бандитский шик

Молодожены Саша Белый и Оля Сурикова в культовом сериале «Бригада» переезжают в роскошную квартиру в сталинской высотке на Котельнической набережную — жилье им подарили на свадьбу Космос, Пчела и Фил. Именно здесь показали, как в день переезда у двери взрывается граната. Но была и красивая добрая сцена: вся четверка друзей с женами счастливо встречает Новый год под звон бокалов и бой курантов. Сейчас квартиры в высотке в зависимости от площади стоят от 76 до 415 млн рублей. Снимать квартиру помесячно тоже дорого — от 140 до 320 тысяч рублей.

Бандитский шик в сталинской высотке на Котельнической набережной, сериал «Бригада» (2002) Фото: кадр из фильма.

Бандитский шик в сталинской высотке на Котельнической набережной, сериал «Бригада» (2002) Фото: кадр из фильма.

ЧТО ЕЩЕ

Легендарные киношные адреса и современные цены на квартиры:

— сцена с носилками из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», где Шурик и Федя появляются на стройке, снималась на углу домов № 3 и № 5/2 по улице Седова в московском районе Свибловово. Стоимость «однушки» в этих домах от 16 млн рублей;

«Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965) Фото: кадр из фильма.

— квартира Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа» находилась в кирпичном 12-этажном доме на Большой Никитской улице, дом 43. Сейчас в этом доме квартиры не продаются, но по оценкам риелторов, «однушка» обойдется от 56 млн рублей;

«Служебный роман» (1977) Фото: кадр из фильма.

— с крыши типовой панельки на улице Исаковского 20, корпус 1 открывался вид на Тушинский аэродром. Здесь снимали снайперскую сцену в сериале «Бригада». Квартиру в этом доме можно купить от 15 млн рублей. Правда, виды теперь не на аэродром, на жилую застройку и храм;

«Бригада» (2002) Фото: кадр из фильма.

— высотки «Москва Сити» появляются в фильмах «Миллиард», «Черная молния» и «Духless». Апартаменты в башнях от 48 млн рублей за 40–50 квадратных метров.

«Духless» (2012) Фото: кадр из фильма.

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