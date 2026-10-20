Россияне рассказали, кто готовит у них дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

20 октября отмечается Международный день повара. Интересно, что знаменитые шеф-повара по всему миру, в основном, мужчины, а вот дома в семьях чаще готовят именно женщины. Так, результаты опроса сайта KP.RU показали, что в большинстве российских семей готовят девушки, жены, мамы и бабушки.

Так, 74% опрошенных рассказали, что у них в семье по традиции готовят именно женщины. Мамы и бабушки учат девочек своим рецептам, чтобы те в будущем тоже готовили для своего мужа, детей и внучат.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ.

«В основном я готовлю, хотя какие-то отдельные блюда иногда муж может, изредка и по вдохновению», - рассказывает участница опроса.

«Готовлю я, у мужа хорошо получается только разделывать рыбу», - улыбается другая.

«Всю жизнь готовила только я, а несколько месяцев назад случился инсульт, и готовку взял на себя муж, но у него почему-то невкусно получается даже под моим присмотром», - вздыхает третья.

А вот 18% россиян рассказали, что у них в семье готовят мужчины. Мужья, свекры, отцы, сыновья – все мастера готовки, и блюда у них получаются очень вкусными.

«У нас готовит муж! Он любит готовить, а я люблю есть все, что он готовит», - улыбается участница опроса.

Оставшиеся 8% выбрали вариант «другое». Респонденты отметили, что у них в семье готовят все по мере сил. Иногда готовка – это совместное занятие, а иногда готовит тот, кто свободнее, кто раньше пришел домой или у кого есть настроение.

«В нашей семье готовят все, кроме годовалого внука. Сын работает вахтами, но, когда дома – берет готовку на себя. Нам с мужем больше нравится готовить вместе и это всегда получается вкуснее и быстрее, чем если готовит кто-то один. У моих родителей также было - кто первый пришел с работы, тот и начинает готовить. И внука ожидает та же участь - мужчина должен уметь все», - уверенно говорит респондентка.

«А у нас все готовят и все любят готовить: и я, и муж, и дети. Кому больше хочется, у кого в данный момент вдохновение, тот и идет готовить, а кто хочет - может помочь», - делится другая.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и MAX. Участие в исследовании приняли 2,3 тысячи человек.