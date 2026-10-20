В Бурятии выяснили, откуда взялась информация о 20 тысячах зараженных опасной инфекцией

На самом деле никаких вспышек опасных инфекций, тем более с десятками тысяч пострадавших, в регионе не зафиксировано. Фото: Cryptographer/Shutterstock/Fotodom

В соцсетях появилось видеосообщение от медработника, которая рассказала о 20 тысячах зараженных опасной инфекцией в городе Улан-Удэ. По ее словам, медицинские работники бьют тревогу, так как сотни людей боятся идти к врачам и переносят болезнь «на ногах», создавая угрозу для всех. Действительно ли это так – выясняла «Комсомольская правда».

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

На самом деле никаких вспышек опасных инфекций, тем более с десятками тысяч пострадавших, в регионе не зафиксировано. Министерство здравоохранения Бурятии и Управление Роспотребнадзора официально не публиковали никаких предупреждающих сообщений. Более того, постоянный открытый мониторинг показывает, что никаких вспышек опасных заболеваний в последнее время не было. Все больницы, поликлиники и службы скорой помощи Улан-Удэ работают в штатном режиме, резкого наплыва пациентов или специфических обращений с симптомами неизвестных заболеваний не наблюдается.

Авторы видео намеренно используют круглую и пугающую цифру в двадцать тысяч человек, чтобы вызвать неконтролируемую панику и собрать максимальное количество просмотров.

Более того, специализированная система «Зефир» ( была разработана АНО «Диалог регионы» для мониторинга аудиовизуального контента, в том числе для выявления материалов категории «дипфейк») подтвердила, что данное видео является дипфейком. Установлено, что видео-донором послужил совершенно другой материал: рассказ медработницы Елены про уборщиков в немецкой клинике, который был смонтирован и адаптирован под местные реалии для создания ложного информационного повода.

Подобные ролики с «анонимными медработниками» являются частью масштабной волны фейков об эпидемиях и опасных инфекциях, которая в последнее время прокатилась по нескольким регионам России и Сибири. Как сообщают информационные агентства, аналогичные фейковые сообщения и поддельные документы ранее уже опровергали в Иркутской и Томской областях, а также в Республике Саха (Якутия). В частности, в Томской области в сети распространяли поддельные указы о якобы введенном запрете на публикации об эпидемиях, что также было официально опровергнуто властями. В Якутии и Иркутской области фиксировались массовые вбросы о мнимых вспышках холеры и чумы, которые оперативно разоблачались региональными управлениями Роспотребнадзора и Минздрава как откровенная дезинформация.