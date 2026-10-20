Определен победитель Всероссийского конкурса пользовательского видео «Отец года – 2026»

В состязании приняли участие 799 видеоработ от семейных команд из 77 регионов страны. Помимо главного приза участники боролись за победу в народном голосовании и восьми специальных номинациях от партнеров. Конкурс создал масштабную волну пользовательского видео, которая показала, что все папы разные и все по-своему особенные, очень важные для своих детей.

Почти единогласно детское жюри выбрало победителем конкурса «Отец года – 2026» Игоря Гуменникова из Удмуртской Республики. Игорь получает главный приз – отдых всей семьей в отеле сети Cosmos, почетный титул «Отец года», а также возможность стать участником фильма «Хоккейные папы 2».

По итогам народного голосования, в котором приняли участие более 29 тыс. россиян со всей страны, выбором зрителей стала конкурсная работа с участием Сергея Завязкина из Омской области. Сергей получает приз от партнера ООО «Мантера Групп» – отдых для всей семьи в отеле на побережье Черного моря.

«Мы проводим этот конкурс только во второй раз, и он уже стал по-настоящему народным. Заметно, насколько живой и искренний отклик он вызывает у людей. Многие не просто отправляют кадры из семейного архива, а специально придумывают интересные сюжеты и стараются показать разные аспекты своей жизни. Дети записывают видеовизитки про своих любимых пап, а некоторые семьи участвуют в конкурсе несколькими поколениями. Например, нам прислали ролик про папу, который в 75 лет построил карусель для своего внука. Особо трогательные видео получаются у отцов с дочками. По сравнению с прошлым годом в 3,5 раза увеличилось количество работ от многодетных семей. Также много роликов про спорт и активный отдых. Все папы очень разные и очень классные, поэтому экспертам было сложно оценивать работы. Самый ответственный выбор мы снова доверили детям. В этом году в жюри вошли ребята от 5 до 15 лет, среди которых были победители научно-популярного конкурса “Знаешь? Научи!”, блогеры, участники “Большой перемены” и проекта “Орлята – дошколята”. В этот раз мы решили не просто объявить результаты конкурса и передать призы всем победителям, а пригласить их на церемонию награждения, которая пройдет в Москве в ноябре 2026 года», – рассказала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Победитель конкурса «Отец года» – Игорь Гуменников из Удмуртской Республики.

Победитель народного голосования – Сергей Завязкин из Омской области.

Финалисты конкурса по результатам экспертной оценки, которые получат подарочные карты от гипермаркета «Лента» и магазина «FUNDAY»:

– Андрей Свой из Ярославской области;

– Дмитрий Квашнин из Омской области;

– Сергей Исупов из Архангельской области;

– Алексей Хаванский из Красноярского края;

– Игорь Гуменников из Удмуртской Республики.

Победители в специальных номинациях

«Гиперпапа» от ООО «Гипер»:

• Алексей Хаванский из Красноярского края.

«Хоккейные папы» от команды фильма «Хоккейные папы 2»:

• Олег Карпов из Орловской области;

• Константин Ташкинов из Москвы;

• Дмитрий Евдокимов из Новосибирской области.

«Папина атлетика» от RANK:

• Денис Яковлев из Пермского края,

• Владимир Сизов из Владимирской области,

• Андрей Муканов из Оренбургской области.

«Папа–шеф. Готовим вместе с папой» от ВОО «Союз отцов»:

• Адель Загретдинов из Республики Татарстан,

• Михаил Меньшиков из Курской области,

• Дмитрий Остроглазов из Нижегородской области.

«Прогулка с папой» от Brand Ice:

• Илья Поваров из Москвы,

• Дмитрий Яковлев из Самарской области,

• Андрей Туганов из Санкт-Петербурга.

«Папа на все руки» от «Группы Лента»:

• Денис Майданюк из Саратовской области,

• Владислав Боднарчук из Самарской области,

• Ашраф Мохамед из Свердловской области.

«Дочкины папы» от ООО «Остин»:

• Денис Кельдышев из Удмуртской Республики,

• Руслан Мансимов из Томской области,

• Павел Числов из Липецкой области.

«В чем наш папа чемпион?» от ООО «Союзмультфильм»:

• Ильдар Асылгареев из Республики Татарстан,

• Андрей Мальков из Вологодской области,

• Валерий Попов из Воронежской области.

Всероссийский конкурс «Отец года» проводится в поддержку национального проекта «Семья», чтобы теплых семейных историй становилось больше! Нацпроект включает уже известные флагманские программы для семей с детьми, показавшие свою эффективность: материнский капитал, единое пособие, социальный контракт, а также новые, которые помогут улучшить качество жизни семей с детьми: прокат предметов первой необходимости для новорожденных, детские комнаты в вузах, различные выплаты, компенсация части расходов на аренду жилья – вот неполный список мер поддержки, которыми могут воспользоваться родители. Все это делает путь к родительству не только желанным, но и возможным – для каждого, кто мечтает о большой и крепкой семье.