В Тюмени не нашли подтверждений сообщения о сходе семи вагонов с рельсов

Представители правоохранительных органов и транспортных структур официально заявили об отсутствии чрезвычайных происшествий на объектах железнодорожной инфраструктуры. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Сети появились сообщения о том, что в Тюмени взорвали железную дорогу, в результате чего семь вагонов сошли с рельсов. Информация появилась после обсуждения звуков взрывов, которые якобы слышали жители. «Комсомольская правда» выясняла, действительно ли произошло ЧП.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

Представители правоохранительных органов и транспортных структур официально заявили об отсутствии чрезвычайных происшествий на объектах железнодорожной инфраструктуры области. В пресс-службе региональной транспортной полиции и Тюменском линейном отделе Министерства внутренних дел сообщили, что никаких сигналов о происшествии на железной дороге к ним не поступало. Подобные инциденты в регионе не зарегистрированы, а работа инфраструктуры ведется в штатном режиме. В управлении на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу также не публиковали никаких данных о возможном ЧП. Нет таких сведений и в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

Тревожные сообщения начали появляться в социальных сетях в ночь на 16 октября. Поводом послужили громкие звуки, напоминающие взрывы, которые услышали жители районов Московского тракта и Краснолесья. На фоне естественного беспокойства жителей один из пользователей сети решил воспользоваться ситуацией и опубликовал откровенно фейковый пост. Характерной чертой данной публикации, сразу выдающей ее недостоверность, стала ссылка на некоего анонимного «знакомого с железки». Подобные формулировки являются классическим маркером дезинформации, так как они не предполагают возможности проверки источника и призваны лишь придать ложному сообщению видимость достоверности. Никаких реальных доказательств или фото с места якобы произошедшего автор вброса не предоставил.

Железнодорожные пути в Тюмени и прилегающих районах функционируют в штатном режиме. Графики движения пассажирских и грузовых поездов не нарушались. Службами МЧС России, а также подразделениями полиции не вводилось никаких ограничений движения или специальных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий диверсий.