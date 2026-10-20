Под «утечкой» базы данных военкомата Удмуртии оказалась таблица с телефонами из открытого доступа

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Почту военного комиссариата Удмуртии взломали, в результате чего в открытый доступ попали сведения военнослужащих, граждан, состоящих на воинском учете и работников стратегически важных предприятий. Такие анонимные сообщения появились в телеграм-каналах. В качестве доказательств – фото базы данных, где указаны ФИО, адрес, номер телефона. Одна из табличек – якобы утечка персональной информации о сотрудниках оборонного предприятия «Калашников». «Комсомольская правда» разбиралась, действительно ли был взлом почты и в сеть попали личные данные.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации. Она показала, что распространяемые данные не имеют никакого отношения к реальным базам военкомата.

Центр управления регионом (ЦУР) Удмуртии оперативно отреагировал на появление публикаций и выступил с официальным опровержением рассылаемых сообщений:

«В социальных сетях распространяют сообщения о якобы произошедшей утечке персональных данных жителей республики в результате взлома электронной почты военкомата. Однако информация о попадании в открытый доступ сведений военнослужащих, граждан, состоящих на воинском учете, и работников стратегически важных предприятий не соответствует действительности. Военный комиссариат Удмуртской Республики ситуацию отрицает и подтверждает, что это фейк. Призываем жителей региона внимательно относиться к публикациям в социальных сетях и проверять информацию перед распространением».

Военный комиссариат Удмуртской Республики Рустам Маликов подтвердил, что отрицает факт взлома почтовых ящиков или серверов учреждения и подтверждает, что распространяемые в телеграм-каналах посты являются чистой дезинформацией.

Добавим, что указанная в фейковом сообщении электронная почта не является личной почтой военного комиссара Рустама Маликова, а представляет собой единый адрес всего учреждения, который открыто размещен на официальной странице военного комиссариата Удмуртии и доступен любому пользователю интернета.

Особое внимание привлекает поведение авторов первоначальных публикаций. Распространившие недостоверную информацию авторы в скором времени удалили свои аккаунты, что прямо указывает на нежелание нести административную или уголовную ответственность за распространение заведомо ложных сведений. Подобное поведение характерно для организаторов целенаправленных информационных вбросов, которые заранее планируют скрыть следы своей «работы».

Детальный анализ так называемой «утекшей базы данных оборонного предприятия» выявил целый ряд грубых ошибок и несоответствий, которые однозначно свидетельствуют о ее фальшивом происхождении. В первую очередь бросается в глаза элементарная ошибка в названии одного из ключевых предприятий региона — в документе фигурирует искаженное наименование, тогда как правильное название звучит как АО «Концерн „Калашников“». Подобная неточность недопустима для реального документа, составленного сотрудниками военного комиссариата, которые ежедневно работают с официальными наименованиями организаций.

Проверка части телефонных номеров, указанных в распространяемых файлах, показала, что такие абоненты в сетях операторов связи вообще не зарегистрированы. Другая часть номеров была заимствована из открытых источников, например, из публичных объявлений о продаже товаров и услуг, размещенных на популярных интернет-площадках. Это окончательно подтверждает, что составители фейка не имели доступа к закрытым базам данных силовых структур.

Сведения о ФИО, номерах телефонов и привязанных к ним электронных адресах, которые в основном относятся к доменам @mail.ru, @yandex.ru, @rambler.ru, а также к старым корпоративным ящикам, заимствованы из ранее утекших в сеть баз данных коммерческих сервисов общего назначения. К таким источникам относятся базы служб доставки еды, интернет-магазинов, бонусных программ крупных ритейлеров, базы данных ГИБДД и сайты по поиску работы. То есть авторы фейка просто скомпилировали информацию из общедоступных или ранее скомпрометированных источников, создав видимость серьезной утечки.

Почтовые индексы, такие как 426000, 426019, 427626, и названия населенных пунктов — Ижевск, Глазов, Сарапул, Воткинск, Каракулинский район — просто привязаны к случайным именам по справочнику адресов Удмуртии, чтобы создать видимость региональной выборки и убедить читателей в достоверности информации. Подобная механическая генерация не имеет ничего общего с реальной работой по ведению воинского учета.

Часть имен, фигурирующих в поддельной базе, принадлежит реальным людям, являющимся индивидуальными предпринимателями или руководителями микропредприятий, данные которых находятся в открытом доступе на сайтах проверок контрагентов, таких как ЕГРЮЛ. Другие имена взяты из публичных списков выпускников учебных заведений, спортивных приказов и местных досок объявлений. Таким образом, составители фейка не гнушались использовать любую информацию, которую можно найти в открытом доступе.

Наиболее убедительным доказательством фальшивости базы является отсутствие в ней специфических данных, которые обязательно присутствуют в настоящих базах воинского учета. В реальных документах военного комиссариата всегда указываются военно-учетная специальность (ВУС), воинское звание, категория годности к военной службе, точное наименование военного комиссариата, серия и номер военного билета или паспорта, а также статус бронирования гражданина. Ничего из перечисленного в распространяемой таблице нет — ее структура полностью копирует обычную клиентскую базу интернет-магазина.