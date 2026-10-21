Страхование как часть культурного кода

Страхование жизни и здоровья, дома или квартиры, автомобиля — это не просто защита от неожиданностей, а забота о себе, своих близких и уверенности в завтрашнем дне. Фото: PeopleImages/Shutterstock/Fotodom

Только 25 % опрошенных хорошо разбираются в страховании.

Провести опрос на тему страхования мы задумали не случайно. Журналисты «Комсомолки», отправляясь на репортажи, неоднократно становились свидетелями ситуаций, когда люди, столкнувшиеся с какой-то непредвиденной жизненной ситуацией (тяжелая болезнь, пожар, ДТП), оставались на мели и один на один со своими финансовыми проблемами. Хотя, казалось бы, будь у них оформлен страховой полис, последствия ЧП удалось бы минимизировать: страховая компания взяла бы на себя расходы на лекарства, операцию или возместила имущественный ущерб. Но, увы, несмотря на то, что рынок страхования в России хорошо развит, значительная часть населения осведомлена в этой области не так хорошо, как хотелось бы. Это показал опрос, проведённый «Комсомольской правдой» при поддержке Всероссийского союза страховщиков.

Более 25 % участников опроса признались, что практически ничего не знают о страховании. 23 % опрошенных отметили, что их знания в области страхования поверхностны, они знают только, что «это нужно». А еще четверть участников считают, что знают основы, но путаются в деталях. И лишь каждый четвертый (25,5 %) смело смог про себя сказать, что хорошо разбирается в видах страхования и условиях страховых программ.

Отвечая на вопрос «какие виды страхования Вам знакомы», 26,7 % опрошенных назвали ДМС (добровольное медицинское страхование) или страхование от несчастных случаев. Еще 25,5 % сказали, что знают о страховании жизни и здоровья (накопительном или инвестиционном), 21,2 % упомянули полис обязательной автогражданской ответственности ОСАГО. Что нас особенно удивило, так это то, что лишь 0,8 % читателей и подписчиков «Комсомолки» в соцсетях сказали, что знакомы со страхованием имущества (квартиры, дома, дачи). А отвечая на вопрос: «Какими программами страхования Вы пользуетесь?» — страхование имущества и вовсе назвали лишь 0,6 % участников опроса.

Никто не застрахован от несчастного случая и от порчи имущества… Фото: Andrey_Popov/Shutterstock/Fotodom

А ведь этот вид страхования для России не менее актуален, чем другие. Шутки шутками, а сложно у нас найти семью, квартиру которой хоть раз, да не заливали соседи сверху. Сюда же можно добавить кражи, а также ЧП, связанные с использованием газовых плит или износом коммунальных сетей. Вот лишь один из недавних случаев. Более 30 квартир получили повреждения из-за взрыва бытового газа и последующего за этим пожара на улице XXII Партсъезда в Самаре этим летом. Одному из собственников, предусмотрительно застраховавшему свое жилье, страховая компания выплатила 3,7 млн рублей. В застрахованной квартире были полностью утрачены конструктивные элементы и внутренняя отделка. После получения необходимых документов страховая компания урегулировала страховой случай всего за четыре дня. Для определения размера дополнительной выплаты страховщики попросили собственника предоставить перечень поврежденного или утраченного имущества. Общая сумма возмещения по страховому случаю может достигнуть 4,2 млн рублей.

Страховка — это спокойствие сегодня и уверенность в будущем. Фото: NAJA x/Shutterstock/Fotodom

На авось надеются лишь 0,3 %

Еще один любопытный результат, полученный нами в ходе опроса: лишь 0,3 % опрошенных уверены, что с ними и их имуществом ничего не случится, а значит, по их мнению, страховка просто не понадобится. Правда, они при этом не учли, что даже рьяные оптимисты — и те, увы, попадают в тяжелые ситуации, а страхование на то и придумали, чтобы люди имели подушку безопасности на разные случаи жизни. Гром ведь, как известно, порой раздается и среди ясного неба.

Вот лишь несколько житейских историй, в которых страховка стала для людей спасательным кругом. 33-летняя Камилла из Махачкалы весной этого года поехала на дачу, чтобы привести после зимы участок в порядок. Она решила разобрать старую стеклянную теплицу, в какой-то момент оступилась и неудачно упала, задев рукой конструкцию. Стекло посыпалось на женщину. Врачи диагностировали у Камиллы дистальный эпифиз бедра и проксимальный эпифиз большеберцовой кости, перелом голени, разрыв коленной крестообразной связки и множественные порезы головы и правой руки, в том числе сухожилия. Пришлось делать операцию, Камилла долго восстанавливалась и была нетрудоспособной. По счастью, три года назад она оформила договор накопительного страхования жизни с ежегодным взносом в размере 120 тысяч рублей сроком на 7 лет. Случай был признан страховым. Компания выплатила Камилле 160 тысяч рублей, которые позволили покрыть расходы на лечение и реабилитацию.

