В Астраханской области опровергли сообщения о дефиците дизеля для аграриев

Аграрный сектор Астраханской области обеспечен топливом в полном объеме и продолжает развиваться Фото: Виталий ТИМКИВ.

В Астраханской области нарастает обеспокоенность будущим аграрного сектора после обсуждения новых поставок российского дизеля в США, якобы такое заявление сделал глава региона Игорь Бабушкин. Видео с совещания появилось в соцсетях. В ролике губернатор прямо указывает на последствия ударов БПЛА, кризисном топливе и осуждает экспортную политику, мол все топливо уйдет на Запад и российские аграрии не смогут полноценно работать. Несмотря на официальную обстановку в видео, есть явные признаки подделки. Их обнаружила «Комсомольская правда».

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В видеозаявлении Игоря Бабушкина якобы утверждается, что новые поставки российского дизельного топлива в США якобы приведут к острому дефициту горючего для сельхозпроизводителей региона. На самом деле распространенный материал является грубо сфабрикованным дипфейком.

При внимательном просмотре заметно явное несоответствие мимики и произносимого текста, наблюдаются периодические западания звука, а также отчетливо видны следы монтажных «склеек».

За основу авторы фейка взяли фрагмент реального заседания, которое было опубликовано в официальном телеграм-канале губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина еще 27 августа 2026 года. То оригинальное видео касалось общей ситуации с топливом в регионе, однако аграрные вопросы в контексте катастрофического дефицита в нем не затрагивались. В официальном канале главы региона до сих пор нет и не было сообщений, соответствующих содержанию фейковой информации.

Более того, реальная статистика и официальные заявления опровергают панические настроения. В октябре 2026 года Игорь Бабушкин лично сообщил, что агропромышленный комплекс Астраханской области уверенно растет и надежно обеспечивает продовольственную безопасность страны:

«Только в этом сезоне наши аграрии собрали свыше 1,4 млн тонн овощей — на 12,4% больше показателей прошлого года. А общий объем валового производства сельхозпродукции достиг 80 млрд рублей. В области активно развиваются инвестиционные проекты, растут мощности по хранению и глубокой переработке овощного сырья. На сегодняшний день в регионе действуют 15 таких предприятий. В этом году они приняли на переработку уже более 354 тысяч тонн продукции».

Сам фейк был создан и запущен в информационное поле на фоне реальных сообщений о возможной сделке России и США по поставкам дизельного топлива для стабилизации мировых цен. Однако эти процессы строго контролируются на федеральном уровне. Вице-премьер РФ Александр Новак официально заявил, что потребности отечественных потребителей и, в частности, аграриев, полностью закрыты.

«Что касается внутреннего рынка, для нас это приоритет, и он полностью обеспечен дизельным топливом, поскольку мощности наших нефтеперерабатывающих заводов значительно выше, чем потребности внутреннего рынка. Сегодня полностью обеспечены ДТ сельхозработы — уборочные и посевная, обеспечен северный завоз», — сказал вице-премьер в интервью ИС «Вести».

Объемы экспорта строго регулируются государством. Снятие ограничений происходит поэтапно и находится под жестким контролем правительства. На первом этапе одобрен вывоз лишь ограниченных партий: 300 тысяч тонн дизеля в октябре, с увеличением до 500 тысяч тонн в ноябре и 1 миллиона тонн в декабре. Эти объемы направлены на частичное балансирование мирового спроса и предложения (что уже привело к снижению мировых цен на дизтопливо на 5–6%), и они никак не могут оголить внутренний рынок страны или конкретно Астраханской области.

Таким образом, попытки дестабилизировать обстановку в регионе с помощью монтажных подделок не имеют под собой никаких реальных оснований. Аграрный сектор Астраханской области обеспечен топливом в полном объеме и продолжает развиваться.