Что ждет российских граждан при поездках в Европу: визы, протесты и нюансы для туристов

Лидеры по запросам и выданным визам - Франция, Италия и Испания. Фото: Leonid Sorokin/Shutterstock/Fotodom

Европа сегодня точно не самое популярное направление туризма у россиян. Однако спрос есть, рассказал KP.RU вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По словам эксперта, за год количество выданных шенгенских виз увеличилось на 14–14,8%, число туристических поездок в ключевые страны ЕС - на 15%. Лидеры по запросам и выданным визам - Франция, Италия и Испания. Отказывают россиянам лишь в 6% случаев, при этом общемировой показатель — 15% отказов.

Массовые протесты во Франции не повод отменять поездку или срочно менять направление, считает Горин. Протестное движение есть во многих странах. Достаточно следовать рекомендациям властей и избегать мест скопления людей. Даже в дни самых крупных манифестаций в Париже проходил концерт Селин Дион, на котором были и российские туристы, и президент Макрон.

Тем, кто планирует поездку, стоит иметь в виду: подавать документы на визу можно за 6 месяцев, при этом лучше закладывать минимум 45 дней на рассмотрение плюс время на запись. Сейчас заявки уже идут в основном на следующий год.

- Что касается протестного движения, то «желтые жилеты» во Франции устраивают митинги на протяжении последних 10 лет. Туристические компании, которые занимаются организацией поездок, оперативно корректируют, например, экскурсионные программы, - отмечает Дмитрий Горин. - Если Лувр был закрыт в определенные дни, предлагается альтернатива, включая экскурсии по замкам Луары и другим направлениям внутри Франции. Угроз безопасности нет. Это компетенция МИД и Минэкономразвития России, а предупреждений никаких не было. В случае аннуляции тура возврат денежных средств производится за вычетом фактически понесенных расходов.

Если Лувр будет закрыт в определенные дни, туристам предложат альтернативу Фото: REUTERS.

Сейчас нужно больше учитывать не факт протестов, а заблаговременную подачу документов на визу. И страховаться в ситуации с перелетами, говорит эксперт. Из-за планов «ковер» очень часто идет корректировка расписаний авиакомпаний. Если путешествовать в Европу, то нужно либо закладывать большое стыковочное время, либо покупать билеты одной авиакомпании - тогда перевозчик будет их перебронировать.

! Важный нюанс для путешественников:

- Раньше страны Шенгенского соглашения выдавали 4 миллиона виз в год. Сейчас, включая Францию и Италию, выдают всего 618 тысяч виз. И они теперь, как правило, не многоразовые, а одноразовые на даты поездки, - поясняет Дмитрий Горин. - Количество путешествий сократилось из-за действующих ограничений и логистических вопросов. А протестные движения существенного влияния не оказывают, потому что занимают непродолжительный период. Официальные власти Франции наводят порядок. В ряде районов некоторых городов иногда вводится комендантский час, но не повсеместно.