48-летний Сергей из Астрахани в апреле 2021 года застраховал свою жизнь на сумму 1 млн рублей по программе накопительного страхования жизни. Ровно через 4 года автомобиль, в котором ехал на встречу, попал в ДТП. Сергею, который находился на пассажирском сиденье, диагностировали многочисленные переломы лица: скуловой кости, нижней челюсти и левой орбиты. После лечения мужчина предоставил в страховую компанию полный комплект документов, чтобы получить компенсацию. Компания произвела выплату в размере 150 тысяч рублей (15 % страховой суммы) по риску «Травма в результате несчастного случая». Эта сумма покрыла все расходы Сергея на лечение и реабилитацию.

Гром ведь, как известно, порой раздается и среди ясного неба… Фото: Elnur/Shutterstock/Fotodom

А 42-летнему Павлу из Волгограда договор страхования жизни с ежегодным взносом 100 тысяч рублей сроком на 5 лет помог после травмы, полученной во время катания на горном велосипеде. Мужчина получил перелом ключицы и вывих голеностопного сустава. Страховая компания выплатила Павлу 50 тысяч рублей, что позволило ему пройти курс реабилитации, компенсировать расходы на лекарства и быстро восстановиться.

Еще более трагический случай произошел с 16-летним подростком из Сибирского федерального округа. Медики диагностировали у него болезнь Лайма после укуса клеща, было назначено амбулаторное лечение. В тот же день подросток обнаружил на себе второго клеща, но повторно за медицинской помощью не обратился. Через две недели его состояние ухудшилось, врачи госпитализировали парня с диагнозом «менингоэнцефалит». Молодой человек впал в кому и находился на аппарате ИВЛ. Так как подросток был застрахован, страховая компания незамедлительно пришла на помощь. Она организовала транспортировку подростка в Институт мозга в Екатеринбурге, где он проходил длительное лечение и восстановление. Расходы на медицинскую помощь составили около 1 млн рублей, страховая компания полностью их покрыла.

Оформляйте страховку без сомнений и лишних тревог. Фото: Studio Romantic/Shutterstock/Fotodom

25 % опрошенных не умеют читать договоры

Отвечая на вопрос: «Что Вас настораживает при покупке страхового полиса» — 27,4 % опрошенных сказали, что опасаются отказа страховой компании выплатить компенсацию при наступлении страхового случая. Каждый четвертый опрошенный признался, что у него нет денег на страховку. 23,7 % сказали, что боятся навязывания страховых услуг, а 23,5 % отметили, что для них сложны и непонятны условия договоров (мелкий шрифт, неясные формулировки).

Поделились наши читатели и тем, какой информации им не хватает для заключения договора страхования. 26,4 % сказали, что не понимают, чем отличаются между собой разные виды страховых полисов и что подходит именно им.

25,7 % опрошенных не знают, как выбрать надежную страховую компанию, 24,4 % — как правильно читать договор и понимать исключения, а 23 % — как действовать при наступлении страхового случая.

Еще один наш вопрос касался электронных страховых полисов. 25,2 % опрошенных рассказали, что постоянно пользуются цифровым страховым полисом. 26,8 % отметили, что еще не пользовались такой услугой, но хотели бы попробовать. 24,8 % сказали, что хотели приобрести цифровой полис, но не смогли разобраться, как его оформить. А 23,1 % опрошенных заявили, что предпочитают, по старинке, лично приходить для оформления полиса в офис страховой компании.

Опрос «КП»

Что вы знаете о страховании?

• Я практически ничего не знаю 25,9 %

• Я хорошо разбираюсь в видах страхования и условиях страховых программ 25,5 %

• Я знаю основы, но в деталях часто путаюсь 24,9 %

• Мои знания поверхностны (знаю только, что «это нужно») 23,3 %

• Я знаю теорию, но не понимаю, как это работает на практике 0,4 %

• Другое 0,1 %

Какими программами страхования Вы пользуетесь?

• Добровольное медицинское страхование (ДМС) или страхование от несчастных случаев 27,5 %

• Каско (добровольная страховка для автомобиля, защищает владельца от финансовых убытков при повреждении или потере машины) 24,7 %

• ОСАГО (договор обязательного страхования автогражданской ответственности) 24,4 %

• Страхование жизни и здоровья (накопительное или инвестиционное) 22,4 %

• Страхование имущества (квартиры, дома, дачи) 0,6 %

• Ничего из перечисленного выше 0,4 %

Каким главным мотивом Вы руководствуетесь при оформлении страхового полиса?

• Требование закона (например, ОСАГО) 25,5 %

• Требование банка при выдаче потребительского кредита 25,3 %

• Желание защитить себя и близких от непредвиденных трат 25,0 %

• Спокойствие и уверенность в завтрашнем дне 24,0 %

• Другое 0,2 %

Опрос проведен на сайте «КП»