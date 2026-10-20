Наступательная дипломатическая спортивная операция: россияне возвращаются на международные соревнования под своим флагом и с гимном

Президент РФ Владимир Путин и министр спорта РФ Михаил Дегтярев во время встречи. Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Во вторник с докладом в Кремль пришел министр спорта Михаил Дегтярев. Его отчет Владимиру Путину по сути был разделен на три важных темы: единая спортивная экосистема, участие наших спортсменов в международных соревнованиях и финансирование. Начал он с новаций.

ЭКОСИСТЕМА

Спорт в стране теперь не просто спорт, а целая экосистема. Так образ новой структуры охарактеризовал Михаил Дегтярев. Она включает в себя министерство, 89 региональных органов власти и 38 подведомственных организаций (14 вузов и 12 училищ олимпийского резерва).

Вторая часть экосистемы - это некоммерческие организации, федерации по видам спорта (Сурдлимпийский, Паралимпийский, Олимпийский комитеты…).

Совместно с Минпросвещения создана единая школьная спортивная лига, перестроен спортивный студенческий союз «Буревестник» - он теперь администрирует все лиги в вузах.

Кроме того, перестроено управление Олимпийским комитетом, завершено объединение всех федераций. Например, объединены водные виды спорта, объединились лыжные и сноуборд, И так далее. «Это даёт серьезные плоды, в том числе на международной арене», - отметил Дегтярев.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев во время встречи с президентом. Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Третьей частью экосистемы стали бизнес и регионы. Теперь Минспорта видит как тратятся бюджеты не только федеральный, но и региональные, что дает возможность прямо на местном уровне корректировать расходы и работу.

- Теперь мы, имея, в своём бюджете чуть больше 70 миллиардов, видим и администрируем отрасль с оборотом более 630 миллиардов - это регионы, бизнес, - объяснил министр. Спортивный фонд стал частью экосистемы, прозрачный механизм распределения средств целевых отчислений букмекеров на спорт, он аккумулирует средства только от ставок на зарубежные события, а от внутренних по-прежнему идут в федерации.

Как объяснил Михаил Дегтярев, это сделано, чтобы замотивировать и организаторов и участников: «Хочешь больше зарабатывать, должен быть более зрелищный вид спорта и медиаактивность».

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

- Мы провели наступательную дипломатическую и юридическую операцию по возвращению в мировой спорт, - перешел ко второй важной теме министр Дегтярев. - За полтора года провели больше 170 международных встреч, 32 визита в 17 стран. Наша цель – чтобы каждый спортсмен вернулся на международную арену под флагом и с гимном. В результате Олимпийский комитет восстановлен решением МОК, все рекомендации о дискриминационных мерах сняты, и мы продолжаем теперь имплементацию этого решения с федерациями. На сегодняшний день по взрослым – 24 вида спорта у нас под флагом, юниоры – 29. Было на 2024 год ноль и ноль: ни одна федерация нас не допускала.

София, сентябрь 2026 года. Чемпионка Европы по боксу Юлия Чумгалакова поет гимн России во время церемонии награждения после победного финала. Фото: Игорь Ленкин/ТАСС

В итоге сборная уже готовится к юношеским Олимпийским играм в Дакаре (они пройдут в ноябре). Начали подготовку к Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе.

Кстати, выступить там весьма принципиально для России. Дегтярев напомнил: это третьи игры в Лос-Анджелесе и дважды мы не принимали участия. Это «исторический шанс».

- С начала года 300 раз прозвучал гимн России на чемпионатах, в кубках первенства мира и Европы, выехало больше тысячи мастеров. Всё идёт к тому, что все виды спорта мы отстоим, - обнадежил министр. - Выиграли суды у Международной федерации бобслея, санного спорта, лыжных гонок. У биатлонистов чувствуем, что качнулась ситуация. И судимся по лёгкой атлетике, кёрлингу и хоккею.

Больше всего препятствий чинят, ожидаемо, европейцы - не дают визы, устраивают провокации. В вопрос даже включился международный олимпийский комитет - они выпустили специальный декрет - требуют от страны, претендующей на любой чемпионат, письменно гарантировать допуск всех спортсменов. Например, Литва уже лишилась чемпионата мира по пятиборью в апреле следующего года - не захотели пускать русских и белорусов.

Параллельно развиваются и другие направления: летом прошли Российско-китайские молодёжные игры в Калининградской области; наши «Игры будущего» уже прошли и в Эмиратах, в Казахстане. А в Россию, наоборот, приедут всемирные игры кочевников.

Чемпионат мира по дзюдо, октябрь 2026 года. Россиянин Инал Тасоев, завоевавший "золото", на церемонии награждения. Фото: Михаил Синицын/ТАСС

ДЕНЬГИ

Заработал Российский спортивный фонд. Раньше все деньги от букмекеров или целевые отчисления шли прямо в федерации и лиги так, что Минспорта просто не видело их. Теперь деньги проходят через фонд и министерство распределяет их по результатам оценки заявок.

Вместе с финансовой стороны вопроса, появилась возможность получать «большие данные»: сколько детей занимается, какие проходят мероприятия, где проходят, по каким видам спорта. Из почти 43 миллиардов, которые поступили в фонд, без малого 30 миллиардов уже распределены, отчитался Дегтярев. Деньги получают олимпийские федерации, неолимпийские, адаптивные. Только на детско-юношеский спорт направлено 15,2 миллиарда рублей.

- Напрямую стали получать школы. Это важно! До этого вообще они не рассчитывали на целевые отчисления от букмекеров, - объяснил Дегтярев.

- Всё правильно, надо контролировать, - согласился Путин. - Но не должно быть перезабюрокраченности. Эти деньги должны идти не на бюрократический аппарат с машинами, секретарями и так далее, а на поддержку спорта.

- Есть, Владимир Владимирович, - принял министр.

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